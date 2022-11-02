Комментарий: Видение будущего России и Европы пугает – поэтому Финляндия должна готовиться к новым сюрпризам

Рана, открытая в сердце Европы агрессивной войной России, еще долго не заживет, пишет спецкор Йоуко Юонала.

Финляндия готовится вступить в Нато полноправным членом в условиях изменений в системе европейской безопасности. Фото международных военных учений ”Arrow 22” в Ниинисало в мае.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Это был тяжелый день для политики безопасности.

В понедельник, 24 октября, финны могли наблюдать мероприятие по безопасности в Коуволе и визит в Хельсинки нового министра обороны Швеции Пола Йонссона. Было достаточно сказано об обороне Финляндии, Украине, России, о будущем Европы и Нато.

Вот некоторые из основных моментов.

В Коувола директор Финского института внешней политики Мика Аалтола заявил, что Финляндия имеет непреодолимые национальные интересы в защите Балтийского моря. Пока этот регион останется безопасным и стабильным, морские перевозки, жизненно важные для безопасности снабжения и торговли Финляндии, не будут нарушены. Именно поэтому регион Балтийского моря является более важным направлением для безопасности Финляндии, чем Арктика.

Однако многие эксперты рассматривают безопасность Балтийского моря и северных регионов как единое целое, где скандинавские страны Нато действуют вместе со своими союзниками. С этой целью Финляндия, Швеция, Норвегия и США осуществляют взаимное и многостороннее оборонное сотрудничество, об этом говорили Йонссон и министр обороны Антти Кайкконен в Хельсинки в понедельник, 24 октября. Дестабилизация Балтийского моря отражается на Севере и наоборот.

Ханна Смит, директор по исследованиям Центра по противодействию гибридным угрозам, отметила, что Россия остается военной угрозой для Финляндии до тех пор, пока она по соседству остается "как есть" – авторитарным и крайне непредсказуемым государством. Тоже нестабильным. Россия не является унитарным федеративным государством.

Процитируем Смит: Россия обладает "невообразимой способностью разрушать, сбивать с толку и саботировать", даже если она ослабевает.

Это очень хорошее замечание. Финляндия должна быть готова к любым, даже маловероятным, сюрпризам со стороны России. Это сложно и дорого, но необходимо.

Темой обсуждения стала и будущая система безопасности Европы. По мнению Смит, Россия сможет сильно на нее влиять, если выиграет войну в Украине. Если Украина победит, демократические государства будут сильны. Победа Украины также будет способствовать смене власти в России.

Частичная победа одной или другой стороны означала бы неразрешенную ситуацию. Конструирование системы безопасности осталось бы незавершенным. Крым мог бы остаться под контролем России.

– Нам нужен победитель в этой игре. Это может быть очень кровавый путь для выявления победителя. Это может занять время, сказала Смит.

Видение Смит выглядит устрашающе, но реалистично. Исход войны еще не виден. В течение нескольких месяцев Россия сможет нарастить новые силы и продолжить войну. Кровоточащая рана в сердце Европы не затянется.

Когда же Европа может вернуться к "нормальной" жизни? Старший научный сотрудник Института внешней политики Синикукка Саари, выступая на панельной дискуссии в Коуволе, сказала, что не видит возврата к прежним временам. Не видит, даже если Украина, скорее всего, останется независимым государством, а Россия ослабнет.

– Мы вступаем в другой мир, сказала Саари.

Директор Института внешней политики Мика Аалтола (справа), генерал-лейтенант Паси Вялимяки и министр обороны Антти Кайкконен приняли участие в мероприятии по безопасности в Коуволе в понедельник.

Об уроках Украины в том числе рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Паси Вялимяки. Незаконное присоединение Крыма к Российской Федерации научило Финляндию тому, что готовность должна быть высокой. Мы должны уметь быстро реагировать как в традиционной обороне, так и в мире кибер- и информационной войны.

Агрессивная война России в Украине длится уже восемь месяцев. По словам Вялимяки, это научило нас, что мы должны иметь потенциал для длительной войны. Должно быть достаточно боеприпасов и возможность производить больше. В настоящее время Финляндия пополняет свои запасы благодаря дополнительному финансированию, предоставленному силам обороны.

Еще один важный урок заключается в том, что лидерство прежде всего: офицеры запаса и унтер-офицеры должны иметь актуальные навыки. Подготовка собственных войск – непрерывный процесс. Именно поэтому этой осенью Силы обороны направят на переподготовку около 16 000 резервистов.

В целом, у Вялимяки были обнадеживающие сообщения для финнов. Фундамент обороны Финляндии прочен и современен, а наши подготовленные резервы – краеугольный камень.

Вялимяки не стал углубляться в вопрос о будущей роли Финляндии как члена Нато. Обязательства Финляндии по статье 5 Североатлантического договора являются предметом переговоров и будут окончательно определены только после того, как Финляндия станет его полноправным членом.

Во вторник, 25 октября, путь Финляндии в Нато ненадолго отошел в сторону Анкары. Представители Министерства юстиции встречались с Касимом Чичеком, главой департамента внешних связей и вопросов Европейского союза Министерства юстиции Турции.

По сообщениям турецких СМИ, Чичек намерен был повторить Финляндии требование об экстрадиции людей, которых Турция считает террористами. Он также собирался представить документальные доказательства их якобы "преступлений".

Какие приветствия с мероприятия услышим в этот раз?

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже дал понять, что Турция не возражает против ратификации членства Финляндии в Нато. Швеция, с другой стороны, является проблемой для Турции.

Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон планирует быструю поездку на встречи с Эрдоганом. Министр обороны Йонссон заявил в Хельсинки, что он готов отправиться в поездку вместе с министром иностранных дел Тобиасом Биллстремом.

Шведы посылают в Турцию своих ключевых политиков – «первую цепочку» – поскольку членство в Нато является главным приоритетом для нового правительства. Это касается и Финляндии.

Возможно, ратификация обеих стран продвинется в Турции в ближайшие дни. Однако в этом нет уверенности до тех пор, пока молоток не простучит по столу в турецком парламенте.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.