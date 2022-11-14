Редакционная статья: Ликование свободного Херсона – огромное унижение для российского самодержца Владимира Путина

Бегство российских войск из Херсона привело украинский народ в неистовое ликование, а кремлевскую пропагандистскую машину – в ярость. Но следующий ход Путина будет скоро, и это может произойти уже на встрече G20.

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Фотографии и видео последних дней из южного украинского города Херсона не могут не растрогать.

Ликующие жители города ходят по улицам, размахивают украинскими флагами и открывают бутылки шампанского.

Украинских солдат встречают объятиями и цветами. Делаются селфи и льются слезы счастья.

Молодежь в Херсоне, накрывшись украинскими флагами, празднует уход оккупантов.

Город Херсон, удерживаемый российскими войсками в течение восьми месяцев, сейчас в основном свободен от оккупантов – и это действительно причина для радости. Как и для всех нас, сторонников Украины.

Важная символическая победа Украины также дает уверенность, что военная поддержка Запада действительно помогает. А российской армии, с другой стороны, похоже, не хватает всего, но прежде всего умения и мотивации.

В субботу улицы Херсона ликовали, празднуя освобождение.

Для президента Владимира Путина вывод российских войск из Херсона стало огромным унижением. Красноречиво о гневе Путина говорит тот факт, что сам Путин до сих пор публично не сказал об этом ни слова.

Вместо этого Путин заставил двух своих ближайших военачальников устроить перед телекамерами банальное шоу, которое вызывает только жалость. Генерал Сергей Суровикин сделал вид, что просит у министра обороны Сергея Шойгу разрешения отвести войска на восточный берег Днепра, чтобы спасти жизни своих солдат, а Шойгу сделал вид, что он именно тот, кто дает ему это разрешение.

” Путин, возможно, попытается из Москвы устроить шоу во время встречи G20 и удивить всех.

Российские военные цензоры сейчас делают все возможное, чтобы представить все в лучшем свете, и даже самые преданные сторонники Путина с трудом подбирают слова.

Телепропагандист Владимир Соловьев уже потребовал расстрелять всех "трусов и предателей", а также тех, кто давал ложную информацию о способности российских военных. Ультранационалистический философ Александр Дугин, которого называют "мозгом Путина", смог намекнуть, что конец Путина уже близок, но затем отказался от своих слов и заявил о своей полной поддержке Путина.

Жители Херсона бросились с объятиями к украинским солдатам.

После фейкового референдума в сентябре Россия внесла изменения в свою конституцию, и таким образом Херсон теперь якобы навсегда является частью России. Если быть точным, с точки зрения российского законодательства Суровикин и Шойгу совершили преступление – "подстрекательство к нарушению территориальной целостности России", приказав своим войскам покинуть Херсон.

Ближайшие дни покажут, каким образом Путин намерен снова одержать верх над происходящим. Давление направлено на Суровикина, который должен был занять свое место во главе "спецоперации". Чем тяжелее становится ситуация на фронте для военного руководства России, тем более отчаянные и жестокие решения оно может предложить.

Одна из возможностей – сейчас Путин может заявить, что Украина начала агрессивную войну против России, хотя на самом деле Украина просто освободила свой собственный город. Это может дать Путину формальный повод изменить статус "спецоперации" на "освободительную войну", объявить тотальную мобилизацию или нанести какой-то хладнокровный ответный удар.

Ведущие промышленно развитые страны мира встретятся на Бали, Индонезия, во вторник 15 ноября. Путина не появится на саммите G20 лично "из-за его плотного графика", но в то же время он может попытаться устроить шоу прямо из Москвы и удивить всех.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.