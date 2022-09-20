Лавров провел закрытую встречу – на которой также присутствовал посол Финляндии в Москве

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве закрытую встречу с послами иностранных государств, на которой также присутствовал посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

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В российских СМИ появилась информация, что посольство Финляндии в Москве не будет раскрывать, какие темы обсуждались на встрече, которую в понедельник провел министр иностранных дел Сергей Лавров.

По сообщению информационного агентства Тасс, посольство Финляндии в Москве все же подтвердило, что посол Антти Хелантеря принимал участие во встрече.

– Мы можем подтвердить, что посол участвовал, но по темам обсуждения у нас, к сожалению, нет комментариев, сообщили в посольстве Финляндии в ответ на запрос Тасс.

Во вторник утром IS также получил аналогичный ответ из посольства в Москве: участие Хелантеря во встрече подтверждено, но обсуждения на мероприятии не будут обнародованы.

В понедельник Министерство иностранных дел России организовало встречу для послов, аккредитованных в Москве, одной из тем которой была сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начинающаяся во вторник.

Список послов, приглашенных и участвующих в московской встрече, не обнародован.

На сайте МИД России опубликовано одно фото встречи.

На сайте МИД России опубликовано одно фото встречи, на котором не видно лиц послов, и снимок сделан со спины дипломатов, слушающих Лаврова. Публичная вступительная речь Лаврова на мероприятии также была удивительно краткой и без подробностей.

– Ситуация на международной арене проще не становится... Это требует дополнительных контактов и разъяснений позиций друг друга. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение провести такой разговор. Надеюсь, что он будет интерактивным, сказал Лавров в начале встречи послов, сообщается на сайте МИД России.

Во вторник в Нью-Йорке начинается 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Финляндии Саули Ниинистё возглавит финскую делегацию и выступит с национальным обращением во вторник.

В состав финской делегации на Генеральной Ассамблее, помимо Ниинистё, входят министр иностранных дел Пекка Хаависто (зел), министр развития и внешней торговли Вилле Скиннари (sd) и министр образования Ли Андерссон (лев.союз).

Лавров будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН вместе со своим окружением, как и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению России, Соединенные Штаты до последнего затягивали получение виз для сопровождающих Лаврова лиц, что затруднило подготовку России к встрече, пишет Коммерсантъ. Россия уже публично протестовала по поводу своих визовых трудностей, хотя в итоге большинство запрошенных ею виз было выдано.

В российских СМИ выступление Лаврова в ООН заранее превозносится как одно из доказательств, что Россия отнюдь не изолирована от международного сообщества из-за войны в Украине, или, в российских терминах, украинской "специальной военной операции".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.