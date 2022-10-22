Суд в Санкт-Петербурге: «Финляндия виновна в геноциде и военных преступлениях»

По мнению Санкт-Петербургского городского суда, Германия Адольфа Гитлера и ее союзники – в том числе Финляндия – виновны в геноциде и военных преступлениях во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.

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Санкт-Петербургский городской суд на заседании в четверг постановил, что блокада Ленинграда во время Второй мировой войны была военным преступлением и преступлением против человечности. Кроме того, осада была геноцидом против жителей Советского Союза, народов и национальных групп, постановил суд.

Суд вынес решение по этому делу после того, как прокуратура Санкт-Петербурга попросила суд занять позицию по этому вопросу.

Видео в этой статье – видеозапись, опубликованная объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга по решению Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября.

Согласно сайту РКБ, в обосновании суда говорится, что блокаду Ленинграда осуществляли «оккупационные войска и войска Германии, их пособники — вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года».

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил все требования прокуратуры. Ранее аналогичное решение вынес областной суд Ленинградской области.

Генеральный прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник объявил, что в течение 2022 года в России проводились дополнительные расследования обстоятельств блокады Ленинграда. По его словам, в настоящее время в Европе происходит «искажение истории Второй мировой войны и оправдание нацизма» с целью «переложить на современную Россию ответственность за мнимые ошибки и просчеты советского руководства».

По словам Мельника, также предпринимаются попытки обвинить Россию в действиях других государств и политиков. По его словам, речь идет о попытке переосмыслить итоги войны и отрицании роли Советского Союза в освобождении мира от фашизма.

– Все это представляет прямую угрозу безопасности Российской Федерации и международной стабильности, заявил Мельник в суде, сообщает сайт РБК.

Риторика Мельника относится к нынешним оправданиям российской войны в Украине, к предполагаемому нацизму в Украине и предполагаемой роли Европы как реставратора нацизма.

В России прямо не обосновывается, почему ее различные суды сейчас пересматривают события Второй мировой войны, но эти процессы, по крайней мере, частично связаны с попыткой оправдать нынешнюю "специальную военную операцию" России против Украины и западного мира.

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом.

Следственный комитет (СК) России объявил, что им также собраны доказательства совершения геноцида немецкими войсками и их пособниками во время блокады Ленинграда. По данным СК, гражданское население и советские военнопленные массово уничтожались с использованием таких методов, как отказ в поставках продовольствия, массированные обстрелы и бомбардировки.

– В СК сделали вывод о том, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации, а являлась частью «войны на уничтожение», говорится в статье РБК.

Петербургское издание газеты Московский комсомолец взяло интервью у историка Павла Петрова, который говорит, что нынешний судебный процесс надо было бы запустить еще 15–20 лет назад.

Однако в интервью Петров представляет свою позицию, финны не совершали геноцида во время блокады Ленинграда. По его словам, финны принимали участие в блокаде Ленинграда с севера, но их действия не отвечают признакам геноцида.

– Политику геноцида финны не проводили, но они принимали участие в блокаде города – это несомненно, сказал Петров, сообщает МК.

” Политику геноцида финны не проводили, но они принимали участие в блокаде города.

В другой статье газеты Московский комсомолец приводится интервью историка Александра Пыжикова , в котором он говорит, что признание блокады Ленинграда геноцидом само по себе является правильным.

Однако, по словам Пыжикова, трудно дать оценку событиям, поскольку исторические документы Второй мировой – в российских терминах, Великой Отечественной войны – в России до сих пор во многом засекречены и их все время еще больше и больше засекречивают.

– Рассекретить бы все документы по Великой Отечественной, скрывать нам там нечего. Такие документы, как создание атомной бомбы, нельзя раскрывать, а все остальное – рассекретить, было бы больше пользы, сказал Пыжиков в интервью "МК".

Ленинградская воздушная оборона у Исаакиевской церкви в ноябре 1941 года.

Историк из Санкт-Петербурга Борис Ковалев прокомментировал агентству Regnum, что решение городского суда является частью восстановления исторической памяти и напоминанием миру о том, какую цену заплатил Советский Союз во Второй мировой войны в плане жертв.

По словам Ковалева, судебные слушания "убедительно показали, что в страданиях ленинградцев виновны не только немцы, но также финны, испанцы, норвежцы, бельгийцы, голландцы и другие пособники гитлеровцев" в Европе.

Сообщается, что Санкт-Петербургский городской суд рассматривал свое решение в общей сложности на семи заседаниях. Суд заслушал четырех современных свидетелей и 12 экспертов. Говорится, что суд также изучил секретные документы и видеозаписи.

Из публикаций в российских СМИ складывается впечатление, что блокада Ленинграда обсуждалась на судебных заседаниях как отдельное событие и не связывалось, например, с событиями зимней войны Советского Союза против Финляндии и территориальными потерями Финляндии в 1939–1940 гг.

В качестве одного из экспертов суд заслушал историка Владимира Барышникова.

– Финляндия готовилась к войне серьезно и основательно. Задача стояла победить. В армии было 600 000 человек, столько же сколько в армии Наполеона, передает слова Барышникова Санкт-Петербург -телевидение.

По словам Барышникова, Финляндия определяла свои собственные военные цели в сотрудничестве с Германией, но финны были заинтересованы прежде всего только в удержании своего сектора и не имели никакой другой "миссии", говорится в материале телеканала.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.