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Опрос: Пятая часть финских русскоязычных поддерживает военные действия России в Украине – и четыре пятых из них доверяют финской армии

Результаты недавнего исследования, проведенного фондом "Cultura", отчасти противоречивы. 64% русскоязычных жителей Финляндии не считают действия России в Украине оправданными. В то же время более половины из них также не одобряют санкции против России и не хотят, чтобы Финляндия оказывала большую, чем сейчас, поддержку Украине.

Группа русскоязычных в Финляндии разная, ибо в ней выходцы как из России, так и с Украины. На снимках украинец слева и россиянин справа обнимают своих жен. Kuva: AFP / Lehtikuva, Reuters

21:00

Недавно фонд "Cultura", содействующий интеграции русскоязычных, провел опрос мнений русскоязычных жителей Финляндии.

Результаты опроса во многом обнадеживают в отношении интеграции русскоязычных и их ощущения себя частью финского общества.

Например, 82% из них ответили, что в связи с войной в Украине они не сталкивались с дискриминацией или ненавистническими высказываниями в их адрес из-за того, что они говорят по-русски. Только 17% сказали, что сталкивались с этими явлениями в своей жизни.

По данным Статистического управления Финляндии, в настоящее время русскоязычные составляют самую большую группу иностранцев в Финляндии: в общей сложности их насчитывается более 87 500 человек.

В некоторых ответах наблюдаются значительные противоречия. Вопросы, касающиеся конкретно войны в Украине, в частности, вызвали реакцию, которая показывает сложную ситуацию для респондентов, живущих между двумя или даже тремя странами (Финляндия – Россия – Украина), когда некоторые из них имеют корни, родственников или историю проживания во всех этих странах.

На вопрос, считают ли они оправданными военные действия России в Украине, 64% ответили отрицательно. 18% ответили "да", но столько же не ответили вообще: 10% не могли сказать и 9% не захотели отвечать на вопрос.

Украинец обнимает свою жену в Покровском. Kuva: Juan Barreto / AFP

Когда тех же людей попросили ответить на конкретные утверждения по шкале от 1 до 5, разброс оказался больше.

Одно из утверждений было "Я согласен с экономическими санкциями ЕС против России, даже несмотря на то, что они могут нанести значительный ущерб Финляндии".

42% категорически не согласны, 14% несколько не согласны, т.е. в общей сложности 56% не поддерживают экономические санкции. 18% полностью согласны и 11% в некоторой степени согласны – т.е. 29% респондентов поддерживают экономические санкции. 14% респондентов дали "промежуточный" ответ под цифрой 3, т.е. они не особенно против санкций, но и не за них.

Утверждение "Финляндия могла бы больше поддерживать Украину" также получило отрицательный ответ от большинства.

37% категорически не согласны с этим, 21% в некоторой степени не согласны, т.е. в общей сложности 58% более или менее против отправки большей помощи Украине. Аналогичным образом, 6% респондентов выразили полное согласие и 13% согласны в некоторой степени, т.е. 19% хотели бы, чтобы Финляндия увеличила свою помощь Украине. 22% респондентов оказались посередине, ответив цифрой 3, т.е. ни с одной, ни с другой стороны.

На вопрос о том, нужно ли Финляндии принимать значительное количество украинских беженцев и далее, 43% ответили "да", 35% – "нет" и 22% – "ни то, ни другое".

Призванный на войну русский резервист обнимает свою супругу в Волжске Волгоградской области. Kuva: STRINGER / Reuters

Из всех ключевых субъектов финского общества полиция пользуется наибольшим доверием: 90% респондентов доверяют полиции очень сильно или довольно сильно. С другой стороны, 83% русскоязычных сильно или довольно сильно доверяют финской армии, и только 6% выражают недоверие финской армии.

На вопрос об оценке финских СМИ только 14% ответили, что очень сильно доверяют СМИ, 27% – довольно сильно, 16% – совсем не доверяют финским СМИ, а 13% испытывают некоторое недоверие. До 30% выбрали вариант 3, т.е. особого недоверия не выразили, но и не выразили доверия.

В то же время 65% респондентов заявили, что не сталкивались с попытками ввести их в заблуждение с помощью информации. А 32% заявили, что они были объектом такого влияния – и 58% из так ответивших респондентов определили Россию как страну, вводящую в заблуждение.

81% респондентов заявили, что в Финляндии они могут открыто выражать свое мнение, 75% считают финское общество справедливым, а 69% заявили, что чувствуют себя наравне с этническими финнами. 53% заявили, что активно или достаточно активно следят за общественной жизнью Финляндии, в то время как 19% не следят за ней вообще или следят незначительно.

Опрос проводился в виде телефонных интервью на русском языке в период с июня по июль 2022 года, в общей сложности в нем приняли участие 1 632 человека. Процент отказов составил около 23, т.е. 484 человека не согласились отвечать на опрос.

Насколько известно Фонду "Cultura", такого обширного опроса мнений русскоязычных жителей Финляндии ранее не проводилось.

В Фонде говорят, что удовлетворены количеством ответов, поскольку у русскоязычных часто есть "традиция" не участвовать в общественных и политических дебатах. Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Innolink Group Oy.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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