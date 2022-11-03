На финском телевидении теперь работает откровенно пропагандистский канал, где в изобилии послания Кремля без цензуры

Телеканал Posi Tv, который выходит на некоторых телесетях, ведет откровенно пророссийскую пропаганду. По словам основателя канала Илкки Тиайнена, речь идет всего лишь о представлении различных точек зрения.

Илкка Тиайнен — известная фигура из рядов партии «Власть принадлежит народу». Сейчас он производит на своем телеканале «новости», симпатизирующие России.

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"Дорогие телезрители, на этой неделе мы продолжаем поиски правды".

Так обращается к зрителям ведущий Илкка Тиайнен в начале выпуска новостей канала Posi Tv.

Posi Tv, работающий в режиме онлайн, представляет собой особый случай на карте финского телевидения.

Канал Posi Tv утверждает, что фокусируется на "вдохновляющем и развлекательном контенте". И заявляет, что это дает "финнам возможность вдохновиться, испытать и почувствовать все то хорошее, что можно найти в нашей стране".

Запущенный два года назад, канал с конца прошлого года сосредоточился на производстве собственных "новостей" и "специальных программ".

Однако речь не идет о новостях, соответствующих журналистской этике и принципам. Posi Tv односторонне представляет пророссийскую пропаганду, отрицание вакцинации против коронавируса и теории заговора.

Газета Helsingin Sanomat ранее сообщала, что Posi Tv, среди прочего, в своей передаче поставил под сомнение подлинность подтвержденных фотографий бойни в Буче.

В одном из своих последних выпусков (4 октября) Posi Tv обсуждает "референдумы", проведенные в сентябре на частично оккупированных Россией территориях восточной Украины.

В результате манипулирования Россией «голосованием» Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области были незаконно присоединены к России.

Фальшивые референдумы и территориальные аннексии были широко осуждены международным сообществом.

В эфире Posi Tv ведущий Илкка Тиайнен заявил, что результат голосования с четкими цифрами означает, что русское население восточной Украины наконец-то сможет «из захваченной националистами Украины вернуться обратно в родную гавань, в Россию».

В той же передаче Тиайнен берет интервью у Януса Путконена, живущего на оккупированной территории Донбасса с 2015 года. Путконен известен как главный редактор националистических и расистских сайтов Verkkomedia и MV-media.

В Донецке Путконен был директором финансируемого Россией пропагандистского канала Doni news.

Позже в выпуске также появляются нефильтрованные длинные клипы выступления президента России Владимира Путина о мифической Великой России.

В начале трансляции Тиайнен заявляет, что Posi Tv показывает вещи «такими, какие они есть».

Основатель и главный редактор запущенного весной 2020 года Posi TV – Илкка Тиайнен. Он же ведущий программы.

Имя живущего в Алавусе ИлккиТиайнена знакомо в политике последних лет. Изначально он является давним центристом. В 2020 году Тиайнен баллотировался на пост председателя Центристской партии.

Илкка Тиайнен на центральном партийном собрании в Оулу в сентябре 2020 года. Тиайнен боролся за пост председателя партии с Анникой Саарико, Петри Хонконен, Катри Кулмуни и Яри Тасанен. В итоге председателем была избрана Саарикко.

После того как с председательством не вышло, Тиайнен ушел из Центра и в 2021 году вместе с Ано Туртиайненом они основали партию Власть принадлежит народу (VKK – Valta kuuluu kansalle).

Партия, объединившаяся вокруг председателя Туртиайнена описывается как консервативная по ценностям и радикально правая.

Многие члены партии, например, отрицали научно доказанные причины пандемии коронавируса и глобального потепления.

Тиайнен является заместителем председателя VKK и депутатом от партии в горсовете Алавуса.

В конце прошлого года Тиайнену было предъявлено обвинение после отказа пройти тест на коронавирус в аэропорту Хельсинки-Вантаа после зарубежной поездки. Дело сейчас рассматривается в районном суде Итя-Уусимаа.

Весной прошлого года Тиайнен был задержан полицией в Хельсинки во время демонстрации против коронавирусных ограничений. Тиайнен был там в качестве журналиста христианского телеканала Alfa-Tv. После демонстрации программа AlfaStudio, которую вел Тиайнен, была закрыта.

В настоящее время в окружном суде Хельсинки проходит слушание, на котором Тиайнен обвиняется в неподчинении полиции.

Тиайнен основал Posi Tv Oy вместе со своей женой Ольгой Новиковой в 2019 г. Тиайнен часто появляется на публике, в том числе на своей странице в Twitter, также под именем Айк Новикофф.

