Однажды избитый и неоднократно оштрафованный противник Путина предсказывает, что будет с Россией – и ни один из вариантов не утешителен

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Псков, Россия

Хотите услышать сначала плохой, худший, еще худший – или самый худший вариант?

Так мог бы спросить своего посетителя 59-летний псковский политик-демократ Лев Шлосберг, если бы он был предсказателем.

Но поскольку он глава регионального отделения оппозиционной Владимиру Путину партии "Яблоко" – и в России уже известный на всю страну своей открытостью – Шлосберг выдает варианты в произвольном порядке.

Слушателю остается только размышлять, какой из них был бы наихудшим сценарием будущего. Ни один из них не является хорошим.

Лев Шлосберг в своем офисе партии «Яблоко» в центре Пскова в начале октября. За время «спецоперации» российские власти провели обыски в доме Шлосберга, доме его отца, а также в его офисе.

Шлосберг считает, что президент Путин в так называемой спецоперации в Украине довел себя до точки невозврата, когда пути назад для него уже нет.

– Я вижу три возможных варианта развития событий, и ни один из них не предполагает военной победы России, начинает перечислять Шлосберг.

– У России нет армии, способной победить, но Путин просто отказывается это признать. С другой стороны, никто из его близкого окружения не осмеливается сказать ему, что военная спецоперация была ошибкой.

Первый вариант, по мнению Шлосберга, тот, что война будет продолжаться по крайней мере до тех пор, пока Путин сидит в Кремле.

– Такой вариант был бы очень изматывающим для обеих сторон, и такая ситуация может длиться годами.

Шлосберг отмечает, что в России много военных лоббистов, которые заинтересованы в продолжении военных действий.

– Они видят в этом возможность повысить свой политический статус и извлечь из этого финансовую выгоду, например, за счет военных заказов.

Другой вариант, по словам Шлосберга, в том, что Путин решит нанести небольшой показательный ядерный удар или провести ядерное испытание вблизи Украины.

– Еще год назад такое невозможно было бы даже представить, а сейчас об этом широко говорят. Это может быть, например, ядерное испытание в Черном море или небольшой тактический ядерный удар по Украине в районе, где мало жителей.

Второй сценарий также предполагает применение химического оружия. Это был бы опасный, но локальный сценарий.

– Хотя применение химического оружия запрещено международными соглашениями, оно у России есть. Это значит, что оно может быть применено .

Третий вариант еще более дикий, но Шлосберг все равно произносит его вслух.

– Третий – полномасштабная ядерная война. Если Путин решит применить стратегическое ядерное оружие, это может быть уже апокалипсис.

Но Путин не может принять решение о ядерной войне в одиночку. Неужели в России не нашлось бы смелых военных, которые не выполнили бы его приказ?

– Для принятия решения о ядерном ударе в России требуются три человека. Это президент, министр обороны и начальник генштаба вооруженных сил, но все они единомышленники, напоминает Шлосберг.

– На практике в командной цепочке запуска ядерных ракет остаются, конечно, еще десятки людей. Но хватит ли у них смелости не выполнить приказ Путина? Теоретически да, но точно мы этого знать не можем.

А смог бы Путин быстро провести кадровые перестановки, если бы подозревал, что либо Сергей Шойгу, либо Валерий Герасимов не выполнят его приказ? Мог ли, например, место одного из них занять новый глава украинской операции генерал Сергей Суровикин?

– Кадровые решения Министерства обороны полностью в компетенции Путина, но Суровикин сейчас для начала должен добиться успеха в Украине

По словам Шлосберга, Путин по своей природе является человеком, который стремится подчинить себе все свое окружение, будь то отдельные личности или страны.

– Он хочет поставить всех в зависимость от себя. Либо угрозами, либо деньгами, либо другими способами.

Западные санкции и военное сопротивление Украины вызывают у Путина реакцию, которая еще больше убеждает его в собственной правоте, считает Шлосберг.

– Он готов на любые жертвы. У него нет границ в виде ценностей, говорит Шлосберг.

Одним из будущих сценариев для внутренней политики в России могло бы стать также восстановление смертной казни.

– Путин мог бы ввести смертную казнь. Но он не хочет, чтобы каждый его последующий день был бы посвящен одобрению смертных приговоров, потому что во многих случаях этот приговор требовал бы его личного разрешения.

По словам Шлосберга (в центре), Владимиру Путину больше некуда отступать. Фото 2019 года.

Если бы Путин не сидел в Кремле, Лев Шлосберг уже прославился бы где-нибудь еще, кроме своего маленького офиса в Пскове. Харизматичный политик уже получил общенациональную известность благодаря нескольким своевременным видеовыступлениям, которые спустя годы до сих пор просматривают на YouTube.

Одно из таких – выступление Шлосберга в Псковском областном парламенте в 2012 году. Тогда в России был принят так называемый "закон Димы Яковлева" – запрет на усыновление российских детей американскими семьями.

В своем выступлении Шлосберг подчеркнул жестокость закона. По его словам, Путин мстит больным российским сиротам за ранее принятый США санкционный закон имени Сергея Магнитского против коррумпированных российских чиновников.

(Ниже видео на русском языке с речью Льва Шлосберга, где он критикует планируемое введение в школах на 2017 год уроков патриотизма.)

Второе – речь Шлосберга от 2017 года, когда он критиковал введение в российских школах «уроков патриотизма». Он перечислил все самые страшные злодеяния в советской и российской истории и спросил, будут ли и об этом рассказывать детям в будущем. Только зная и признавая их, сказал Шлосберг, можно прийти к пониманию истинного патриотизма, тогда как нынешнее образование, по его мнению, является не более чем обучение послушанию подчиненных.

