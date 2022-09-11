Следующая "спецоперация" против Финляндии и "удаление нацистов" из стран Балтии – это то, что сейчас муссирует российская пропаганда

ИС проанализировала свежую пропаганду прокремлевских новостных сайтов и российских официальных лиц о Финляндии и регионе Балтийского моря. В публикациях выделяются пять основных утверждений, и каждое последующее еще более дикое, чем предыдущее.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В последнее время пропаганда в отношении Финляндии и стран Балтии приобрела в России более агрессивный оттенок.

Среди, казалось бы, нейтральных статей на прокремлевских новостных сайтах можно найти, например, мнения экспертов, согласно которым Россия вынуждена будет ликвидировать нацистов в странах Балтии, а следом и в Финляндии – как только завершится "денацификация" Украины.

Некоторые отдельные статьи в глазах финнов настолько абсурдны, что первая мысль – проигнорировать их вообще. Однако совокупный поток пропагандистских статей многое говорит о нарративе, который сейчас скармливают россиянам о Финляндии и странах Балтии.

Ниже приводится краткий обзор последних основных претензий.

1. "Финляндию и страны Балтии ожидает хирургическая военная операция и превращение их в протекторат России”

Regnum, одно из самых известных российских пропагандистских информационных агентств, недавно опубликовало статью, в которой Владимир Васильев, представленный военным экспертом, предсказал Финляндии и странам Балтии потерю независимости.

По словам Васильева, нынешняя волна русофобии в странах Балтии, со снятием статуй, вступлением Финляндии в Нато и желанием ограничить доступ россиян к визам, указывает на то, что Россия вскоре будет вынуждена начать новую "спецоперацию" против всех четырех стран.

– России никакими терапевтическими мерами политического, дипломатического и экономического характера русофобию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии уже не вылечить. Шанс упущен. Теперь только хирургическое вмешательство – военные меры, пишет Васильев.

По словам Васильева, страны Балтии также готовятся депортировать русских или помещать их в концентрационные лагеря, и существует угроза размещения баз Нато в Финляндии.

Статуя "Мир во всем мире", подаренная Финляндии Советским Союзом, в связи с работами по благоустройству дорог была перемещена из Хаканиеми в музейные запасники.

По сайту Regnum не ясно, это псевдоним или кто этот Владимир Васильев, написавший статью, поскольку в России в сфере политики безопасности есть несколько однофамильцев с таким же именем.

– Участь Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии стратегически предрешена. Эти страны бездарно упустили свой шанс на самостоятельное и суверенное развитие, полностью отдав себя под власть англосаксов и став их послушным оружием против России. И у этого выбора есть своя цена.

– После успешного завершения специальной военной операции России в Прибалтике и Финляндии второго шанса на суверенитет у данных государств быть не должно. Эти страны могут быть только территориями под протекторатом России и местом для размещения российских военных баз, рисует картину Васильев.

Цветы у памятника советским воинам в Риге в августе.

2. "Финляндия и Эстония планируют блокаду России в Балтийском море – повод для объявления Россией войны"

Недавно гостем подкаста российской газеты Комсомольская правда был Александр Носович, шеф-редактор пророссийского портала Rubaltic.ru.

По мнению Носовича, у России якобы есть все основания уже сейчас объявить войну, по крайней мере, Эстонии, на основании того, что Эстония предложила Финляндии в плане совместной обороны.

– Самая радикальная за последнее время – это инициатива Эстонии перекрыть совместно с Финляндией выход из Финского залива для российских судов. Они говорят прямым текстом, что тащат Финляндию в Нато, чтобы создать совместную систему ПВО и заблокировать Россию в Финском заливе, обьяснял Носович в подкасте.

– Это прямое основание для объявления войны этим странам. Во всяком случае, Эстонии, которая такое предлагает. Ключевой вопрос – как у них язык поворачивается, они сами себя ставят под удар и дают основания России применить против них ядерную доктрину, сказал Носович.

Заместитель председателя комитета по международным отношениям верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров недавно предупредил, что, вступая в Нато, Финляндия рискует стать первой мишенью для ответного удара со стороны России.

Владимир Джабаров — заместитель председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

3. "Денацификация не нужна – зима обо всем позаботится".

В своей недавней статье прокремлевский пропагандистский сайт Poltiexpert спрашивает, ждет ли страны Балтии такая же неизбежная "денацификация", как и Украину.

В статье, растиражированной несколькими другими пропагандистскими сайтами, говорится, что антироссийские действия стран Балтии уже имеют сильное сходство с так называемыми антикоммунистическими действиями в Украине, которые в итоге и привели к военной спецоперации, начатой Россией.

Андрей Татарчук, журналист, живущий в Латвии, рисует картину, что России даже не нужно начинать какую-либо операцию против стран Балтии, а что они сами развалятся в результате своей неудачной политики.

