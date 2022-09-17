Видео­доказательства: Россия вербует заключенных для войны в Украине, приманка – амнистия от Путина или умереть как герой

Команда Алексея Навального выпустила два видео, подтверждающих слухи о вербовке заключенных в частную армию Вагнера Евгения Пригожина. Заключенных, отбывающих длительные сроки, заманивают на войну обещанием помилования от Владимира Путина через полгода, если они еще останутся в живых.

Справа: Евгений Пригожин в Москве в августе на похоронах Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва заминированного автомобиля. В видео – вербовка заключенных и свидетельства родственников двух заключенных.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В российских социальных сетях гуляет видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует в российской тюрьме заключенных на войну в Украину.

Пригожин – доверенное лицо президента Владимира Путина, олигарх, известный как "повар Путина", который сам имеет за плечами несколько судимостей в советское время.

За публикацией видео стоит издание Популярная политика, принадлежащее команде находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального. Видео также поделился журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В четверг компания Пригожина Конкорд (Concord Catering) опубликовала собственный пресс-релиз, нарочито игривая формулировка которого, по крайней мере, не противоречит предположению, что в роли рекрутера в видео выступает сам Пригожин.

– Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач Спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается, так начинается ответ пресс-службы Concord Catering на вопросы российского журналиста.

– Кроме этого, …. у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича, продолжается ответ.

Ответ пресс-службы Пригожина в целом считается историческим, хотя и косвенным признанием, поскольку в прошлом Пригожин вообще отрицал какую-либо связь с армией Вагнера. Некоторые российские СМИ – например, Медуза и Медиазона – также считают, что вербовщик видео – сам Пригожин.

(В твитах ниже видео, на котором Пригожин вербует заключенных).

Специалисты, проверяющие факты, пришли к выводу, что видеозапись вербовки была снята в тюремной колонии № 6 в Республике Марий Эл. Очертания церкви и других зданий на видео можно найти на нескольких других фото, которые были опубликованы из этой колонии ранее.

На видео Пригожин сначала спрашивает заключенных, слышали ли они о частной армии под названием "Вагнер". Далее он перечисляет условия, по которым заключенные могут вступить в ряды Вагнера, чтобы воевать в Украине.

– Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен, перечисляет он.

Пригожин говорит, что война в Украине тяжелая и трудная, и он предпочитает набирать только "штурмовиков", которые отправятся на передовую. Если кто-то из колонии только в Украине передумывает, отказывается служить, их расстреливают. Заключенных также информируют, что алкоголь и наркотики запрещены, равно как и мародерство.

– Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно, перечисляет он.

(Речь о вербовке была переведена на английский в твиттере ниже).

Согласно предложению, заключенные должны в течение полугода воевать в составе войск Вагнера на украинском фронте, после чего они смогут выбрать между амнистией и возвращением к гражданской жизни или продолжить службу в рядах Вагнера. Пригожин обещает, вариантов вернуться назад в зону нет никаких.

– У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю, рассказывает Пригожин заключенным.

Заключенным также обещают, что если они погибнут в бою, их тела отвезут родственникам или захоронят как русских героев там, где они выберут.

Пригожин ранее отрицал какую-либо связь с Вагнером. Кремль же ранее заявлял, что деятельность частных армий за рубежом с использованием российских наемников не нарушает российские законы.

В России тем не менее сейчас удивляются, на каком основании миллиардер, управляющий частной армией, может забирать из тюремных колоний осужденных за тяжкие преступления для путинской спецоперации и обещать им амнистию.

Кроме видео о вербовке, принадлежащий команде Навального сайт Популярная политика недавно опубликовал видеорепортаж, в котором родственники заключенных подтверждают вербовку. Вилена и Светлана, не скрывая своих лиц, рассказывают о судьбе своих близких, потому что, по их собственным словам, они больше не хотят молчать.

Муж Вилены, Илья, отбывал длительный срок за убийство, но, по ее словам, сейчас он ушел на украинский фронт в надежде вернуться свободным человеком и, прежде всего, героем, защищавшим свою страну.

– Я зек, а вернусь героем России, объяснил Илья Вилене свое согласие.

(Видео ниже с английскими субтитрами к репортажу в газете "Популярная полтика". Мать одного заключенного и жена другого рассказывают о вербовке своих близких на украинскую войну.)

Светлана, со своей стороны, говорит, что ее сын согласился уехать из тюрьмы на войну в Украину, когда вербовщики Вагнера прилетели заманивать на вертолете прямо в лагерь.

Светлана говорит, что до этого поддерживала Путина, но сейчас ее мнение изменилось. Она также не верит, что все обещания заключенным и их семьям о денежной компенсации и амнистии реальны.

– Многие клюнули, что через полгода будет помилование Путина, говорит Светлана в видеоролике.

В репортаже Популяционной политики говорится, что Илья, ушедший из тюрьмы на войну, верит, что вернется из Украины героем России.

Популярная Политика говорит, что заключенным обещают хорошую зарплату, но при этом на них давят и угрожают, так что далеко не все идут на войну по собственной воле.

Ольга Романова, известная защитница российских заключенных, также говорит в видео, что вербовщики забирали на войну заключенных из той же колонии № 6 в Мелехово Владимирской области, где содержится и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Романова, возглавляющая фонд Русь сидящая, считает, что из российских тюрем на украинский фронт было завербовано не менее 7 000 заключенных, но сейчас эта цифра может приближаться к 10 000.

Согласно репортажу, заключенных обычно используют на фронте либо для разминирования, либо в штурмовики на передовой. Смертность на передовой, по оценкам, достигает 90%.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.