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Комментарий: Украинский Грек уже однажды умирал – и поэтому теперь он клянется анти-дронами

Стоит ли финнам запускать краудфандинговую кампанию по покупке дронов, чтобы помочь Украине, спрашивает Арья Паананен, спецкор газеты Ilta-Sanomat.

На фото боец-доброволец Грек (слева) и командующий ВСУ Валерий Залужный (справа) с анти-дронами. Kuva: NT Service

10:13

Вильнюс, Литва

Украинский героический боец Грек знает, что такое убийство. Он убивал, и его самого чуть не убили. Однажды даже настолько буквально, что врачи с «99,9-процентной уверенностью» считали, что он умрет.

Грек находился в состоянии клинической смерти в течение 17 минут, прежде чем его удалось спасти благодаря сосудистой хирургии и переливанию крови. Тогда опасались, что он останется «овощем» и лишится одной ноги.

Но вот он здесь, сидит за столиком в кафе в Вильнюсе, острый на слова и с обеими ногами. Грек – один из самых уважаемых бойцов-добровольцев Украины. Он имеет прямые связи как с президентом Владимиром Зеленским, так и с командующим вооруженными силами генерал-лейтенантом Валерием Залужным.

Грек дал несколько интервью в Вильнюсе.

Слушая Грека, становится понятно, что его мнение о России и президенте Владимире Путине в основном нецензурно. Но что еще более понятно, так это его желание защищать жизнь.

За всем этим стоит идея о том, что Грек хочет помочь украинцам спасти свои жизни, чтобы как можно больше из них могли однажды обрести настоящую свободу и независимость.

–  Русские не жалеют даже своих собственных солдат. Не говоря уже о тех зверствах, которые они творили с нашими женщинами, детьми и мирными жителями, говорит Грек.

– Сейчас моя самая важная задача – остаться в живых и помочь нашему народу выжить.

Многие литовцы спонтанно остановились на улицах Вильнюса, чтобы поприветствовать и поблагодарить украинских бойцов.

Боец-доброволец Грек и командующий ВСУ Валерий Залужный позируют с литовскими анти-дронами. Kuva: NT SERVICE

Видео Байрактаров, с помощью которых украинские дроны подрывают российские танки, уже знакомы, но об противодронном аспекте войны известно меньше.

Противодронное оружие настолько новое, что в финском языке даже устоявшегося термина для него нет.

Украина уже активно разрабатывает свое собственное противодронное устройство, но до сих пор наибольшая помощь была от литовского устройства, говорит Грек. У России тоже есть свои мощные стационарные устройства электромагнитных помех, но с портативными глушителями дронов у них все та же старая советская проблема как и со знаменитыми советскими вибраторами – не гудит и не проходит.

Грек расчувствовался, говоря слова благодарности своим литовским помощникам за столиком вильнюсского кафе. Благодаря им Украина получила первые установки для сбоя беспилотников.

–  Вы даже не представляете, как сильно вы нам помогли. До появления этих устройств мы умирали беспомощными. Российские беспилотники видели все, но мы не могли их видеть и ничего с ними сделать.

Шестикилограммовое устройство для подавления дронов можно использовать с треногой. Kuva: NT SERVICE

Анти-дроны производства Литовской службы NT Service были упакованы в конце августа в Вильнюсе для отправки на Украинский фронт. Kuva: Arja Paananen / IS

Литовские волонтеры и даже журналист местного телеканала Андрус Тапинас уже собрали сотни анти-дронов в дар Украине, но нужно еще больше.

Можно предположить, что это устройство также хорошо вписывается в мораль любого западного пацифиста: дрон никого не убивает, он только мешает России убивать украинцев.

Подавляющее большинство беспилотников, используемых россиянами, можно сбить или вывести из строя до того, как они успеют нанести свой удар – то есть направить артиллерийский или ракетный огонь по украинским позициям или доставить взрывчатку к цели.

А что, если бы и Финляндия организовала краудфандинговую кампанию среди простых граждан, чтобы, например, купить для Украины литовские анти-дроны Sky Wipers?

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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