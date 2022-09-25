Редакционная статья: Владимир Путин запустил "могилизацию" – вот как война разом вошла в сознание россиян

Мобилизация, обявленная Владимиром Путиным, возможно, была лучшим поворотом для самих россиян – так как теперь у них еще есть возможность изменить ситуацию, пишет специальный корреспондент Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Когда в среду 21 сентября говорил авторитарный президент России Владимир Путин, большинство россиян слушали его со смешанным чувством ужаса и шока.

Впервые российские матери и отцы конкретно осознали, что их собственный любимый сын также может быть отправлен на войну.

Каждый годный к военной службе русский мужчина понимал, что и его самого могут забрать из дома или отправить на фронт прямо с улицы.

Русские женщины поняли, что их мужья и отцы их детей могут быть принесены в жертву мясорубке войны по приказу Путина, которым они так восхищались еще вчера.

Это все, что осталось от обещаний Путина – еще в начале марта он клялся, что "спецоперация" будет проводиться только профессиональными военными и что никаких срочников и резервистов в Украину посылать не будут.

До этого многие россияне еще верили Путину, но потом эта вера сошла на нет. Теперь россияне готовы поверить, что на самом деле в Украину в спешном порядке будет мобилизовано до миллиона военнослужащих вместо обещанных 300 000.

Одно дело – восхищаться пропагандистскими кадрами на государственном телевидении почти бескровной оккупацией Крыма "вежливыми людьми", т.е. российским спецназом, весной 2014. И совсем другое – осознавать, что это настоящая война, и что она больше не является вежливой ни на каком уровне.

Считающаяся превосходящей Россия также не побеждает, а спецоперация, которая, согласно заявлению, должна была продлится несколько дней, растянулась уже на семь месяцев разрушений.

Полиция задержала противников мобилизации в Санкт-Петербурге в среду. Некоторые из них одновременно получили повестку на призыв.

Частичную мобилизацию, начатую Путиным, в России уже называют могилизацией. Разница в терминах всего в одну букву: «б» заменили на «г», но в значении огромная разница: вместо мобилизации солдатов намекается на их массовое захоронение.

Возможно, это звучит жестоко, но объявленная Путиным мобилизация была, вероятно, лучшим, что могло случиться с самими россиянами в данный момент.

Если ничто другое не открыло им глаза на Путина, возможно это откроет. А если нет, то ничто другое не поможет – ни санкции, ни любая другая предлагаемая правильная информация.

” Если ничто другое не открыло им глаза на Путина, возможно это откроет.

Мобилизация проверит готовность россиян жертвовать своими жизнями ради войны, хотя большинство из них знает, что ее причины искусственны. В Украине нет гитлеровского режима номер два, нет газовых камер для русских, а инициатором войны является не Нато или "коллективный Запад", а страдающий манией величия Путин.

В России уже появились признаки того, что мобилизация также используется для преследования оппозиции. Не удивительно, если вскоре обнаружится, что приглашения из военкоматов были направлены именно сторонникам, скажем, Алексея Навального.

Результатом мобилизации станет то, что представители путинской властной элиты попытаются любой ценой спасти своих сыновей. Многие из них преуспеют – коррупция и система взаимоотношений позаботятся об этом – но со стопроцентной уверенностью никто из низ не может рассчитывать на спасение своих близких.

Холодный пот выступает у всех на спине – и это может стать решающим катализатором перемен в России.

Мобилизация также должна помочь путинцам Финляндии, имеющим русские корни, осознать, чьими фанатами они были. Вряд ли многие из них захотят принять участие в могилизации – ни в качестве могильщиков, ни в качестве погребенных.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.