Владимир Путин рассказал об альтернативе "западной Олимпиаде" – эти страны могут принять в ней участие

Путин предлагает под эгидой ШОС организовать свои собственные масштабные игры.

Владимир Путин на заседании ШОС в пятницу.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложения об организации соревнований, заменяющих Олимпийские игры.

Он выступил в пятницу на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан.

– Есть хорошие возможности для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения крупных спортивных мероприятий под эгидой ШОС. Для этого можно было бы подумать о создании объединения спортивных организаций при нашем объединении, сказал Путин, сообщает информационное агентство Reuters.

Путин хочет, чтобы ШОС могла стать противовесом возглавляемому США Западу. Помимо России, в ШОС входят спортивный гигант Китай, и еще Индия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Пакистан. Кроме того, ожидается присоединение Ирана.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко присутствовал на встрече в качестве наблюдателя. У него очень тесные связи с Путиным.

– Мы предлагаем централизованную организацию спортивных мероприятий в рамках ШОС: летние виды спорта в 2024 году, зимние – в 2026 году, сказал Лукашенко в Самарканде.

Не случайно эти даты совпадают со следующими Олимпийскими играми. Париж примет летние Олимпийские игры в 2024 году, а Милан – зимние Олимпийские игры в 2026 году.

Россиянам запретили практически все международные спортивные мероприятия после вторжения их страны в Украину, и быстрого возврата к довоенным временам не предвидится.

Ранее россияне уже подвергались санкциям за систематическую допинговую программу, выявленную после зимних Олимпийских игр в Сочи.

Отдельные российские спортсмены все-таки были допущены на международные соревнования по различным дисциплинам, но без официальной символики России.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.