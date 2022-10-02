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Смотри не карте, в каких местах граждане России прямо сейчас раскупают недвижимость в Финляндии – независимо от войны

В этом году Министерство обороны Финляндии санкционировало 231 сделку с недвижимостью с российским покупателем. Установлен новый рекорд – несмотря на войну.

Россиян по-прежнему интересует недвижимость в муниципалитетах Восточной Финляндии. Kuva: Janne Aaltonen, Jussi Nukari / Lehtikuva, Janis Laizans / Reuters

21:41

Министерство не нашло ничего, что могло бы вызвать возражения в заявке на разрешение.

По всей видимости, это связано с тем, что продавец недвижимости может заранее запросить у министерства необходимое заключение на продажу, если речь идет о деликатной сделке по недвижимости и нет уверенности в прошлом покупателя.

В этом году количество разрешений, выданных россиянам, достигнет нового рекорда, легко преодолев порог в 300 с лишним разрешений на сделки с недвижимостью.

Еще одно новое явление – раздел принадлежащей россиянам недвижимости между родственникам или друзьям.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил на прошлой неделе, что правительство знает об этом.

– Мы также хотим перекрыть эти лазейки, то есть искусственное разделение права собственности на недвижимость между несколькими владельцами, сказал Хаависто.

Российские сделки с недвижимостью и визы в Финляндию предстали в новом свете после того, как в прошлую среду (21.9) Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Война в Украине требует больше «топлива», поэтому около 300 000 или даже миллион резервистов вот-вот будут призваны на войну, что для многих означает верную гибель в смертельном украинском огне.

В то же время жаркие визовые дебаты в Финляндии получили новый виток. После указа Путина границу пересекло множество людей, в том числе молодых россиян, бегущих от призыва в армию.

Восточная граница Финляндии не была закрыта для шенгенских туристов, хотя страны Балтии и Польша это сделали. Финляндия ссылалась на верховенство закона и правила ЕС и Шенгенской зоны, которые она не хотела нарушать на национальном уровне. С другой стороны следует помнить, что и страны Балтии также не полностью перекрыли движение через границу.

Мобилизация России быстро изменила ситуацию и в Финляндии.

На прошлой неделе правительство Санны Марин приняло принципиальное решение об ограничении туристических виз и пересмотре многократных виз. Выдано было почти 100 000 долгосрочных виз.

Они связаны, в частности, с семейными отношениями и владением недвижимостью.

Две недели назад президент Саули Ниинистё заявил на мероприятии для политических журналистов, что в будущем "недвижимость не будет являться особым положительным основанием для получения визы".

Согласно действующим правилам, российский владелец недвижимости, квартиры или дачи может въехать в Финляндию при наличии у него действующей визы. Владельцы недвижимости часто имеют более длительную визу – от двух до пяти лет. Она позволяет находиться в стране непрерывно в течение 90 дней. Это также является основанием для въезда в Финляндию супруге владельца и несовершеннолетним детям.

Если все вместе с семьями поедут, границы будут забиты.

Принятый два года назад закон, регулирующий сделки с недвижимостью для иностранцев, устарел благодаря путинской агрессивной войне.

Согласно закону, сделки для покупателей из-за пределов ЕС и ЕЭЗ поступают на стол министерства обороны. Министерство проверяет, не включает ли сделка что-либо, что может поставить под угрозу национальную оборону Финляндии, безопасность границ или безопасность поставок – как из-за покупателя, так и из-за местонахождения недвижимости.

Закон ужесточается. Вносятся уточнения как в разрешительный акт, так и в государственный акт о преимущественной покупке. Среди вопросов, которые предстоит проработать, такие как доступ к информации, идентификация клиентов, источники финансирования сделок с недвижимостью и национальная безопасность. Определение национальной безопасности особенно важно.

Для принятия нового закона потребуется время, включая процесс консультаций. Министерство надеется, что он вступит в силу к началу следующего года.

К текущей ситуации закон не успевает.

На карте ниже можно увидеть, где в этом году россияне приобрели недвижимость. На карте показаны все сделки, разрешенные до середины сентября, по которым имеется письменное решение Министерства обороны о разрешении.

Россияне покупают как дешевую недвижимость, так и дорогие особняки.

Они также продают недвижимость друг другу и финским покупателям. Газета Talouselämä рассказал о российском продавце, который прошлой весной распределил принадлежащие ему земли в одном из муниципалитетов восточной Финляндии между одиннадцатью российскими покупателями. Участки были проданы под строительство дач.

При купле-продаже, дроблении и разделе трудно получить точную цифру общего числа объектов недвижимости, принадлежащей россиянам. Земельный кадастр не ведет учет собственности на основе гражданства, но, по оценкам Министерства обороны, около 3 000 объектов недвижимости принадлежит россиянам.

Одним из собственников является также российское государство.

Реальная цифра гораздо выше, потому что не все сделки попадают в поле зрения министерства: они могут быть связаны с использованием финских «болванов», что делает мониторинг более чем сложным.

Вопрос усложняется, если включить отдельные жилые квартиры в многоквартирных домах, для приобретения которых даже не требуется разрешение.

Вот краткий перечень сделок с недвижимостью, не требующих разрешения Минобороны:

1) Пары, состоящие в браке или гражданском браке, вместе покупающие недвижимость, и один из них имеет гражданство страны ЕС или ЕЭЗ.

2) Недвижимость находится на арендуемом участке или входит в состав жилищного объединения.

3) Продавцом/передающим имущество является родственник (собственные родители, ребенок или женатый/гражданский партнер).

Уже во время пандемии коронавируса было замечено, что россияне хотят иметь еще одно, безопасное «домашнее гнездышко» в Финляндии. По мере того, как Путин все глубже погружается в свою агрессивную войну в Украине, ценность безопасного «домашнего гнездышка» только возрастает.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Timo Paunonen

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