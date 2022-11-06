Колонка Софи Оксанен: Почему Москва постоянно лжет

Россияне поколение за поколением росли на лжи о ”добровольном присоединении” оккупированных советских территорий к империи, напоминает писательница Софи Оксанен.

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Когда Советский Союз был еще силен, мой эстонский дед в преддверии выборов получил важное задание: он должен был разнести бюллетени по домам колхозников, которые не могли самостоятельно добраться до избирательной урны. Мой дед не был в восторге от этого. Погода была плохая, выпало много снега, и ему было жаль лошадь. Но раздача бюллетеней была той задачей, от которой нельзя было отказаться.

В конце концов, мой дед сжег бюллетени в печной топке, и это заставило потерять сон по ночам мою бабушку. Она была уверена, что пропажу голосов заметят, и последствия могут быть особенно тяжелыми для семьи, которая и так не слыла сторонником советской власти. Мой дед был бывшим "лесным братом", который вернулся домой после амнистии бойцов сопротивления.

Однако опасения моей бабушки оказались напрасными.

Никто из организаторов местных выборов не был удивлен недостачей голосов. Те, кто не получил бюллетени, хранили молчание. Хотя огромное количество голосов испарилась как дым в воздухе, явка в колхозе была близка к ста, как и во всем Советском Союзе. Советские выборы были фарсом, и все это знали. Тем не менее, к ним относились так, как если бы они были честными.

Российские солдаты знакомятся со списком кандидатов в президенты России на выборах 1996 года. Кандидатов было достаточно, но результат был ясен заранее.

Избирательная комиссия подсчитывает голоса на парламентских выборах на Дальнем Востоке России. По данным властей, голосование прошло мирно, явка была высокой.

В сентябре Россия аннексировала части Украины, при этом в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о желании народа быть частью России. На западе недоумевали, зачем вообще нужен такой театр. Технологический миллионер Элон Маск даже предложил провести повторное голосование под наблюдением Организации Объединенных Наций. Однако граждане оккупированных Россией территорий уже заявили о своей воле находиться в составе Украины, когда страна восстановила свою независимость в 1991 году, и в странах не принято время от времени голосовать о своей принадлежности.

Предложение Маска и недоумение по поводу организации проведения российских выборов отражают широкие трудности, с которыми сталкивается Запад в борьбе с постоянной ложью России. Иногда это воспринимается как истина. Иногда это называют ошибкой или признаком некомпетентности, хотя для Кремля достоверность лжи имеет вторичное значение. Но их ложь всегда имеет цель.

С помощью ритуальных выборов Россия создала фикцию участия в них граждан, одновременно строя иллюзию легитимности своих действий. Без фото и видеозаписей фейковых выборов российские СМИ не смогли бы освещать их. Без "новостей" и "документальных фильмов" о них авторы учебных материалов не смогли бы писать учебники по истории империи.

Всеобщее обязательное образование – это ловкий способ Кремля промывать мозги будущим поколениям, поэтому театр выборов – это ставка на будущее. Когда поколение за поколением изучает в школе историю прошлого России, сотканную из кремлевской лжи, она становится общепризнанной правдой. В свою очередь, это усиливает чувство легитимности контроля над территориями, которые не принадлежат России. Так создается империалистическая идентичность будущего уже сегодня.

В России советская пропаганда продолжала жить как часть учебы. Школьники из Красноярского края Сибири во время урока.

В тех регионах Украины, где был поднят российский триколор, школьное образование было изменено в соответствии с российской учебной программой, и из России были привезены новые учителя. Процесс хорошо знаком в странах, прошедших через советскую оккупацию, где учителя подвергалась чистке из-за новых хозяев.

После обретения независимости школы в странах Балтии вернулись к самостоятельной учебной программе, но в России советская пропаганда продолжала жить как часть учебной программы. Поэтому поколение за поколением россиян выросли на лжи о добровольном присоединении оккупированных Советами территорий к империи. В прошлом западные страны также принимал участие в этой кузнице. В Финляндии, например, ситуацию в странах Балтии вообще стали называть оккупацией только после распада Советского Союза. Если страны Запада ранее участвовали в этой знакомой кремлевской игре, то почему бы Путину не поверить, что это получится снова? Если не сразу, то, возможно, завтра. Или в следующем году. Или в следующем десятилетии.

