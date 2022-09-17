Редакционная статья: Путин пообещал ответить Си на "вопросы и опасения" по поводу Украины – в этот момент он выглядел удивительно кротким

Мир смог увидеть лишь малую часть того, что Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили об Украине за закрытыми дверями в Самарканде. Но первое впечатление было таким: Путин был в роли объясняющего и оправдывающегося .

На совместном фото Си Цзиньпин и Владимир Путин без масок, но во время переговоров держались на большом «коронавирусном» расстоянии друг от друга.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретились лицом к лицу с начала войны в Украине в четверг (15.9.) в Самарканде, Узбекистан.

Встреча была напряженной, поскольку Кремль заранее объявил, что президенты обсудят в том числе и Украину.

Для России ситуация на украинском фронте сейчас критическая. Украинское контрнаступление произошло стремительно, и даже пропагандистская машина Кремля была вынуждена признать тяжелые потери своих войск в Харьковской области.

Россия, безусловно, была бы заинтересована в получении, например, прямой оружейной помощи от Китая для войны в Украине. Российская военная промышленность также остро нуждаться в компонентах и микросхемах, поставки которых пострадали от западных санкций.

Поэтому за встречей Путина с Си внимательно следили. По худшим опасениям, вся война в Украине могла бы принять совершенно новый оборот, если бы Си решил выразить в Самарканде более явно свою поддержку "спецоперации" Путина.

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи находились далеко друг от друга. Расстояние особенно связано с мерами предосторожности Си из-за короны.

Когда встречаются лидеры двух авторитарных держав, любая информация, попадающая в открытый доступ – это лишь крохи того, что обсуждалось на самом деле.

Даже о встрече Путина и Си прессе удалось увидеть только заранее написанные заявления, которые президенты читают за большим столом на значительном «коронном расстоянии» друг от друга.

Путин напрямую упомянул Украину только один раз. Он говорил об "украинском кризисе" и высоко оценил ”взвешенный подход” Китая к нему. Затем он произнес фразу, которая стала самой показательной.

– Мы понимаем ваши вопросы и вашу озабоченность по этому вопросу (Украина), сказал Путин Си, пообещав в течение дня подробно изложить ему точку зрения России.

Эта фраза наверняка была продумана кремлевскими спичрайтерами, чтобы быть как можно более лаконичной. Тем не менее, этим обнажилось, что Путин находится в роли оправдывающегося, в то время как Си хотел услышать от Путина ответы на свои опасения по поводу Украины.

Си прибыл на встречу с Путиным из Казахстана, где он уже пообещал, что Китай поддержит Казахстан "в защите независимости, национального суверенитета и территориальной целостности страны". Война в Украине также вызвала опасения в Казахстане, что они могут стать следующей целью агрессии Путина.

Это небольшие, но обнадеживающие сигналы, что Путин не получит от Китая безоговорочной поддержки в деле порабощения своих соседей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.