Супруги, живущие в Сапсалампи, Алавус, ранее также делали телевизионные передачи под названием Good Tv.

Помимо телевизионных программ и документальных фильмов, Тиайнен занимался коммерческой деятельностью и в других областях. Он руководил бизнесом в гостиничной сфере и рекламным агентством в Хельсинки.

Осенью 2020 года окружной суд Хельсинки признал компанию Yövy.fi Oy, правление которой возглавлял Тиайнен, банкротом.

1-й вице-президент Илкка Тиайнен и председатель «Власть принадлежит народу», депутат Ано Туртиайнен, на первом партийном собрании партии в Миккели в июне 2022 года.

В POSI Tv Тиайнен уже год является главным редактором "новостей".

Сначала выпуски транслировались исключительно в Интернете, но с начала лета Posi Tv помимо сети стали показывать и на аналоговом телевидении на 27 канале.

Канал не доступен в кабельных домохозяйствах. По словам Тиайнена, кабельные операторы не хотели показывать программу Posi Tv.

– Elisa заявила, что их клиентам не нужен такой контент, сказал Тиайнен журналисту Ilta-Sanomat по телефону из своего дома в Алавус.

Тиайнен определяет задачу Posi Tv как "расширение одностороннего освещения новостей в СМИ" и "предложение более широких перспектив".

Илкка Тиайнен, почему канал представляет пророссийскую пропаганду, антивакцинную кампанию и теории заговора?

– Здесь три ложных аргумента. То, что мы представляем российскую точку зрения, не делает нас пророссийскими. Что вообще значит "пророссийский"? Мы также не являемся противниками вакцинации.

Неоспоримым фактом является то, что Россия начала агрессивную войну против Украины, грубо нарушив при этом суверенитет другой страны. Даже после этого, почему вы по-прежнему односторонне распространяете российскую пропаганду, скажем, о "референдумах" в восточной Украине или нефильтрованные клипы оправдания Путиным легитимности вторжения?

– Ведутся военные действия. Это ни в коем случае не черно-белая ситуация, даже если ее пытаются представить именно так. Мы на стороне мира и никогда не отрицали, что войну начала Россия.

– Однако я считаю важным показать и другую точку зрения, потому что она отсутствует в обсуждениях. В конце концов, в обязанности ответственных СМИ не входит вкладывать слова в чьи-либо уста, даже президента. То, что мы даем место заявлениям Кремля, не является пропагандой.

Тиайнен оправдывает важность представления российской точки зрения тем, что, по его мнению, люди, выслушав ее, могут "решить для себя, чему они верят".

Илкка Тиайнен выступает на собрании парламентской группы партии «Власть принадлежит народу» в сентябре 2021 года. Слушатель – председатель партии Ано Туртиайнен.

Мнение Posi Tv о том, что важно представлять все точки зрения, в принципе, является одной из основ журналистики.

Однако в своих передачах Posi Tv провозглашает все-таки большей частью искаженную российским режимом информацию, обвиняя при этом Запад и основные СМИ в молчании.

Во время интервью речь Тиайнена колеблется от расширения влияния США и Нато на востоке Украины до контролируемых Западом "биолабораторий" – та самая риторика, с помощью которой Россия пытается укрепить представление о «злом Западе».

Тиайнен утверждает, что программы Posi Tv создаются на основах журналистики. По его словам, вся информация, используемая каналом, перепроверяется как минимум из двух источников. В качестве источников Тиайнен называет основные новостные сайты в Финляндии и за рубежом, как, например, вечерние таблоиды, Yle и информагенство Reuters.

В то же время канал основывает свою информацию на различных конспирологических сайтах, таких как издающийся за свой счет The Light, отрицающий пандемию коронавируса.

Кроме того, некоторые выпуски Posi Tv производятся в сотрудничестве с сайтом антикоронавирусного заговора.

Журналист канала Вилле Пуромяки был кандидатом на последних муниципальных выборах по спискам партии "Кристалл". Юхо Литикайнен, председатель партии «Кристалл», которая делает упор на духовность и "высшее сознание", заявил, что партия не верит в пандемию коронавируса.

Posi Tv финансируется за счет ежемесячных подписок зрителей. Тиайнен сначала отказался назвать текущее количество подписчиков канала, сославшись на "коммерческую тайну", но признал, что в конечном итоге их число может составить от 500 до 1 000 человек.

Posi Tv также финансирует свою деятельность за счет продажи "предварительно упакованных коробок" с органическими продуктами. Тиайнен отмечает, что канал также поддерживают "полдюжины" местных мелких инвесторов.