Общенациональное внимание Шлосберг привлек также в 2014 году, когда издаваемая тогда им газета Псковская губерния выяснила, что Россия тайно хоронит своих солдат-десантников, погибших в Украине, в частности, на кладбище в деревне Выбуты к югу от Пскова.

Сразу после аннексии Крыма Россия отправила псковских десантников на восток Украины, чтобы под видом «местных жителей» прикрыть так называемую "борьбу за независимость" Донецка и Луганска.

В то время на основе высказываний Путина возник политический мэм "ихтамнет". По этим подразумевались кадровые российские военные, о которых официально сообщалось, что «их там нет» или что они решили принять участие в боевых действиях по собственной воле, находясь в отпуске.

Леонид Кишаткин — один из псковских десантников, тайно похороненных на Выбутском кладбище осенью 2014 года. Льва Шлосберга избили вскоре после того, как издаваемая им газета, о6народовала могилы. Сейчас могилы больше не прячут, а на самих могилах х возведены впечатляющие надгробия.

Александр Осипов погиб где-то в Украине в августе 2014 года, когда ему было всего 20 лет. Он был одним из псковских десантников, присутствие которых на Донбассе Россия сначала полностью отрицала, а потом утверждала, что часть бойцов присоединились к «ополченцам» якобы находясь в отпуске.

Сразу после появления разоблачительных статей Шлосберг был избит на улице и попал в больницу. Публикации также привели к началу череды событий, в результате которых он был временно уволен из местного парламента Псковской области.

– На самом деле я также получил много благодарностей от военных за наши публикации. Их очень раздражало, что их отправляли в бой без официального признания, без гарантированного права на компенсацию и даже без права на официальное захоронение.

– Нападавших на меня так и не поймали. Я предполагаю, что они получили приказ сверху, из Москвы, говорит Шлосберг.

Против новой «спецоперации» России Шлосберг высказывался публично неоднократно. Это привело к возбуждению двух административных дел против него, по которым он получил штрафы сначала в 30 000 (около 500 e), а потом в 32 000 рублей. И новые возможные нарушения могут повлечь за собой уже более жесткое наказание. В доме и офисе Шлосберга также прошли обыски.

После ужесточения законов о цензуре в России газета Псковская губерния также вынужден был отправиться в ссылку в Ригу. С другой стороны, Россия больше не прячет в Пскове могилы воинов, погибших в нынешних боях в Украине.

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Лев Шлосберг показывает на карте погранпереходы с Эстонией и Латвией, где осенью волонтеры партии «Яблоко» помогали украинским беженцам, застрявшим там с российской стороны. Россия медленно пропускала украинцев через пограничный контроль.

Превращение Путина в пожизненного диктатора не стало сюрпризом для Шлосберга. Он говорит, что понял это окончательно, когда Путин устроил мягкого Дмитрия Медведева своим преемником в 2008 году – только для того, чтобы в 2012 году самому вернуться к власти на якобы законных основаниях.

Одной из важнейших задач Медведева как президента было продление срока полномочий его будущего преемника с четырех до шести лет. Это была уже постепенная подготовка к тому, чтобы Путин оставался у власти до конца своих дней.

Шлосбег опровергает циркулирующие на Западе слухи о плохом здоровье Путина.

– У Путина отличное здоровье. Разговоры о его болезни – это просто выдача Западом желаемого за действительное, отражение бессилия.

Но что будет, когда Путин все-таки в какой-то момент неизбежно покинет власть?

– Трагично, что Путин создал в нашей стране ситуацию, когда его уход от власти может быть даже опаснее, чем его пребывание у власти, потому что во власти вокруг Путина пустота, говорит Шлосберг.

По словам Шлосберга, президентство Путина парализовало все остальные институты и структуры российского общества, от парламента до судов. Более того, его личная власть настолько защищена, что пока он находится у власти, никакая цивилизованная система передачи власти не может быть выработана.

– Когда Путин в какой-то момент уйдет от власти, ситуация станет очень опасной. Тогда никто не будет знать, кто придет к власти, и никто из стремящихся к власти не захочет делиться властью, доставшейся в «наследство» от Путина.

Наиболее вероятным вариантом Шлосберг считает некую форму военной хунты, или скорее "хунту силовиков", т.е. власть различных силовых ведомств России. Парадокс ситуации, по мнению Шлосберга, заключается в том, что Путин, стремясь расширить и укрепить Россию в то же время ослабил ее настолько, что она может разрушиться в тот же момент, когда Путин, например, умрет своей естественной смертью в старости.

Шлосберг никак не предсказывает своего будущего. Хотя при Путине судьба российских демократов становится все более печальной. Даже в день интервью в Пскове были проведены обыски в домах двух коллег Шлосберга по партии.

Однако сам Шлосберг не был объявлен иностранным агентом, и против него не придумано никаких серьезных обвинений. Он также все еще может вести свой канал ГражданинЪ TV на YouTube и открыто высказывается в социальных сетях.

Лев Шлосберг часто дает видеоинтервью прямо со своего рабочего стола. Здесь он комментирует обыски, проведенные в домах представителей «Яблока» в Пскове в день интервью IS.

Шлосберг считает, что у власти нет никаких оснований делать из него иностранного агента.

– Я не беру от иностранцев деньги за проезд или пиццу, с сарказмом шутит он, ссылаясь на случаи, когда на этих же основаниях некоторых других противников Путина уже сделали «иноагентами».

Но в одном он непреклонен: его нельзя называть последним заметным российским оппозиционным политиком на свободе в России.

– Я вовсе не последний и не хочу им быть.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.