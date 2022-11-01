Комментарий: Два доверенных лица Владимира Путина привели в Финляндию "Аллегро" и атомную электростанцию Росатома – и теперь самое время узнать об их сыновьях

Владимира Якунина помнят с первых дней появления поезда "Аллегро", а Сергея Кириенко – с тех времен, когда Финляндия работала над проектом атомной электростанции "Росатома". Оба проекта сейчас заморожены, но двое причастных к ним мужчин по-прежнему влиятельны во властных структурах России. Они также уступают места своим сыновьям, пишет Арья Паананен.

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В последнее время из Норвегии доносились странные слухи. В стране были задержаны россияне, подозреваемые в причастности к полетам беспилотников над ключевыми объектами нефтегазовой промышленности.

Выяснилось, что один из задержанных – 47-летний Андрей Якунин. Он сын 74-летнего Владимира Якунина, бывшего главы ОАО Российские железные дороги, или РЖД.

В России объяснили инцидент тем, что Андрей Якунин – страстный фотограф-натуралист. Однако эти заверения в восхищении природой Шпицбергена не были сразу же проглочены в Норвегии, где после взрыва газопровода Северный поток российскую разведку подозревают в изучении возможности саботажа поставок норвежского газа.

Отец семейной династии Якуниных, Владимир Якунин – знакомая фигура для финских политиков и бизнесменов. Когда в декабре 2010 года был запущен в Санкт-Петербург поезд Аллегро, Якунин был само собой разумеющимся гостем на церемонии открытия, в которой также приняли участие тогдашний президент Финляндии Тарья Халонен и тогдашний премьер-министр России Владимир Путин.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Владимир Якунин (слева), и генеральный директор VR Хенри Куйтунен подписали соглашение о сотрудничестве в 2006 году.

В декабре 2010 года на церемонии запуска «Аллегро» ленточку перерезали президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, президент республики Тарья Халонен и генеральный директор VR Микаэл Аро.

В то время в Финляндии не особо копались в биографии Якунина, хотя основания для этого возможно были. Якунин – друг Путина еще со времен КГБ, и позже он признался, что работал в сфере научно-технического шпионажа в США под дипломатическим статусом. Якунин также входит в путинское дачное сообщество Озеро, члены которого составляют ядро нынешней российской элиты.

Якунин отошел от руководства железными дорогами в 2015 году. Тогда он переехал в Европу как влиятельное лицо, уполномоченное Путиным. Он работал в Германии, Франции, Швейцарии, Греции и других странах в различных прокремлевских аналитических центрах, религиозных общинах финансистом и спикером так называемого русского мира.

Сын Владимира Якунина Андрей Якунин. Фото 2012 года.

Сыновья Якунина, Андрей и его 44-летний брат Виктор – богатые бизнесмены, с активами как в России, так и в Европе. Андрей имеет также британское гражданство и специализируется на гостиничном бизнесе. Виктор занимается недвижимостью и нефтяным бизнесом, который он начал осваивать благодаря службе у другого друга своего отца, Геннадия Тимченко, имеющего финское гражданство.

Недавно новостной сайт The Insider сообщил, что Якунин был одним из участников сети, которая переводила за границу активы российских налогоплательщиков на миллиарды долларов. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального также расследовал подозрительные сделки Якунина и его сыновей.

Еще один доверенный человек Путина, повлиявший на финскую деловую жизнь, но менее известный в Финляндии, это 60-летний Сергей Кириенко, бывший глава Минатома России и Росатома.

Ян Вапаавуори (слева) и генеральный директор Росатома Сергей Кириенко в феврале 2014 года подписали соглашение между Финляндией и Россией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Кириенко уже был главой департамента ядерной энергетики и вооружений, когда в Великобритании в 2006 году был убит перебежчик из КГБ Александр Литвиненко. Он был убит радиоактивным полонием, что наиболее очевидно, полученным из России.

Со своей стороны в 2014 году Финляндия решила заказать атомную электростанцию у Росатома, которым руководил Кириенко, несмотря на то, что Путин уже аннексировал украинский Крымский полуостров.

Когда недавно Путин заявил, что Россия аннексирует новые украинские территории, Кириенко был одним из немногих, кто выглядел взволнованным во время его выступления. Именно Кириенко предстоит воплощать в жизнь территориальные присоединения Путина.

Согласно заявлению Кремля, Кириенко теперь отвечает за внутреннюю политику России и налаживание отношений с "Донецкой и Луганской народными республиками". В 2018 году Кириенко уже отвечал в администрации президента за президентскую кампанию Путина, а в 2020 году - за конституционную реформу, которая позволит Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года.

В декабре 2021 года директором ВКонтакте стал Владимир Кириенко.

Влияние семейной династии Кириенко закреплено за его сыном, 39 летним Владимиром Кириенко, ранее занимавшим должность заместителя директора телефонной компании Ростелеком. В декабре 2021 года он был повышен до должности главы "российского Facebook", то есть ВКонтакте (VK). Западные спецслужбы рассматривают VK как все более центральный инструмент путинского режима, поскольку считается, что ФСБ контролирует все сообщения на сайте.

В семьях Якунина и Кириенко уже наблюдается явная передача власти и денег от отцов к сыновьям. Обе семьи смогут сказать свое слово также в случае, когда придется решать вопрос о наследнике власти Путина.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.