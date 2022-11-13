Редакционная статья: Представьте, если Россия победит – это было бы началом "лечения Финляндии от нацизма, русофобии и сатанизма"

Западу давно пора обсудить, каким может быть мир, если Россия победит в войне с Украиной – или если бы Владимиру Путину позволили выскользнуть из войны таким образом, что Россия почувствовала бы себя победителем, пишет Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Украина должна выиграть войну, а Россия должна ее проиграть.

Мы в Финляндии убеждаемся в этом уже несколько месяцев. Военный успех Украины в войне также укрепляет веру в то, что это действительно возможно.

Сначала Украина вытеснила российские войска из-под Киева, затем Украина вернула себе Харьковскую область, а недавно Россия объявила о выводе своих войск из южного украинского города Херсон.

Однако о скрытых планах России в Херсоне пока ничего не известно. Является ли это уловкой, или Россия просто готовится затянуть военные действия на период зимы, чтобы перегруппироваться под Херсоном на восточном берегу Днепра?

Владимир Путин вполне может рассчитывать на то, что холодная зима и диверсионные атаки на энергоснабжение сломят волю к борьбе как в Украине, так и к нас, на любящем комфорт Западе.

А если Украина, несмотря ни на что, проиграет?

Или если война остановляется каким-то временным промежуточным перемирием с прекращением огня и переговорами? Или если бы России позволили выскользнуть из войны, предложив Путину путь к отступлению, чтобы сохранить лицо?

По сообщениям СМИ, США якобы уже сейчас активно подталкивают Украину к переговорам. С другой стороны, в стране Нато Италии была организована демонстрация с участием десятков тысяч человек, которые требовали, чтобы Италия прекратила поставки оружия в Украину и предложила в качестве альтернативы мирные переговоры с Россией.

Каждый европеец должен наконец понять, что даже половинная победа Путина будет означать, что после Украины жертвой станет вся Европа.

С этого началось бы перевоспитание всех наших западных демократий и нам навязыали бы "лечение от нацизма, русофобии и сатанизма" – так как сегодня Россия оправдывает свою войну в Украине.

Телепропагандист Владимир Соловьев недавно встречался с российской молодежью и заявил им:

– Мы лечим тяжело заболевший украинский народ, и мы его вылечим. А потом займемся дальнейшим лечением всех тех, кто считает, что правду о войне можно перевирать. Ибо наше дело правое.

(Ниже – твит с отрывком выступления Владимира Соловьева перед молодежью. Видео с английскими субтитрам.)

Речь Соловьева – лишь один из примеров леденящего душу рашизма, то есть, русского фашизма. Убийство соседнего народа оправдывается разговорами о якобы лечении необоснованной ненависти к русским.

” Россия начала бы учить нас жить.

Победа Путина прежде всего означала бы, что военные преступления России останутся безнаказанными и без тщательного расследования.

Кремлевская пропаганда сделала бы российский народ победоносной нацией, имеющей право требовать репараций не только от Украины, но и от всего западного мира и Нато, против которых Россия сейчас считает себя воюющей.

Кремль смог бы диктовать новый мировой порядок. Он основывался бы на приоритете России во всем, что она захочет, а другие были бы обязаны прогибаться.

Россия начала бы учить нас жить. Сообщества "соотечественников" были бы задействованы для продвижения интересов России. Даже для некоторых бежавших на Запад противников Путина победу России можно было легко продать как доказательство того, что все время была права Россия, а не "сатанинский Запад".

Прямая военная угроза со стороны России в отношении Финляндии и Европы вряд ли возникнет ближайшее время. Но однажды и это может стать возможным.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.