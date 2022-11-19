Еще одна загадочная внезапная смерть в России – полковник найден мертвым в своем кабинете

Во Владивостоке найден мертвым полковник морской пехоты Вадим Бойко, ключевая фигура в российской мобилизации. Обнародованная по этому делу информация, мягко говоря, необычна и противоречива.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковник Вадим Бойко был обнаружен мертвым в своем кабинете во Владивостоке. Трагедия произошла в среду утром после того, как Бойко пришел на работу, сообщает Радио Свобода.

Вот вкратце факты, по которым сходятся многочисленные статьи российских СМИ. Однако версии происшедшего сильно разнятся.

Владивостокские СМИ, например, Telegram газеты Дальневосточные ведомости, сообщили, что Бойко покончил жизнь самоубийством.

Журналист местного владивостокского телеканала ОТВ Владимир Ощенко также сообщил, что это было самоубийство. Об этом ему рассказал представитель Тихоокеанского флота России.

– Когда офицеры начинают стреляться, что-то неладно в государстве и государевой службе, написал Ощенко.

(Ниже: предполагаемому самоубийству Бойко также удивлялись в Твиттере. )

Однако телеграм-канал Baza рассказывает совсем другую историю о ходе событий. По сообщению Baza , в среду утром Бойко прибыл на свое рабочее место в Военно-морской академии и заперся в своем кабинете, откуда через некоторое время раздалось несколько выстрелов.

По словам Базы, дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел уже мертвого Бойко. По данным телеграм-канала, на месте происшествия были найдены пять гильз и четыре пистолета Макарова.

Канал Baza не раскрывает своих источников, но утверждает, что Бойко был найден с "многочисленными огнестрельными ранениями в грудь". Канал не говорит об этом прямо, но из сообщения следует, что он относится к теориям самоубийств, мягко говоря, с сарказмом.

– Получается, что полковник выстрелил себе в грудь пять раз, пишет Baza.

По сообщениям российских СМИ, Бойко был начальником отдела, отвечающего за техническое оснащение военно-морского училища. Говорят, он был ключевой фигурой во Владивостокском регионе, ответственной за проведение мобилизации по приказу президента Владимира Путина.

По данным Sibreal.org, морские пехотинцы Тихоокеанского флота недавно пожаловались губернатору Приморского края на Дальнем Востоке России Олегу Кожемяко на огромные потери в Украине. Солдаты, подписавшие обращение, рассказали, что их 155-я бригада потеряла 300 солдат за четыре дня из-за непродуманных решений военного командования.

Сообщается, что Бойко не оставил после себя никакой предсмертной записки. Российские власти пока никак не прокомментировали известие о его смерти.

За время войны в Украине в России произошли многочисленные загадочные смерти представителей элиты страны и ведущих бизнесменов. Многие бизнесмены были найдены либо повешенными, либо выпали из окна.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.