"Анти-дрон" – новое чудо Украины – устройство, напоминающее фантастическое оружие из научно-популярных фильмов, уже спасло большое количество жизней

Парализатор дронов Sky Wiper – это литовское изобретение, над которым поначалу многие смеялись. В него также не верил и боец-доброволец, получивший звание Героя Украины Грек, пока не попробовал сам.

Украинский боец-доброволец Грек (справа) держит на коленях литовский «анти- дрон» где-то на украинском фронте. Устройство весит около шести килограммов.

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Вильнюс, Литва

В офисе литовской компании телекоммуникаций и информационных технологий в Вильнюсе идет лихорадочная работа по упаковке.

На полу офиса рядышком расставлены десятки черных устройств, с первого взгляда и не скажешь, что это такое.

Также немного непонятно, стоит ли бояться футуристически выглядящих "ручных пушек" или более уместной реакцией будет веселая усмешка.

– Все эти устройства едут в Украину. Их уже с нетерпением ждут на передовой в помощь украинским солдатам, говорит Пейсахас Качергинскис, руководитель проекта по разработке изобретения, беря в руки один из антидронов.

Пейсахас Качергинскис показывает Sky Wiper. Он возглавляет проект по его разработке.

Устройство весит чуть меньше шести килограммов и ощущается в руке как "пластмассовое". Можно ошибочно подумать, что это какое-то оружие из научной фантастики или просто детская игрушка.

Скептическая реакция знакома Качергинскис. Когда компания NT Service начала демонстрировать свое устройство подавления сигналов управления – Sky Wiper или Чистильщик Неба – на выставках безопасности, многие были поражены его внешним видом.

Хотя устройство является всего лишь "убийцей дронов" или, скорее, перехватчиком дронов, его черный цвет и внешняя схожесть с винтовкой легко сбивает с толку.

А когда люди узнают, что это устройство для радиоэлектронных помех, с помощью которого можно подавлять и приземлять дроны на расстоянии нескольких километров, реакция зачастую – недоверчивый смех.

Сомнения людей не обескураживают Качергинскис, он ведь знает, что устройство работает.

Пол офиса NT Service в Вильнюсе забит анти-дронами. Устройства на фото в спешном порядке отправляется в Украину.

Одно из конкретных доказательств это то, что Sky Wiper (EDM4S) официально является частью арсенала Нато – но еще более важным доказательством являются подаренные украинскими бойцами военные трофеи. На почетном месте среди прочих экспонатов – маленький белый российский беспилотник, который был сброшен подаренным Литвой Sky Wiper на восточном украинском фронте еще до начала нынешней большой войны.

В кабинете также выставлено устройство ярко-розового цвета с белыми ромашками по бокам.

– Одно устройство мы покрасили в розовый цвет, чтобы можно было брать его на выставки, объясняет Качергинскис.

– Это устройство также вполне функционально, но его внешний вид должен сообщать, что его не стоит бояться и оно не смертельно.

” Это устройство также вполне функционально, но его внешний вид должен сообщать, что его не стоит бояться и оно не смертельно.

Анти-дрон на фото – так называемая «женская версия», которую производитель устройства использует, например, на торговых ярмарках, чтобы показать, что оружие не убивает людей.

Дважды герой Украины боец-доброволец Грек – один из первых украинских солдат, получивших несколько лет назад "Sky Wiper".

Грек предпочитает быть представленным в этой статье под своим боевым позывным, хотя в Украине он широко известен. Когда весной 2014 года Россия захватила Крым и тем же летом начала завоевательную войну на востоке Украины, маскируясь под пророссийское сепаратистское движение, Грек оставил свою профессию геолога и стал воином-добровольцем.

– Я все время защищал Украину, начиная с Майдана, потому что именно там, на улицах Киева, я впервые осознал зло России, говорит он.

– До этого я был как и большинство украинцев: не следил за политикой и не понимал до конца ценности нашей независимости, рассказывает Грек в уличном кафе в Вильнюсе.

Грек находится в Литве с редким визитом вместе с тремя другими украинскими бойцами, потому что за границу в разгар войны просто так не уедешь. Эти четверо получили разрешение на поездку от высшего руководства своей страны, поскольку они должны договориться с литовцами о новых оружейных поставках.

