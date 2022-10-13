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Редакционная статья: "Суровый Сергей" убил русских в Москве в 1991 году – и именно поэтому Путин выбрал его возглавить свою войну

Генерал Сергей Суровикин в глазах Владимира Путина великий патриот и герой. В августе 1991 года Сурович был единственным офицером, готовым стрелять в своих сограждан для спасения заговорщиков и Советского Союза.

Сергей Суровикин несет ответственность за события, приведшие к гибели трех московских демонстрантов в августе 1991 года под мостом Садовой. В то время он был 24-летним капитаном. Kuva: Arnold Drapkin / ZUMA / MVPhotos, Alexei Druzhinin / Kreml / Sputnik / Reuters, Jakku94 / Wikipedia

21:22

Президент Владимир Путин недавно назначил 56-летнего генерала Сергея Суровикина руководителем так называемой "специальной военной операции" - агрессивной войны России против Украины.

Мир уже успел изучить биографию Суровикина, которая полна подозрений в злоупотреблениях, насилии и коррупции.

Предполагается, что Суровикин проявил свои таланты в глазах Путина самое позднее во время сирийской операции. Под его руководством Россия безжалостно бомбила дотла больницы и населенные пункты.

За все это Суровикина в России прозвали "Суровый" – производное от его фамилии.

В финском языке много синонимов слова «суровый», но если использовать букву s, по-фински его можно было бы назвать Synkkä-Sergei.

В прошлом Суровикина есть один эпизод, который сегодня делает его особенно полезной фигурой в глазах Путина.

Во время августовского путча 1991 года Суровикин был единственным офицером, готовым расстрелять сограждан ради спасения Советского Союза от краха старой системы власти.

Тогда капитан Суровикин подчинялся приказам хунты и армейским руководителем, пытавшимся свергнуть Михаила Горбачева, и он не гнушался применять силу против простых москвичей.

Когда экипаж танка под командованием Суровикина столкнулся с баррикадами, возведенными для защиты Бориса Ельцина и продемократических протестующих в Москве, погибли трое гражданских лиц.

Путин уверен, что Суровикин и дальше будет выполнять приказы и готов расстреливать даже своих.

По официальной версии, Дмитрий Комарь упал с танка, ударился головой об асфальт и умер. Владимир Усов был убит, когда солдаты сделали предупредительные выстрелы в воздух, и пуля рикошетом попала в Усова. Сообщается, что только Илья Кричевский был убит выстрелом в голову, но стрелявший остается неустановленным.

Погибшие Илья Кришевский, Дмитрий Комарь и Владимир Усов тогда были объявлены героями и в честь них даже были выпущены почтовые марки. Сегодня российская пропаганда считает их антигероями. Kuva: Jakku94/Wikipedia

Место августовской трагедии 1991 года в Москве находилось на тогдашнем проспекте Калинина и нынешнем Новом Арбате на кольцевой дороге под мостом. На заднем плане видно высокое здание Министерства иностранных дел России. Kuva: Arnold Drapkin/ZUMAPRESS

Суровикин, как командир танка, был ответственен за этот инцидент и его на несколько месяцев поместили в следственный изолятор.

По одной из версий, Суровикин якобы сам застрелил одного из трех жертв выстрелом в лоб. Однако доказать ничего не удалось, Суровикин был оправдан и одновременно с этим получил звание майора.

Трех погибших москвичей долгое время называли мучениками за защиту демократии, но при Путине отношение к ним со стороны властей и российской пропаганды изменилось. Героем стал Суровикин.

–  Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны, недавно похвалил его бизнесмен Евгений Пригожин, возглавляющий секретную кремлевскую частную армию Вагнера.

Таким образом, прошлое и репутация Суровикина являются посланием не только Украине, но и противникам Путина в России. Путин уверен, что Суровикин и дальше будет выполнять приказы и готов расстреливать даже своих.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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