Селфи с "мальчиком в гробу" и соревнования на скорость одевания трупов – в России организовали большую ритуальную выставку-ярмарку

В начале ноября в Москве прошла большая ритуальная выставка-ярмарка "Некрополь – World Russia 2022".

В Москве проходила крупная ярмарка ритуальной индустрии. Посетители могли сфотографироваться с «мальчиком в гробу» или посидеть в гробу-кресле для фотографии.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Какие гробы и надгробия сейчас в моде?

А кто быстрее всех сможет одеть и загримировать труп для погребения?

Или каково это – сидеть в гробу, похожим на кресло?

Ответы на эти и другие вопросы были найдены на большой ритуальной ярмарке, прошедшей недавно в Москве.

Одним из аттракционов ярмарки стал ходячий "мальчик в гробу", с которым можно было сделать селфи. Также были выставлены гробы – кресла. В них можно было немного отдохнуть и сфотографироваться.

Были также гробы, удобство которых можно было испытать на себе, полежав в нем.

На ярмарке можно было попробовать, каково сидеть в гробу-кресле.

Помимо традиционных гробов, были также гробы из различных ценных пород дерева, обитые мехом, шелком или другой драгоценной обивкой.

Для женщин предлагались розовые или фиолетовые гробы. Одной из новых тем для гробов стал цветочный орнамент в русском стиле, представленный в различных композициях.

На московской ритуальной ярмарке были представлены самые разные гробы, например, для VIP-персон.

На надгробиях русские обычно предпочитают дизайн с выгравированной на нем фотографией покойного. Сейчас же, например, появились надгробия в форме мобильного телефона, на которых можно даже выгравировать цветную фотографию покойного, как будто это селфи.

Русские уже несколько лет увлекаются селфи-надгробиями в форме смартфонов, особенно айфонов. Эти фото можно посмотреть по этим ссылкам.

Ритуальные ярмарки проводятся в России уже в тридцатый раз. Помимо Москвы, они проводились ранее, например, в Санкт-Петербурге.

Хотя война в Украине принесла России множество новых погребений, ритуальные ярмарки напрямую с войной не связаны.

Выставка Некрополь – World Russia 2022 стала уже тридцатой по счету крупной ярмаркой похоронной индустрии. Кроме того, это была международная выставка, так как в ней приняли участие экспоненты из нескольких стран, имеющих тесные отношения с Россией, начиная с Китая и Венгрии.

Однако война в Украине привела к тому, что в этом году ритуальная ярмарка привлекла больше внимания, чем обычно, в том числе и в социальных сетях.

Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Твиттере фотографии с ярмарки и поинтересовался, о чем думали женщины, делающие селфи с «мальчиком в гробу».

В ритуальном бизнесе в России крутятся огромные суммы денег. К тому же богатые люди страны не хотят покидать этот мир со скромными расходами.

На ярмарке был организован показ траурной одежды для присутствующих на похоронах, а также был проведен конкурс на лучшего ведущего поминальных церемоний.

На ярмарке были представлены разнообразные похоронные одежды, причем рекомендовались более жизнерадостные тона. Например, для женского тела было предложено красное платье с цветочным узором, вдохновленное песней Миллион алых роз.

В этом году на ярмарке также был организован конкурс между ритуальными бюро на скорость одевания покойников и навыках макияжа трупов, сообщает Газета.ру. В России во время отпевания покойника гроб держат открытым, поэтому подготовка тела для погребения является необходимым навыком, например, если лицо человека было повреждено в результате несчастного случая.

Манекены выступали в роли покойников в конкурсе, где представители похоронных бюро соревновались в скорости подготовки трупов к захоронению и в навыках грима.

Во время ярмарки также было проведено несколько лекций, связанных с похоронной индустрией. Одной из тем были различные импортозамещающие товары, такие как печи для крематориев российского производства и мобильные крематории.

Больше фотографии с московской ритуальной ярмарки можно найти на M24.ru, Msk1.ru, Moscowchanges, Censoru.net, Gazeta.ru, Izvestija и Kommersant.ru.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.