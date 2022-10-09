Они должны были принести быструю победу своему вождю – так выглядят могилы элитных бойцов Путина

Вид кладбища в деревне Выбуты недалеко от Пскова впечатляет и поражает. Под огромными венками – десятки совсем свежих могил, в которых покоятся останки особо элитных российских военных – "десантников", или парашютистов.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Псков, Россия

Кладбище в деревне Выбуты, к югу от города Пскова, стало печально известным еще в 2014 году.

Выяснилось, что кладбище – это место, где Россия тайно хоронила своих так называемых "маленьких зеленых человечков", то есть, бойцов спецназа без имен и знаков различия.

Это были одни из лучших десантников в российских вооруженных силах. Впервые их использовали при вторжении в Крым. Сразу же после этого они же сыграли решающую роль зачинщиков тайной войны, замаскированной под борьбу за независимость на востоке Украины.

Видео об этой истории было недавно снято на кладбище в деревне Выбуты под Псковом на свежих могилах элитных солдат.

Едва осенью 2014 года псковские журналисты обнаружили тайные захоронения молодых элитных солдат из их города на кладбище в деревне Выбуты, там начали происходить странные вещи.

Журналистам, пытавшимся задокументировать могилы, угрожали. Также им был запрещен доступ к могилам. Несколько журналистов были избиты, и по крайней мере одного их них пришлось госпитализировать.

Кладбище в деревне Выбуты – это конкретная иллюстрация того, сколько Псков потерял своих молодых элитных солдат, хотя это лишь малая их часть.

Сегодня ситуация в Выбутах иная. Кладбище на песчаном берегу реки Великая открыто для посещения, и нет охраны, препятствующей доступу к могилам.

Оказалось, что в этом году на краю кладбища отведен целый новый участок для захоронения десантников, погибших в ходе "специальной военной операции" в Украине. Некоторые из них служили в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, некоторые имеют другие связи с Пихкова, или Псковом по-русски.

Могилы солдат даже не пытались скрыть, и каждая из них покрыта обильным морем цветов. Большинство венков в русской традиции из искусственных цветов, и над каждой могилой они создают своеобразное защитное укрытие.

Всего на собственном участке десантного корпуса расположены рядами 38 могил. На каждой могиле – фотография погибшего солдата и табличка с его именем, датами рождения и смерти.

Принесенные на могилы голубые береты, российские флаги, флаги с эмблемой воздушно-десантных войск России и лозунгом "Никто, кроме нас" также свидетельствуют о прошлом элитных солдат.

На могилах много флагов российских десантных сил, золотых звезд и венков в цветах российского флага. В Пскове базируется 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и подчиненный ей 104-й гвардейский воздушно-десантный полк.

Таксист из Пскова, мужчина лет шестидесяти, долго молчит при виде захоронений.

– Я и не знал, что здесь есть такое, наконец удается ему сказать.

Удивлению мужчины легко поверить, ведь в российских СМИ нет ни одной свежей статьи или фотографии, рассказывающих о нынешнем состоянии кладбища в Выбутах с десятками новых могил.

В Пскове о гибели некоторых солдат сообщалось в отдельных статьях, но только когда видишь огромную площадь захоронений, все конкретизуется. Удивление таксиста даже не в том, что он не знал о больших потерях Псковской дивизии. Все-таки это совсем другое дело – видеть своими глазами фотографии молодых солдат на могилах, чем просто слышать о множестве погибших.

– Дочь моего друга работает в дивизии по финансовой части. Она рассказывала, что сейчас у них нет времени ни на что, кроме как на выплату компенсаций семьям погибших и раненых, объясняет таксист.

Также очевидно, что в Выбутах покоится лишь часть погибших из Псковской дивизии. Многие из них похоронены в разных уголках России на своей родине, а некоторых так и не удалось найти, чтобы привезти домой.

Вдобавок ко всему, огражденный красно-белой изолентой участок кладбища говорит о том, что еще много места зарезервировано для новых солдат. Под Псковом есть и другие кладбища, где, по разговорам, также похоронены погибшие в Украине.

Некоторые родственники на кладбище в Выбутах высказывались, что могилы нельзя фотографировать, потому что они являются "закрытой государственной информацией". Однако они и не пытались помешать съемкам.

По слухам, 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия понесла огромные потери личного состава с самого начала новой войны в Украине, хотя это именно они должны были принести Владимиру Путину славную быструю победу в "спецоперации".

По данным нескольких источников, знаменитые псковские десантники еще в конце февраля участвовали в неудачном захвате аэропорта Гостомель под Киевом и в бойне в городе Буча. Точных доказательств роли разных солдат в Бучанской резне нет, но вполне вероятно, что в песках у деревни Выбуты лежат и несколько русских солдат, совершивших чудовищные военные преступления.

В мае украинцы сообщили, что они ликвидировали большое количество десантников из Пскова. Многочисленные таблички на кладбище в Выбутах показывают, что многие из них погибли либо в августе, либо в сентябре.

Могила подполковника Ивана Поздеева, объявленного героем России, находится ближе всего к церкви, перед другими могилами.

Одна из могил находится чуть в стороне, впереди всех остальных, как бы возглавляя свои войска. Там покоится подполковник Иван Поздеев, дата его смерти помечена 27 июля 2022 года.

Президент Путин посмертно присвоил Поздееву звание Героя России. Говорят, что в украинской спецоперации он командовал 217-м воздушно-десантным полком 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базировавшейся в Иваново.

Украинские сайты, со своей стороны, сообщают, что в Украине Поздеев считается особо злостным преступником, который, как минимум, позволил своим подчиненным совершать жестокие военные преступления против мирного населения.

– Руководил действиями подчиненных частей в ходе операции по взятию Киева с западного направления. Подразделения, подчиненные Поздееву, были причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области, говорится на сайте Topcargo200, где перечислены потери элитных российских солдат.

По глазам мужчин, посетившим могилы, было видно, что они плакали.

Во время посещения журналистом IS кладбища, там было несколько групп родственников, которые либо уклончиво, либо откровенно негативно относились к фотографированию.

– Почему вы здесь фотографируете? подошла с вопросом одна из женщин.

Но несмотря на это никто из них не пытался помешать фотографированию. Однако между собой группа обсуждала возможность вызова охранника, и один из них заявил, что "это закрытая государственная информация".

К могилам также подошли трое молодых людей. Один из них долго стоял на коленях у одной из могил, наклонившись в низком поклоне и плача. Тем временем двое других мужчин молча обходили другие могилы.

Когда наши взгляды встретились, по глазам мужчин было видно, что они тоже плакали. Мне хотелось расспросить их, но в то же время мне казалось, что спрашивать у них что-либо было бы неправильно.

– Они были вашими друзьями? все-таки я отважилась спросить.

– Да, ответил один из мужчин.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.