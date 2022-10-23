Петербург посчитал цену блокады Ленинграда – суд объявил, что только сейчас выяснил истинное число жервт

Прокуратура и городской суд Санкт-Петербурга заявляют – в блокадном Ленинграде погибло более миллиона человек. Советский Союз в свое время объявил официальное число погибших 649 000 человек.

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Городской суд Санкт-Петербурга на заседании в четверг постановил, что блокада Ленинграда во время Второй мировой войны в 1941–44 годах была геноцидом и преступлением против человечества.

Суд признал виновными в блокаде не только нацистскую Германию, но и всех ее союзников – включая Финляндию – а также добровольцев из многочисленных европейских стран.

Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала заявление, в котором говорится, что теперь также выяснилось, что в блокадном Ленинграде погибло значительно больше людей, чем сообщали в то время советские власти в своем собственном отчете.

– Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее 1 млн 93 тыс. человек, утверждает прокуратура.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга озвучивает еще более точную цифру. По последним данным, в блокадном Ленинграде погибло не менее 1 093 842 человека.

После окончания Второй мировой войны официальное число погибших в блокадном Ленинграде было названо советскими властями как 649 000 человек. Блокада началась в сентябре 1941 года и продолжалась до января 1944 года, то есть почти 900 дней.

По данным телеканала ТВЦ, исследователи все это время знали, что официальная статистика погибших в блокаде была занижена, поскольку учитывались только официально зафиксированные смерти.

По данным ТВЦ, например, зимой 1941–42 годов на Пискарёвском кладбище не велось никакой статистики. Один из кирпичных заводов Ленинграда был переоборудован в крематорий, и там также не велся учет о кремации тел.

Историк Александр Пыжиков в интервью газете Московский комсомолец предположил, что и сегодня Россия не знает всей правды о событиях Второй мировой войны и блокаде Ленинграда.

Пыжиков призывает Россию рассекретить документы Второй мировой войны, но он также говорит, что на самом деле их сейчас перезасекречивают.

– Это значит, что историческая правда тяжелее того, что обычно преподносится народу, резюмирует газета мнение Пыжикова.

Слова Пыжикова можно расценить и как сомнение, что недавнее решение Санкт-Петербургского городского суда также основано на неполной информации и документах, которые не были полностью открыты для общественности, и которые все еще являются скекретными.

Суровая жизнь блокадного Ленинграда в 1941–44 годах.

По данным прокуратуры, современные методы позволили установить «отсроченные» последствия блокады Ленинграда. Страдания оказали влияние на потомков людей, переживших блокаду, и отразились также на их здоровье.

Прокуратура заявляет, что расследовала, во сколько обошлась блокада Ленинграду и его жителям, включая утрату культурного наследия.

– В судебных заседаниях удалось определить, что актуальный размер ущерба, причиненного Ленинграду и его жителям, на сегодняшний день составляет 35,3 трлн рублей, говорится в пресс-релизе.

В России триллион – это число, за которым следуют 12 нулей. По официальному курсу рубля в настоящее время один евро стоит около 60 рублей. Подсчитанная таким образом стоимость блокады составляет 588 миллиардов евро.

Одной из причин необходимости пересмотра событий Второй мировой войны российские власти называют то, что современная Европа якобы пытается восстановить образ нацизма и фашизма и принизить подвиг Советского Союза в свержении нацизма.

Однако все-таки создается впечатление, что недавнее решение Санкт-Петербургского городского суда – это попытка оправдать собственные действия России против Украины в так называемой "специальной военной операции" и очернить помогающую Украине Европу, используя события Второй мировой войны.

Неизвестно, как российские власти намерены использовать решение Санкт-Петербургского городского суда в дальнейшем. В российских социальных сетях, в частности, обсуждалось, начнет ли Россия требовать компенсации от стран, которые, по ее мнению, совершили геноцид в Ленинграде.

Тот факт, что Финляндия выплатила Советскому Союзу большие военные репарации, сегодня обычно игнорируется российской общественностью. В Финляндии действовая тогда Союзная контрольная комиссия, которую возглавлял советский Андрей Жданов, и у нас также был суд над военными преступниками.

Ранее российские обвинения в геноциде, касающиеся Финляндии, уже звучали весной 2020 года. Тогда они были связаны с якобы жестоким обращением и геноцидом гражданского населения в Восточной Карелии во время войны-продолжения в 1941-44. С тех пор никакой информации о якобы начатом тогда расследовании геноцида не поступало.

Согласно недавнему пресс-релизу прокуратуры Санкт-Петербурга, судебный процесс по признанию блокады Ленинграда геноцидом был инициирован не городскими властями, а Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. До Санкт-Петербургского городского суда дело уже рассматривалось в областном суде Ленинградской области.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.