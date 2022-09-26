Редакционная статья: Русские скоро могут проникнуть в Финляндию через леса – либо посланные Владимиром Путиным, либо бегущие от него

Простое блокирование туристических виз уже не поможет, если мужчины, спасающиеся от российской мобилизации, начнут пересекать восточную границу даже через леса. К этому тоже нужно срочно готовиться в Финляндии.

В Финляндии хорошо бы обсудить вероятность прихода к нам через леса молодых русских мужчин, прибытие которых российские власти могут даже не пытаться предотвратить.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Мы в Финляндии – и в Европе в целом – всегда на много шагов отстаем от событий в России.

Отчасти это связано с нашим желанием делать добро, придерживаться наших идеалов верховенства закона и прав человека.

Отчасти это вопрос простой наивности. Она мешает нам представить с хладнокровным реализмом все способы, которыми Россия Владимира Путина может пытаться разрушить нас.

На этой неделе Финляндия, вероятно, наконец-то примет более жесткое решение, кому из россиян будет запрещен въезд в нашу страну. Но это все равно не будет тем решением, которое предотвратит любую возможность злоупотреблений.

Если блокируется въезд по туристическим визам, то следует ли блокировать и въезд россиянам, владеющим сомнительной недвижимостью в Финляндии?

И какое решение в конечном итоге примет Финляндия в отношении российских мужчин, бегущих от войны в Украине? Дадим ли мы им зеленый свет для получения убежища или какой-либо формы защиты – как, например, недавно предложил президент Европейского совета Шарль Мишель? Или мы прийдем к решению, что тем, кто бежит от мобилизации, в принципе не должно предоставляться убежище?

” Человеческой массы для Путина еще хватает.

Пока Россия еще не закрыла свои внешние границы для мужчин призывного возраста.

Возможно, дело в нерасторопности российской бюрократии, поскольку ожидается, что ограничения начнут действовать в конце сентября, сразу после лже- референдумов в Украине.

Впрочем, это также может быть частью плана Путина, с помощью которого он стремится и сохранить, и съесть "мобилизационный пирог".

Самым прытким молодым мужчинам, возможно, намеренно разрешают бежать из России, чтобы мобилизация не казалась такой шокирующей в глазах народа. На самом деле получается, если мы в Европе принимаем этих людей с распростертыми объятиями, мы тем самым продлеваем шансы на выживание путинского силового режима.

Человеческой массы для Путина еще хватает. Русские, которые легко избежали войны, представляют собой новый вид риска. Некоторые из них могли быть посланы Путиным намеренно, а другие могут быть просто теми, на кого позже Путину будет легко нацелить свою пропаганду и потом иметь возможность, например, предложить им свою "защиту".

В июле в Финляндии вступили в силу поправки к Закону о пограничной охране, позволяющие временно закрывать пункты пересечения границы и централизовать ходатайство о предоставлении международной защиты. В последний момент.

Когда обсуждалось закрытие восточной границы, угроза в основном виделась в том, что Путин отправит к нам граждан третьих стран в качестве просителей убежища.

Сейчас вероятной кажется даже ситуация, что к нам могут начать приходить через леса бегущие от мобилизации русские, которых служба безопасности ФСБ, отвечающая за российскую границу, даже не попытается или не сможет остановить. Что мы тогда будем делать?

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.