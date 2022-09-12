Редакционная статья: Украина застала Россию врасплох – увидим ли долгожданный перелом в войне, который загонит Путина в угол?

По сообщениям, российские войска в беспорядке бегут от украинской армии в Харьковской области. Это может стать поворотным моментом в войне, но стоит помнить, что нет никаких признаков окончания войны.

Украина во главе с Владимиром Зеленским взяла на себя инициативу в войне и поставила путинскую Россию в неловкое положение.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В выходные поступила информация об успешном контрнаступлении Украины и паническом бегстве российских войск "в одних трусах" из Харьковской области. Возможно, мы видим долгожданный переломный момент в российско-украинской войне, который может иметь очень далеко идущие последствия.

С начала сентября украинская армия отвоевала у российских войск более 3 000 квадратных километров. Согласно нескольким источникам, русские в панике оставили свои позиции в полном беспорядке и бросали свою технику.

– Российские войска показали нам свою лучшую сторону – спину, сказал президент Владимир Зеленский на панельной дискуссии в рамках ежегодной Ялтинской конференции в Киеве в субботу.

Россия также признала, что была вынуждена вывести войска из Харьковской области. Однако Россия, опасаясь потерять лицо, говорит о "реорганизации" и "передислокации" своих сил. Украина заявляет, что в настоящее время ее силы ведут бои за установление контроля над городами и селами вокруг стратегически важного Изюма.

Изюм уже отвоеван, украинская армия находится всего в 50–20 км от российской границы.

Украина заявляет, что ввела россиян в заблуждение ожидаемой атакой южнее, в Херсонской области, именно поэтому россияне двинули туда свои войска.

В начале сентября российская армия понесла самые большие потери с первых лет Второй мировой войны, когда Германия вторглась в Советский Союз. Пока неясно, приведет ли спираль потерь к мобилизации в России.

Всего за шесть месяцев преступной агрессии и войны миру было продемонстрировано, каким бумажным тигром является путинская Россия и ее армия – слава Богу, можно сказать.

Тот факт, что России даже приходится полагаться на помощь северокорейского оружия, свидетельствует о состоянии деградации.

Путина уже сравнивают с последним русским царем Николаем II, который потерпел унизительное поражение в русско-японской войне 1905 года и Первой мировой войне, и чья судьба была предрешена русской революцией. Если Россия будет вынуждена вернуться из военной операции в Украине с поджатым хвостом, положение Путина может стать несостоятельным.

Некоторые даже предсказывают распад России, если споры, лежащие на поверхности, всплывут после поражения. Россия может не пережить катастрофического решения Путина о вторжении в Украину, пишет, например, исследователь Януш Бугайский в статье для аналитического центра Atlantic Council. Он видит возможность распада России, как Советского Союза или Югославии.

На фоне всего этого, однако, стоит помнить, что нет никаких признаков окончания войны.

По словам Зеленского, Украина хочет прекращения войны, но никакой значимый диалог не может быть достигнут без политической воли России, которая не готова признать, что оккупирует часть Украины.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.