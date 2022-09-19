Этот украинец до сих пор жив, и это раздражает русских – "Я тогда кофе еще пил"

Николаеву удалось остановить российскую лавину в критический момент. Сейчас они ждут результатов украинской контратаки. Журналист IS встретился с губернатором города Виталием Кимом, чья репутация выросла до легендарных масштабов.

В марте в офис губернатора Виталия Кима попала крылатая ракета. К счастью, в тот день он опоздал на работу.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Николаев, Украина

Российская ракета "Калибр" попала в здание Николаевской областной госадминистрации 29 марта незадолго до 9 утра. В результате удара в здании образовалась брешь высотой в несколько этажей. 37 человек погибли.

Точной точкой падения ракеты было окно офиса губернатора Виталия Кима. Ким однако в это время только собирался на работу.

Здание Николаевской областной госадминистрации было разрушено российской ракетой 29 марта.

Местные солдаты с удовольствием рассказывают, что Ким спасся благодаря глупости русских, которые не поняли, что двумя днями раньше Украина перешла на летнее время.

Легенда хорошая, но в ней есть прокол – весной часы переводятся вперед. Даже если бы русские и ошиблись, атака произошла бы на час позже по украинскому –уже летнему – времени и это еще более вероятно не спасло бы Кима.

Сам Ким говорит, что в то утро он поздно встал.

– Я пил кофе и опоздал на 15 минут.

Губернатор остался жив, просто "проспав" ракету.

При обстреле здания администрации погибли 37 человек.

Николаев, расположенный на берегу Черного моря, стал, как и Харьков, одним из символов сопротивления Украины. Одновременно харизматичный 41-летний Ким стал едва ли не вторым по популярности человеком в Украине после президента Владимира Зеленского.

В первые дни войны российские войска подошли к окраинам Николаева с целью дальнейшего продвижения на Одессу и, в конечном итоге, полностью отрезать Украину от морского сообщения. Город Херсон, менее чем в ста километрах к юго-востоку от Николаева, пал перед захватчиками, но Николаев устоял.

– Есть много факторов, которые сыграли свою роль на Николаевщине. Во-первых, у нас было на два дня больше, чем у Херсона. Во-вторых, у нас сложный рельеф с многочисленными реками и каналами. В-третьих, у нас здесь много военных, -говорит Ким.

– Кроме того, простые люди сражались за свои села. Они сыграли большую роль в задержании продвижения врага.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким стал очень популярен во время войны.

Ким имеет корейские корни по отцовской линии. Он успел сделать успешную карьеру бизнесмена, прежде чем Зеленский назначил его губернатором Николаевской области.

24 февраля Ким одним махом стал лидером военного времени. Он начал публиковать посты в социальных сетях, которые стали пользоваться огромной популярностью. Число подписчиков Ким в Instagram превысило полмиллиона.

Неудивительно, что о нем ходят легенды, которые не всегда соответствуют действительности.

В своих видеообращениях Ким выглядел уверенно и высмеивал российские войска. Он обычно начинал со слов: "Добрый вечер, мы с Украины".

Практически сразу эта фраза появилась на футболках, которые носят люди – особенно женщины – по всей Украине. К началу лета она стала даже более популярной, чем знаменитый ответ защитников острова Змеиный: "Русский военный корабль, иди на @…й".

Сам Ким скромничает, когда его спрашивают об этом.

– Просто так получилось. Это не мои слова. Солдаты и спецназовцы приветствуют так друг друга, говорит он.

Легко подумать, что устранение популярного Кима было целью российского ракетного обстрела..

– Я отвечаю на этот вопрос так: Ракета "Калибр" – это точное оружие, она может точно попасть в цель окружностью два метра. Ракета попала в окно моего кабинета. Это мой ответ.

Ракеты и снаряды и кроме этого сыпятся на Николаев. Война длится уже более семи месяцев, и было меньше 30 дней, когда город не подвергался ударам.

Ракеты также попали в знаменитый городской зоопарк, самый большой в Украине. К счастью, до сих пор это были только корпуса ракет, их взрывные части упали в другом месте.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий кормит жирафа.

