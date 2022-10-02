В Санкт-Петербурге – плачущие женщины, провожающие своих сыновей, но журналиста они заверяют: "Путин – лучший президент"

IS в Санкт-Петербурге встретилась с родными российских мужчин, получивших повестку на мобилизацию. Большинство из них вообще не захотели разговаривать с финским журналистом, но три женщины анонимно поделились своими мыслями.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Санкт-Петербург, Россия

В общей сложности в разных районах Санкт-Петербурга 17 военкоматов отвечают за проведение мобилизации по приказу президента Владимира Путина для участия в украинской войне.

Во вторник IS посетила три района Санкт-Петербурга – Приморский, Выборгский и Центральный – чтобы увидеть, как выглядит жизнь у военкоматов.

Во всех трех офисах шла лихорадочная подготовка к мобилизации.

Молодые и мужчины чуть постарше постоянно, один за другим входили в здания, а встревоженного вида родственники небольшими группами ждали снаружи.

О том, что рядом военкоматы свидетельствовало и то, что по улицам близ зданий ходили женщины. Навстречу мне, рука об руку, шли несколько женщин со слезами на глазах или откровенно плача.

В Петербурге молодые мужчины стабильно приходят в военкоматы. На двери военкомата на улице Чайковского война рекламируется как «настоящая мужская работа».

На финского журналиста, появляющегося перед военкоматами, везде реагировали одинаково. Люди не хотели ни фотографироваться, ни называть своих имен.

Некоторые вообще отказывались говорить, но несколько человек поделились своими мыслями анонимно. Ниже приводятся высказывания трех питерских женщин и их близких, извлеченные из записи максимально достоверно в том виде, в котором они прозвучали во время разговора.

Женщина примерно 65 лет и две молодые женщины из ее семьи

Перед военкоматом стоит группа из трех явно потрясенных женщин. Когда они узнают, что разговаривают с финским журналистом, начинается горячий поток речи.

"Почему вы приехали сюда из Финляндии? Какая ваша цель, вас послали сюда специально? Вы занимаетесь настоящей журналистикой или все перекручиваете?

Мы знаем, что СМИ все переворачивают. Поэтому я не верю телевидению. Какая правда нужна, такую и говорят.

Когда Родина говорит мужчинам идти, надо идти. Но, конечно, никто не хотел бы посылать своих мужей, детей, отцов или братьев на эту немыслимую войну.

Мы хотим только мира. Чтобы светило солнце, чтобы всегда было голубое небо, чтобы все просыпались утром и жили дружно. Чтобы весь мир был вместе и не было этих слез.

Вы за какую страну? Я понимаю, что вы за Финляндию, но вы за Россию или за какую страну? Россия не начинала этого, а Луганск и Донецк обижают уже восемь лет.

Путин – самий хороший руководитель, президент. Он – настоящий лидер. Сколько лет он уже во власти. Если бы не этот Зеленский, этот марионетка и наркоман, Путину не пришлось бы посылать наших сыновей на защиту нашей страны.

Вы поддерживаете этого наркомана? Вы видели, как он выглядит и как себя ведет? Зеленский комик и артист, а Путин – военный человек.

А сколько войн на земном шаре были, и везде участвовала Америка, где она свой нос сунула.

Почему вы приехали из Финляндии, чтобы ненавидеть нашу страну? Знайте, что наша страна – самая лучшая, и наш президент – самый лучший. Если вы неправильно напишете мои слова или вырежете их часть, я могу подать на вас в суд".

В этом здании находится военкомат Приморского района.

Женщина около 55 лет, несколько близких родственников и маленький ребенок

Перед зданием военкомата группой стоит семья – мужчины и женщины нескольких поколений вплоть до маленького ребенка.

Когда они слышат, что разговаривают с финским журналистом, старшая по возрасту женщина в группе говорит коротко. Между предложениями – длинные паузы, так как она часто вытирает слезы.

"Мой сын пришел сюда как доброволец и вызвался поехать. Но он сделал это втихаря от всех нас. Это так тяжело. Мы просто хотели бы жить в мире у себя дома.

Этих молодых людей жаль. Это обычные люди, которых отправляют на войну. Все, чего я хочу – чтобы это все закончилось как можно быстрее".

Перед военным комиссариатом Выборгского района можно увидеть как представителей власти, так и небольшие группы родственников. У представителей власти в руках поименные списки.

Женщина около 60 лет и парень около 30 лет.

Третьей женщине, которая делится своими мыслями, около 60 лет. Она сопровождает в военкомат своего сына, который ранее служил в армии по контракту.

Парень недавно получил приказ явиться в военкомат. Пока он находится внутри здания, чтобы узнать свою судьбу, женщина размышляет о войне в Украине:

"Я не понимаю, зачем нужна была эта война, если раньше мы были одной страной и жили как одна семья. Так жалко людей, когда они умирают без причины. И сколько детей будут страдать после этого?

Мой сын никакой не боец, раньше он был только охранником. Но теперь из него делают стрелка. Он двенадцать лет даже не держал оружие в руках.

Одному Богу известно, почему это время такое. Я понимаю, что мужчины должны защищать свою страну, но война не щадит никого. Никто не хочет идти на войну, но жизнь, кажется, заставляет это делать.

Даже Финляндия когда-то была с нами одной страной. Почему все не могут быть просто вместе, ведь как хорошо было, когда мы не разделяли народы?

Сначала пандемия, сколько людей она свела в могилу. А сейчас идет война, которая никому не нужна. Должен ли брат стрелять в брата? Я не знаю, что будет дальше. Может, это конец света, как нам уже обещали?

К счастью, сейчас мы в вере, и церкви были вовремя восстановлены после разрушения во время Великой Отечественной войны. Только Бог нас может спасти. Мы можем только молиться, чтобы эта резня прекратилась и наступил мир.

Мой брат был в Афганистане в советское время. Он остался живым, хотя его товарищи погибли там, буквально у него на руках. Наша тетя зашила молитвенные листочки в трусы брата. Это было время, когда коммунисты запрещали молитвы и иконы, но тетя рассудила, что трусы у него не отберут. Эти молитвы спасли его."

Во вторник резервисты призывались на войну также в оккупированном Россией Крыму, это фото оттуда.

Тем временем из военкомата выходит сын женщины с хорошей новостью: его, по крайней мере, пока не отправляют на фронт. Парень так счастлив, что даже согласился бы сфотографироваться, но его мать не разрешает.

Проходит может быть минут 15, когда мать и сын снова встречаются мне на улице. Оказывается, женщина захотела вернуться и убедиться, что статья не создаст им проблем в России.

”Я хотела вернуться и подчеркнуть вам, что я никоем образом не критикую мобилизацию. Так много неправды говорят об этом и так много фейковых видео показывают. Но там нет ничего беспредельного”, говорит она.

В этот момент в разговор вмешивается парень: он хочет записать номер телефона финского журналиста. На всякий случай, если его права будут нарушены в ходе мобилизации и он нуждался в защите гласностью.

”Мама, все эти видео с фронта – правда. Там везде беспредел”, говорит парень.

Затем они снова уходят. Рука к руке, мать и сын.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.