– Они вложили средства в нашу предыдущую эмиссию акций и владеют небольшой частью компании. Они хотят поддержать передачу информации.

Posi Tv не подавал заявку на членство в Совете по средствам массовой информации (JSN). Совет был создан представителями СМИ для мониторинга надлежащей журналистской практики в Финляндии и защиты свободы слова и публикаций.

Большинство финских СМИ являются членами JSN.

Сам Тиайнен говорит, что он подавал заявление на членство как журналист, но его не приняли.

Илкка Тиайнен уходит со сцены после своего выступления на центральном партийном собрании в сентябре 2020 года.

Финское агентство транспорта и связи (Traficom) выдало Posi Tv краткосрочную лицензию на телевизионное вещание. Лицензия сроком на один год позволяет каналу вещать до 8 мая 2023 года.

Как канал, распространяющий откровенную пропаганду, может получить лицензию на работу в Финляндии?

Это связано с тем, что компания Traficom, которая управляет лицензиями на вещание, выдает лицензии исключительно на основании закона об услугах электронной связи.

– Министерство отвечает за законодательство, мы как агентство в значительной степени являемся исполнительной властью и действуем в соответствии со статьями закона, говорит Суви Юуракко-Лехикойнен, руководитель отдела частот и медиа в Traficom.

Согласно закону, в выдаче лицензии на вещание может быть отказано, если есть очевидные основания подозревать канал в подстрекательстве против определенной этнической группы, в подстрекательстве к терроризму, несоблюдении возрастного ценза, установленного Законом о программах с изображением, или нарушении Закона о коммуникационных услугах.

Начальник отдела обслуживания Министерства транспорта и коммуникаций Яркко Сааримяки говорит, что требование об «очевидном основании для подозрений» поднимают порог для выдачи лицензии очень высоко.

– Должно быть уже почти вероятным, что заявитель нарушит правила.

По данным Traficom, до сих пор не было отказано ни в одном разрешении на вещание в соответствии с этим законом.

Также в случае с Posi Tv, Traficom посчитал, что закон не является препятствием для вещания.

По словам Сааримяки, порог регулирования лицензий на вещание очень строг, поскольку они связаны с фундаментальным правом на свободу слова в Финляндии.

– Свобода слова является в Финляндии строго охраняемым фундаментальным правом. Это одна из важнейших вещей, которая позволяет вести свободные дебаты. Соображения и ограничения, которые должны быть на него наложены, должны быть сделаны очень тщательно.

– У нас также должна быть возможность выдвигать различные точки зрения. Необходимо иметь возможность вести диалог с точки зрения разных отправных точек, продолжает Сааримяки.

На правительственном уровне ситуация иная. После начала войны в Украине Европейский союз запретил трансляции российского государственного вещателя RT (бывший Russia Today) в Финляндии и других странах ЕС из-за систематической дезинформации.

По словам Сааримяки, обоснования для выдачи лицензий на вещание регулярно поднимаются в ходе переписки и обсуждений с Министерством связи. Однако внесение поправок в Закон о связи в этом отношении пока не планируется.

– В министерстве, по крайней мере, пока, мы пока не видим необходимости вмешательства в основную сферу свободы слова на национальном уровне. Конечно, следует помнить, что это политическое решение, резюмирует Сааримяки.

По мнению Сааримяки, основной способ борьбы с пропагандой – это повышение способности людей понимать и воспринимать информацию из разных источников.

– Чем лучше мы обучаем людей медиаграмотности и умению критически оценивать информацию, тем лучше мы как общество подготовлены к распространяемой пропаганде и дезинформации.

Некоторые дискутируют по этому вопросу, предлагая повышение свободы действий властей.

В интервью Helsingin Sanomat доцент коммуникационного права и исследователь университета Рику Нойвонен заявил, что, возможно, необходимо предоставить органам, выдающим лицензии на вещание, более широкие дискреционные полномочия, чем просто юридические основания.

В Министерстве связи свобода действий рассматривается как палка о двух концах.

– Конечно, в нынешней ситуации в мире можно легко сказать, что повышенная осторожность может быть оправдана. Но в какой-то другой ситуации и в другое время усмотрение органа власти может сыграть злую шутку, препятствуя высказывать мнения, которые было бы важно выразить, говорит Сааримяки.

Сааримяки считает, что нынешняя практика лучше для свободы слова.

– Отсутствие предварительной цензуры и последующая оценка исполнения признаков возможных преступлений является более сильным подходом с точки зрения свободы слова.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.