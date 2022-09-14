К чему приведет военное поражение России? Военный ученый: ”Мы живем рядом с очень непредсказуемым пограничным соседом”

"Следующие шесть месяцев будут важными с точки зрения того, в какую сторону повернет война. Сейчас победу Украины можно считать вполне реальной", считает доктор военных наук Ярно Лимнелл.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Украина освобождает оккупированную Россией территорию в Харьковской области такими невообразимыми темпами, что финские эксперты, следящие за ходом войны, осмелились воодушевиться украинской победой.

Например, директор Института внешней политики Мика Аалтола сказал в субботу в интервью IS, что Украина показала, что она добивается хороших успехов на земле против России, чьи силы считаются превосходящими. Ярно Лимнелл, доктор военных наук и приглашенный профессор кибербезопасности в Университете Аалто, также пишет в Твиттере, что победа Украины является "реальной возможностью".

По словам Лимнелла, Европа и Запад должны заранее предусмотреть последствия поражения России. Он считает, что они будут масштабными.

– Победа запустит цепную реакцию с серьезными последствиями для геополитики и европейского порядка безопасности, пишет Лимнелл.

Он уточняет Ilta-Sanomat, что пока рано предсказывать, когда и как закончится война. Однако, по его мнению, последние новости показывают, что инициатива в войне теперь перешла к Украине.

– Следующие шесть месяцев будут важными с точки зрения того, в какую сторону повернет война. На данный момент победу Украины можно считать вполне реальной.

– В более широком плане и с военной точки зрения это [инициатива Украины] – большое изменение. На мой взгляд, важно оценивать различные события с этой точки, а не только в тот момент, когда они происходят.

Контратака Украины была названа блестящим ходом.

Лимнелл считает, что по мере ослабления сдерживающей силы российской сверхдержавы и в результате военного поражения пострадает влияние Кремля в Беларуси, Молдове и Грузии. Для той части населения, которая дорожит западными, демократическими ценностями, это означает возможность проголосовать за правительство, соответствующее этим ценностям.

Особое внимание Лимнелл уделял бы Беларуси, где с 1994 года у власти находится поддерживаемый Россией президент Александр Лукашенко. В 2020 году, все еще цепляясь за власть, он приказал силам безопасности подавить демонстрации протеста за перевыборы.

За время российской агрессивной войны в Беларуси, например, саботировались железнодорожные пути, по которым перевозилось оборудование из России в Украину. Общественное мнение, похоже, против военных действий.

– Согласно опросам общественного мнения, белорусы в целом выступают за смену нынешнего режима и настроены прозападно. Поскольку поддержка Кремля колеблется, я считаю, что это означает скорый уход Лукашенко и шанс для демократии.

В августе западные исследовательские организации и эксперты в области разведки подсчитали, что Россия потеряла до 80 000 солдат во время боевых действий в Украине. Лимнелл считает, что Россия уже развернула большую часть своих наступательных сил.

Значительные потери также означают, что в своей внутренней политике Россия не может скрыть провал своей "спецоперации".

– Русские не живут полностью в своем информационном пузыре. Потери не скроешь, когда отправленные на фронт мальчишки оттуда не возвращаются. Россия изменила свой нарратив с "нацистской Украины" и «операции освобождения" на нарратив разрушения европейского единства и утверждения, что плохие – это как раз Запад и Нато.

– Если посмотреть на слабый военный успех и информационное влияние, мы приближаемся к решающему моменту. У российского руководства осталось не так много других карт для игры. Лучшие военные силы были уже задействованы и газовые краны Европы перекрыты. Откровенно говоря, фишки на исходе.

Украинские войска готовятся к транспортировке захваченного в контратаке российского танка.

Военное поражение России и свободная Украина, приверженная Западу, означали бы, что распад Советского Союза завершился навсегда, говорит Лимнелл.

Трудно судить, что означало бы поражение для российского общества. По мнению доктора военных наук, поражение также подорвет влияние российского президента Владимира Путина. Кто может следующим прийти к власти?

– Об этом были сделаны разные оценки. Возможно, ситуация не изменится к лучшему или политика России не изменится даже после смены власти, рассуждает Лимнелл.

– Я предполагаю, что в России будет ожесточенная борьба за власть. Трудно сказать, в какой степени новый правитель будет авторитарным или будет ли власть распределена с учетом результатов выборов. Мы живем рядом с очень непредсказуемым пограничным соседом.

Он подчеркивает, что, будучи загнанным в угол, нынешний российский режим все еще может быть непредсказуемым.

– Ситуация в России даже катастрофична. На карту поставлено все, и они должны победить ради своей империалистической мечты. Среди средств, например, применение ядерного оружия. Не следует создавать атмосферу паники, но было бы наивно думать, что в момент отчаяния [Россия] не будет способна принять ужасные решения, говорит он.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.