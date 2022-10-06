Хаос в российском Пскове – сотни украинцев оказались "между двух огней" и стоят в многодневной очереди, чтобы попасть в Эстонию или Латвию

IS встретилась в Пскове с местными активистами, которые пытаются помочь украинцам, застрявшим на российской границе. Лев Шлосберг, глава псковского отделения партии "Яблоко", считает, что некоторые из застрявших в очереди на границе украинцев оказались в ситуации, когда им не доверяют ни Россия, ни Европейский Союз.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Псков, Россия

На эстонской и латвийской границах со стороны России за короткое время образовались длинные очереди, несмотря на то, что российским туристам запретили ездить в страны Балтии.

Самые большие очереди – в Псковской области, где есть несколько пограничных переходов как с Эстонией, так и с Латвией.

По словам очевидцев, очереди легковых автомобилей состоят в основном из машин с украинской регистрацией. Кроме того, есть много украинцев, которые приехали к границе на автобусе, и сейчас они тоже пытаются добраться до Европейского Союза пешком.

Местные СМИ и волонтеры сообщают, что некоторым людям приходится ждать в очереди на границе почти неделю. Российские пограничники тщательно допрашивают людей, покидающих страну, поэтому очереди продвигаются очень медленно.

(Твит ниже – российские волонтеры, помогающие украинцам, застрявшим на границе с Эстонией.)

IS попыталась во вторник своими глазами увидеть ситуацию на западных границах Псковской области, но местные пограничники не пустили в приграничную зону ни финского журналиста, ни российских журналистов.

Партия "Яблоко", представляющая российскую демократическую оппозицию, активно действует в Псковской области и занята сбором помощи для застрявших на границе украинцев. Волонтеры каждый день разносят теплую еду и питье, а также теплую и защищающую от дождя одежду стоящим в очереди.

Депутат Завеличенской волости от партии «Яблоко» Николай Кузьмин сфотографировал этих украинских беженцев на границе с Эстонией в понедельник, 3 октября. Заправочная станция у границы дала убежище и место для ночлега примерно шестидесяти людям, застрявшим в очереди.

(На карте показаны пограничные переходы из России в Эстонию и Латвию, на которых в последние дни были длинные очереди).

Лев Шлосберг, глава псковского отделения "Яблоко", сказал IS, что очереди на границе – это как минимум следствие приказа о мобилизации в России и опасений украинцев, связанных с присоединением к России так называемых «новых территорий».

По словам Шлосберга, среди украинцев, стремящихся покинуть Россию, есть люди, которые весной и летом бежали от боевых действий в Украине в Россию через так называемые гуманитарные коридоры.

– Они все-таки на нашли новой жизни для себя в России по какой-то причине и теперь хотят уехать в Эстонию или Латвию – либо вернуться в Украину, либо обосноваться в Европе, сказал Шлосберг в интервью IS.

Лев Шлосберг, глава псковского отделения партии «Яблоко».

По словам Шлосберга, Россия предложила украинцам, приехавшим на ее территорию, вид на жительство и российское гражданство по упрощенной процедуре. Некоторые украинцы получили российские паспорта, но 21 сентября их ждала полнейшая неожиданность, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

– В России прямо говорят, что двойное гражданство не является основанием для уклонения от мобилизации. Другими словами, некоторым из них теперь грозит опасность быть отправленными обратно – воевать против своего народа, если у них есть российское гражданство, сказал Шлосберг.

После объявления Путиным 30 сентября о присоединении к России так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, украинцы, переехавшие в Россию, столкнулись с новой проблемой, считает Шлосберг.

– Насколько нам известно, в настоящее время российское государство прекращает оплачивать им временное жилье. Вместо этого им можно сказать – теперь вы можете вернуться на свои старые места проживания, потому что мы освободили их для вас, описывает Шлосберг.

Российские волонтеры сфотографировали временные убежища украинцев на пограничной станции Убылинка во вторник, 4 октября.

По словам Шлосберга, официальной информации о предыстории бегущих из России украинцев нет, и все основано на собранных "Яблоком" и другими российскими волонтерами оценках. Его самого сейчас особенно беспокоит один вопрос.

– Эти украинцы сейчас действительно в очень тяжелой ситуации. Россия может посчитать, что они неблагодарные. Европейский Союз, со своей стороны, может подозревать, что они сотрудничают с российским режимом, описал Шлосберг.

По словам Шлосберга, власти по обе стороны границы должны помнить, что большинство украинцев, приехавших в Россию и пытающихся сейчас покинуть страну, всего лишь пытались спасти свою жизнь и жизнь своих семей.

– Надеюсь, гуманизм победит и здесь, сказал он.

В Пскове в последние дни были настоящие проливные дожди и холода, но российские заправки, расположенные на границе с Эстонией и Латвией, приютили украинцев. Кроме того, они сами построили временные палатки.

Активисты на границе сообщили IS во вторник, что за последние 24 часа ситуация немного улучшилась. По их словам, российская граница начала двигаться быстрее, но сотни людей, от детей до пожилых людей, все еще застряли на различных погранпереходах.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.