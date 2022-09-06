Утечка документов: В России скоро закончатся машины такси

Яндекс обратился за помощью как минимум к трем разным производителям автомобилей.

Во одной только в Москве клиентов обслуживают около 70 000 такси.

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Российский конгломерат Яндекс обратился к производителю Lada АвтоВАЗу и китайским компаниям BAIC Group и Chery с сообщением о том, что в России скоро закончится машины такси, сообщает Forbes Russia.

Согласно просочившейся в Forbes Russia подтвержденной подлинной переписке руководства «Яндекса» и «АвтоВАЗа», ежегодное обновление парка, принадлежащего исключительно службе «Яндекс-такси», требует около 50 000 автомобилей.

Однако в настоящее время ввозится или производится недостаточное количество новых автомобилей, пригодных для использования в такси, а кроме того, российские таксомоторные парки также испытывают значительный дефицит запасных частей.

Поэтому сотни тысяч стареющих и ветшающих такси в России должны быть срочно заменены и отремонтированы, иначе катастрофа.

Если в течение года не будет введено в эксплуатацию достаточное количество новых автомобилей такси, по оценкам Яндекса, работа такси просто начнет прекращаться — по одной машине за раз.

Яндекс также предоставляет услуги такси-брокера в Финляндии под торговым названием Yango.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.