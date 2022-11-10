Шведский генерал-майор: Российская недвижимость в Финляндии есть проблемой – подчеркивается одно критическое место в Финляндии

По словам шведского генерал-майор Карлиса Неретниекс, в Финляндии находится жизненно важный объект для обороны Финляндии и Швеции. Помимо российской недвижимости, у наших стран есть другие общие угрозы безопасности.

Российское консульство до сих пор работает в Мариехамне. Шведский генерал-майор и бывший ректор Шведского национального университета обороны Карлис Неретниекс подчеркивает важность Аландских островов для обороны как Швеции, так и Финляндии.

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Российское консульство на Аландских островах – проблема для безопасности как Швеции, так и Финляндии. Принадлежащая русским недвижимость в Финляндии также представляет угрозу безопасности, если с ней ничего не сделать.

Так считает шведский генерал-майор в отставке и бывший ректор Шведского колледжа национальной обороны Карлис Неретниекс.

Неретниекс дал интервью IS на семинаре в Ханасаари.

По словам Неренетниекса, Аландские острова служат своеобразным шлюзом прежде всего, в Ботническом заливе.

– Аландские острова жизненно важны для обороны как Швеции, так и Финляндии. Страны заинтересованы в совместной защите Аландских островов, говорит Неретниекс.

Он считает, что Финляндия и Швеция могли бы вместе защищать Аландские острова. По словам Неретниекса, так или иначе острова обязательно нужно контролировать.

Даже и сегодня российское консульство в центре Мариехамна по-прежнему следит за невооруженным статусом Аландских островов. Хотя Аландские острова являются частью территории Финляндии, их военный статус контролируется Российской Федерацией. На практике консульство – это своего рода разведывательный пункт.

– Я убежден, что финская администрация знает, что происходит на Аландских островах. Я также убежден, что в Финляндии была проведена подготовка для решения этой проблемы, говорит Неретниекс.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил в начале сентября, что Финляндия не требует от России закрыть свое консульство на Аландских островах.

Российское консульство находится в центре Мариехамна.

В последнее время в Финляндии много говорят о проблемах, связанных с российской недвижимостью.

В октябре сообщалось, что пустующий бывший дом престарелых в Лохико, Канкаанпяя, был продан россиянину. Место расположено в нескольких километрах от гарнизона Ниинисало и крупнейшего военного полигона на юге Финляндии.

Так же представители энергетических компаний сообщили IS, что их беспокоит недвижимость, принадлежащая россиянам.

По словам Неретниекса, на него произвело впечатление, как финские власти справились с дебатами о российской собственности. Он считает положительным, что проблема была проанализирована и недвижимость взята под контроль.

– В Финляндии вы поступили правильно. Естественно и само собой разумеется, что с этим надо что-то делаеть. Это проблема, если что-то не сделано, но вы в Финляндии сделали это, похвалил Неретниекс.

В Швеции, по его словам, российская недвижимость представляет собой меньшую проблему.

– Я не знаю, почему. Может быть, русские не покупают столько недвижимости в Швеции, а может быть, шведские власти не реагируют на сделки с российской недвижимостью, говорит Неретниекс.

– Дебаты не такие, как в Финляндии.

Однако российская недвижимость – не единственная угроза безопасности Финляндии и Швеции. Неретниекс описывает Россию и ее деятельность: кибератаки, информационное вмешательство и терроризм.

Это не те проблемы, которые могли бы стереть финское государство с карты мира. Есть и военная угроза, хотя, по его словам, в настоящее время это маловероятно.

Самая большая проблема – это так называемый шантаж, который Россия может делать с помощью ядерного оружия.

– Следует помнить, что даже если Россия не нападет на Финляндию и Швецию, она может шантажировать их ядерным оружием. Есть только одно решение этой проблемы, и это членство в Нато. Под защитой Нато мы можем сказать России, что Нато ответит на угрозу. Без Нато у нас нет ответа.

Неретниекс говорит, что после вступления в Нато Финляндии и Швеции придется изменить отношение к обороне.

– Раньше страны думали, что будут защищать свои территории в случае нападения России. Теперь они помогают друг другу защищаться. Для Швеции, например, важно защищать Финляндию, чтобы она сама тоже была в безопасности.

Он подчеркивает, что необходимо уделять внимание, как помочь другим странам-членам ЕС в будущем.

По мнению Неретниекса, в обсуждении ядерного оружия также должны произойти определенные изменения.

– Люди, как правило, не хотят говорить о ядерном оружии. Мы должны говорить об этом более открыто, чтобы развеять мифическую ауру вокруг него, говорит Неретниекс.

– Ядерное оружие – такое же слово, как и Волан-де-Морт в фильмах о Гарри Поттере.

Он напоминает: реальность такова, что у Нато нет ядерного оружия, но оно есть у США, Великобритании и Франции.

По словам Неретниекс, Нато никогда не попросит Финляндию и Швецию разместить ядерное оружие на своих территориях, потому что у Нато нет ядерного оружия на вооружении и нет мандата на него. Ядерное оружие принадлежит определенным странам, а не Оборонному союзу.

– Финляндия и Швеция могут получить ядерное оружие только в том случае, если они запросят его отдельно.

Свою точку зрения Неретниекс обосновывает тем, что тактического ядерного оружия не так много, поэтому его следует хранить там, где оно есть сейчас: в США.

Кроме того, он напоминает о важном моменте.

– Если бы, и только если бы ядерное оружие было бы, например, в Финляндии, Соединенные Штаты были бы единственной страной, которая могла бы контролировать его. Я не вижу причин, по которым Финляндия или Швеция должны когда-либо иметь это оружие.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.