Украинские добровольцы на фото в Вильнюсе. Фото от 30 августа. На фото слева –боец с позывным Грек.

На фото украинский боец-доброволец Грек на украинском фронте с литовским «анти-дроном».

Грек не устает хвалить литовские анти- дроны, которые, по его словам, уже спасли "невероятное количество" жизней украинских солдат и мирных жителей. Он не берется назвать число спасенных жизней, но описывает важность устройства так:

– Всего несколько лет назад мы были в отчаянном положении, когда Россия посылала разведывательные беспилотники над нашими позициями, и сразу после эпосле этого начинался артобстрел. Но теперь мы можем сбивать большинство дронов еще далеко, прежде чем они успеют навести на нас артиллерию.

Украина уже несколько лет тестировала Sky Wipers, подаренные литовскими волонтерами. В прошлом году Украина сделала на них официальный заказ для своей армии. Однако сделка застопорилась более чем на год, поскольку Германия вместе с несколькими другими странами Нато тормозила ее до последней минуты.

Причина задержки объяснялась нежеланием провоцировать Россию поставками оружия в Украину, что могло бы привести к эскалации конфликта. В некоторых пояснениях портативные нейтрализаторы дронов даже классифицировались как "летальное оружие" – хотя именно они не позволяют России убивать украинцев русскими разведывательно-взрывными дронами.

Некоторые модели Sky Wiper также имеют сканер радиосигналов, на фото в левой руке солдата.

Работа анти-дрона на украинском фронте.

Когда 24 февраля Россия начала свою агрессивную войну, оставшиеся препятствия для поставок беспилотных пусковых установок в Украину были устранены. При содействии литовцев в Украину уже отправили сотни устройств, а NT Service также разработала ценообразование.

– Базовая модель стоит от 17 000 до 18 000 евро, но для украинцев, конечно же, у нас совсем другие цены, говорит Качергинскис.

Качергинскис и Грек с удовольствием вспоминают, как украинский боец впервые опробовал Sky Wiper. Эксперимент проводился на частном полигоне под Вильнюсом.

– Когда я впервые увидел устройство, я подумал, что не стоит вам, литовцам, учить меня воевать. Но потом я своими глазами увидел, что беспилотник упал в полутора километрах от устройства, вспоминает Грек.

Украинские солдаты показывают сбитые и уничтоженные ими российские беспилотники.

Приземленные беспилотники также предоставляют ценную информацию о российских военных действиях.

Грек потерял дар речи от увиденного, и молчал целых полчаса.

– После этого я сказал, что не уеду из Литвы, пока вы не подарите мне одно такое, вспоминает он.

Когда Грек привез устройство в Украину и использовал его в первый день, вниз упали пять российских беспилотников. В то время украинская разведка перехватывала сообщения между россиянами, в которых было их крайнее изумление.

– Украинские снайперы сбили наши дроны, заключили россияне в своих сообщениях, не найдя другого объяснения.

Вот как работает Sky Wiper

У США и России также есть свое оружие против дронов, но преимуществом литовского Sky Wiper является большая дальность действия и относительно дешевая цена.

Sky Wiper воздействует на дроны тремя различными способами. Он мешает навигации дрона на основе Gps или Glonass сигналов, блокирует передачу сигнала от оператора к дрону, а также блокирует передачу видеоизображения, сделанного дроном, оператору.

Устройство глушения посылает сильный ложный сигнал наведения, из-за чего дрон либо зависает на месте, пока не разрядится батарея, либо быстро падает на землю.

Мощность покрывает до 5-7 километров, но не менее 1-3 километров. Некоторые из самых продвинутых дронов после столкновения с помехами возвращаются в исходную точку, но устройство все равно может мешать им выполнить первоначально намеченную задачу.

Устройство глушения основано на электромагнитных импульсах и радиоволнах. Измерения показывают, что пользователь устройства не подвергается воздействию вредных уровней радиации, сообщает NT Service.

В Литве Sky Wiper используется для сбивания дронов контрабандистов на границах страны. Устройство также использовалось для защиты Папы Франциска во время его визита в Литву в 2018 году.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.