Управление страной с помощью лжи также связано с лелеемым в России мифом о своей исключительности. Когда российские лидеры лгут публично, цель их речей – усилить представление о России как о противовесе Западу. Факты не играют никакой роли в решении этой задачи. Зацикленность на советской специфике была в советское время головной болью для ученых, поскольку советская наука должна была отличаться от науки капиталистических стран, хотя в естественных науках есть много универсальных истин, и факты часто искажались в поддержку теории. Когда организованный Сталиным голод в Украине – Голодомор – нанес многомиллионный ущерб населению Советского Союза, пришлось манипулировать переписью, чтобы создать видимость увеличения числа граждан.

Игнорирование фактов является частью политической культуры Кремля, которая пользуется молчаливым одобрением российского народа, и никто не может себе даже представить, что политик, попавшийся на искажении фактов, покинет свой пост. Российские солдаты на фронте понимают, что офицеры, чиновники, политики и СМИ их кормят чушью. В звонках домой они говорят об этом своим близким, а перехваченные разговоры показывают, что и дома это также хорошо осознают.

Однако даже осознание масштабной лжи не приведет к восстанию, поскольку большинство населения не требует правдивости от чиновников, ответственных политиков или офицеров. Этого не требуют ни от школьного образования, ни от средства массовой информации. Большинство россиян не готовы к баррикадам за независимую журналистику или независимую судебную систему, как и за независимую науку. Нельзя требовать правдивости, если большинство населения не доверяет фактам, а почему бы и нет, если общественное слово и социальные институты поколение за поколением строились в большей или меньшей степени на выдумках и сомнительных фактах?

В конце сентября местные жители проголосовали за присоединение Донецкой области к России на «выборах», организованных Россией.

С начала осени на Западе отмечалось, что подконтрольные российскому государству СМИ стали охотно "критиковать" слабый успех спецоперации, и мобилизация также рассматривалась как проблематичная. Даже телеведущие говорили, что людям лгали. Западные СМИ были удивлены и выдвигали версии, что реалии войны начала доходить до журналистов или что им надоело плести ахинею.

Ни одна из версий не была правильной. Основная функция российских СМИ – контролировать нарративы о войне, и сейчас также именно в этом все дело.

Российские СМИ посещают Украину с первых дней войны, начавшейся 2014 году. Акулы пропаганды знают, что на самом деле правда. Вместо этого они должны были выяснять, кого сделать козлом отпущения за хаос, вызванный мобилизацией и отводом войск в Украине. В то же время они должны были уловить настроения народа и задобрить ультранационалистов, требующих более решительных военных действий. Ситуацию можно охарактеризовать как реорганизацию рядов пропагандистского фронта. Средства массовой информации вдруг не нашли конечную задачу журналистики: доведение фактов до людей. В России следующий таким правилам журналист может оказаться трупом. Или в тюрьме. Или в психбольнице.

Согласно учению марксизма-ленинизма, не существует абсолютной, объективной истины, и Российская Федерация приняла советское понимание фактов, согласно которому вся информация контролируемая и управляемая.

В 1990-е годы в стране наступил момент свободы слова. Тогда публично обсуждались также преступления Советского Союза. Это десятилетие было все-таки стрессовым опытом, и теперь публичное обсуждение реальных событий может ассоциироваться в сознании людей с опасениями, что впереди – хаос.

Путинский режим укрепил миф о Советском Союзе – на самом деле империи лжи – в период как бы стабильности. Если это означает общество, в котором ничто не является правдой, но по-прежнему выплачиваются зарплаты и пенсии, то стоит ли удивляться, что люди предпочитают иллюзорную царскую империю?

Народы, по горло сытые ложью, такие как Украина и страны Балтии, вырвались из этого сотканного из лжи мира посредством успешных революций. Делая из этих стран врагов и изображая их граждан чудовищами, Россия добивается того, что в ее собственной стране правдивость не кажется достойной стремления к ней.

Чтобы люди почувствовали, что уважение к фактам имеет смысл, за этим должно следовать что-то хорошее. Новейшая история России не дает такого опыта своему народу, а кремлевская пропагандистская машина обеспечивает постоянное восприятие этого опыта как не более чем кратчайший путь к войне и хаосу.

Софи Оксанен – писательница. В ее романах, среди прочего, затрагиваются темы новейшей истории Эстонии, Советского Союза, Украины и Финляндии, а также темы жизни женщин, войны и насилия.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.