Татарчук считает, что грядущая зима покажет европейцам, что с Россией нужно сотрудничать, а не строить железный занавес. Под этим он подразумевает зависимость европейцев от российских энергоносителей и денег российских туристов.

– Россия должна показать, что получение газа и других ее сырьевых ресурсов – это привилегия. Что посещение Европы российскими туристами – это привилегия. Что великая российская культура – Достоевский, Пушкин – это привилегия. И Европа должна быть счастлива, что она у них есть. Россия должна показать – и она уже показывает – что она сильная и справедливая страна, сказал Татарчук.

«Совавто» и сейчас ездит из Хельсинки через Выборг в Санкт-Петербург и обратно.

Блог Диванный политикан, в свою очередь, утверждает, что у России уже есть планы по "денацификации" стран Балтии.

Статья пишет, что антироссийские настроения в странах Балтии уже начинает выходить на тот же уровень, который привел к началу "спецоперации" в Украине.

Согласно статье, когда Владимир Путин выдвинул свои требования в декабре прошлого года, Россия даже не ожидала, что Нато откажется от своего расширения.

– А это может означать одно — планы по разоружению и денацификации прибалтийских стран тоже существуют. Вероятно, они будут тактически скорректированы с учетом текущей боевой обстановки, но основные стратегические цели останутся неизменными, говорится на сайте.

4. "Финляндия жаждет Карелии" – "Карелию надо уберечь от деструктивного информационного влияния Финляндии"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев недавно настаивал, чтобы Республика Карелия вкладывала средства в противодействие деструктивному информационному вмешательству Финляндии.

Николай Патрушев входит в ближайшее окружение Владимира Путина.

По словам Патрушева, членство Финляндии и Швеции в НАТО требует, чтобы Карелия могла ограничить попытки влиять из-за рубежа на жителей республики. Для этого Патрушев предлагает развивать в Карелии собственную телефонную сеть и телевидение.

– В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, сказал он, сообщает сайт РБК.

За опасениями Патрушева стоят распространяемые российскими пропагандистскими СМИ утверждения, что одним из мотивов вступления Финляндии в Нато является попытка вернуть Карелию. Этого мнения придерживается, в частности, сайт NewsFront, близкий к российским спецслужбам.

– Финляндия идёт в Нато, чтобы поучаствовать в разделе России, писал NewsFront еще в мае.

– Отдельные политические силы вполне изъявляют готовность заявить России территориальные претензии. И если вдруг сильно повезёт, принять участие в разделе нашей страны, утверждал сайт.

Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков недавно предложил, что если Финляндия построит забор на своей восточной границе, то Россия может превратить его в туристическую достопримечательность и возить туда российских туристов.

5. "Финляндия готовилась к вступлению в Нато уже осенью 2021 года" – "США хотели Финляндию из-за Арктики"

27 августа 2022 г. министерство иностранных дел России выпустило пресс-релиз для СМИ под названием ”О реальной истории подачи Финляндией и Швецией заявки в Нато".

Российские дипломаты заявили, что прочитали статью журналиста Йонаса Гуммессона в шведской газете Dagens Nyheter и согласились с выводом, что политическое руководство Финляндии и Швеции закулисно готовило членство в Нато задолго до того, как Россия начала свою «спецоперацию» в Украине в феврале 2022 года.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде на фото с генеральным секретарем Нато Йенсом Столтенбергом.

По мнению российского МИДа, это могло бы произойти уже осенью 2021 года. Как одно из доказательств этому министерство приводит тот факт, что президент Саули Ниинистё в то время проводил переговоры с американцами и вдруг заговорил о "наивности" оборонной политики Финляндии и ЕС.

По данным российского МИДа, американцы уже тогда убеждали Финляндию и Швецию "принять руку помощи Нато" и предоставляли им "так называемую достоверную информацию о готовящемся нападении России на Украину".

По мнению российского МИДа, закулисные договоренности с американцами объясняют, почему заявки Финляндии и Швеции на вступление в Нато были быстро одобрены только парламентами обеих стран и почему СМИ обеих стран стараются не упоминать о неудобной роли США в принятии решений.

– Понятно, что происходящее выгодно лишь тем, кто нагнетает обстановку в ранее стабильном в военно-политическом отношении регионе, подводит итог заявлений в Нато российский МИД.

Согласно недавней статье на пропагандистском сайте Свободная пресса, США якобы хотят Финляндию и Швецию в НАТО, потому что Вашингтон намерен использовать эти страны для подрыва российского доминирования в Арктике.

– Нато недоволен присутствием России в Арктике. Но членство Финляндии и Швеции может повернуть ситуацию в пользу Нато, и поэтому военный альянс хочет, чтобы страны присоединились, говорится в статье.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.