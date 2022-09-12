Комментарий: Украинский Грек уже однажды умирал – и поэтому теперь он клянется анти-дронами

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.
Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.
Вильнюс, Литва
Украинский героический боец Грек знает, что такое убийство. Он убивал, и его самого чуть не убили. Однажды даже настолько буквально, что врачи с «99,9-процентной уверенностью» считали, что он умрет.
Грек находился в состоянии клинической смерти в течение 17 минут, прежде чем его удалось спасти благодаря сосудистой хирургии и переливанию крови. Тогда опасались, что он останется «овощем» и лишится одной ноги.
Но вот он здесь, сидит за столиком в кафе в Вильнюсе, острый на слова и с обеими ногами. Грек – один из самых уважаемых бойцов-добровольцев Украины. Он имеет прямые связи как с президентом Владимиром Зеленским, так и с командующим вооруженными силами генерал-лейтенантом Валерием Залужным.
Слушая Грека, становится понятно, что его мнение о России и президенте Владимире Путине в основном нецензурно. Но что еще более понятно, так это его желание защищать жизнь.
За всем этим стоит идея о том, что Грек хочет помочь украинцам спасти свои жизни, чтобы как можно больше из них могли однажды обрести настоящую свободу и независимость.
– Русские не жалеют даже своих собственных солдат. Не говоря уже о тех зверствах, которые они творили с нашими женщинами, детьми и мирными жителями, говорит Грек.
– Сейчас моя самая важная задача – остаться в живых и помочь нашему народу выжить.
Видео Байрактаров, с помощью которых украинские дроны подрывают российские танки, уже знакомы, но об противодронном аспекте войны известно меньше.
Противодронное оружие настолько новое, что в финском языке даже устоявшегося термина для него нет.
Украина уже активно разрабатывает свое собственное противодронное устройство, но до сих пор наибольшая помощь была от литовского устройства, говорит Грек. У России тоже есть свои мощные стационарные устройства электромагнитных помех, но с портативными глушителями дронов у них все та же старая советская проблема как и со знаменитыми советскими вибраторами – не гудит и не проходит.
Грек расчувствовался, говоря слова благодарности своим литовским помощникам за столиком вильнюсского кафе. Благодаря им Украина получила первые установки для сбоя беспилотников.
– Вы даже не представляете, как сильно вы нам помогли. До появления этих устройств мы умирали беспомощными. Российские беспилотники видели все, но мы не могли их видеть и ничего с ними сделать.
Литовские волонтеры и даже журналист местного телеканала Андрус Тапинас уже собрали сотни анти-дронов в дар Украине, но нужно еще больше.
Можно предположить, что это устройство также хорошо вписывается в мораль любого западного пацифиста: дрон никого не убивает, он только мешает России убивать украинцев.
Подавляющее большинство беспилотников, используемых россиянами, можно сбить или вывести из строя до того, как они успеют нанести свой удар – то есть направить артиллерийский или ракетный огонь по украинским позициям или доставить взрывчатку к цели.
А что, если бы и Финляндия организовала краудфандинговую кампанию среди простых граждан, чтобы, например, купить для Украины литовские анти-дроны Sky Wipers?
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.