Первые три с половиной месяца войны зоопарк был закрыт, но сейчас он работает по выходным. Отсутствие кассовых продаж компенсировалось продажей билетов по всему миру через интернет. Директор зоопарка Владимир Топчий говорит, что в ходе кампании было собрано более 3 млн евро.

По словам Топчий, сейчас животные чувствуют себя хорошо. За время войны даже произошло нечто вроде чуда. В зоопарке родился очень редкий амурский леопард. В дикой природе их насчитывается около 100, а в неволе – 200 особей.

Согласно международной базе данных, этот детеныш – один из четырех амурских леопардов, родившихся в зоопарках мира в этом году.

Родившийся во время войны в Николаевском зоопарке редкий амурский леопард еще не имеет имени.

Одна из общих проблем зоопарка и других жителей Николаева –это нехватка чистой воды.

Около половины из полумиллиона жителей города бежали от войны. Самая длинная в Европе пешеходная улица в центре города сейчас тихая. Большинство витрин магазинов закрыты фанерой.

Оставшиеся жители получают питьевую воду извне, поскольку в апреле Россия разрушила водопровод из Днепра. По всему городу можно увидеть людей, стоящих в очереди за водой.

– Я рекомендую всем, кто имеет работу и может помочь военным, работать вместе и помогать военным победить. Если работы нет, следует покинуть район, говорит Ким.

Жителям Николаева приходится стоять в очереди за питьевой водой, так как русские разрушили водопровод города.

Виталий Желтухин – один из тех, кто остался в городе. Судовой механик не может выйти в море из-за войны, но он заботится о своих родителях.

Крыша дома родителей Желтухина обрушилась, когда в университет, расположенный через дорогу, два дня подряд попадали ракеты.

– Мой отец покинул квартиру только после второго удара, -говорит Желтухин.

По словам Желтухина, 150-летнее здание пострадало также во время Второй мировой войны.

– Я не понимаю, почему русские нанесли удар по университету.

Причина может быть та, что российские войска на Николаевском фронте начали применять зенитно-ракетные комплексы для поражения наземных целей. Они не очень точны для этой цели.

Университет был дважды обстрелян ракетами.

В начале августа в Николаеве была проведена операция по выявлению приспешников, наводивших российские войска на цели. По словам Кима, население города решительно настроено проукраински, несмотря на то, что региональный язык – русский.

– Никто не был на стороне путинской России. Некоторые ностальгировали по Советскому Союзу своей молодости. Оккупация Донбасса и Крыма в 2014 году наглядно показала нам, что такое Россия, говорит Ким.

– На оккупированных территориях нет ничего хорошего. России здесь никто не хочет, ну, может быть, менее одного процента людей.

Теперь Николаев живет в ожидании результатов украинского контрнаступления. Сейчас фронт проходит примерно в 30 километрах к востоку от города. По другую сторону линии фронта находится Херсон, освобождение которого стало бы большой победой Украины.

У Кима обращение к финнам.

– Нам нужно оружие и боеприпасы, чтобы вернуть свою территорию. Это самое важное. Мы должны остановить Россию здесь, и не дать ей продвинуться в Европу.

Fakta Война в Украине продолжается уже более полугода Фото сделано 10 сентября в Харьковской области, где Украине удалось отвоевать тысячи квадратных километров захваченной Россией территории. Россия вторглась в Украину 24 февраля. Украине удалось отбить российскую атаку на столицу Киев. Российские войска отогнали от Киева уже в конце марта – начале апреля. Весной акцент войны переместился на восточный фронт, где Россия продвигалась медленно. Она захватила всю Луганскую область, но не смогла полностью захватить Донецкую область.. В начале сентября Украине удалось отвоевать тысячи квадратных километров удерживаемой Россией территории в Харьковской области на северо-востоке Украины. На данный момент Россия занимает чуть менее пятой части территории Украины, по сравнению с периодом до начала конфликта в 2014 году. По данным Украины, в войне погибло около 10 000 украинских солдат и более 50 000 российских солдат. В частности, данные о российских потерях недостоверны . По данным Украины, в ходе войны погибло более 29 000 украинских мирных жителей, большинство из них – в Мариуполе.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.