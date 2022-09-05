Гарри Каспаров, один из врагов Путина, обращается к Финляндии: «Туристические визы россиянам вообще нельзя давать»

Ilta-Sanomat встретилась с Гарри Каспаровым, одним из основных врагов Путина, в Литве, где проходи ”Конгресс Свободной России" российских оппозиционеров и противников Путина.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Вильна, Литва

Одной из самых заметных оппозиционных президенту Владимиру Путину фигур сейчас является чемпион мира по шахматам, 59-летний Гарри Каспаров. Он был вынужден бежать из России еще в 2013 году из-за ужесточения путинских репрессий.

IS встретилась с Каспаровым в пятницу в Вильнюсе, где проходил Конгресс Свободной России, объединяющий российскую оппозицию в изгнании.

Основное послание Каспарова и Конгресса заключалось в том, что Европа и мир должны сделать все возможное, чтобы Украина выиграла войну и режим Путина рухнул в результате явного военного поражения России.

Говоря о помощи Украине, Каспаров также имел сильное послание для финского руководства. Когда IS спросила, что, по его мнению, должна сделать Финляндия в отношении выдачи и ограничения виз для россиян, он ответил:

– Наше предложение в том, что во время войны не должно быть никакого туризма. В 1942 году не было туризма из Берлина в Лондон, поэтому также сейчас вообще не следует выдавать визы россиянам, сказал Каспаров.

Каспаров имеет в виду Российский Комитет Действия (Russian Action Commitee), созданный в мае 2022 года для координации действий противников Путина. Помимо Каспарова, в число учредителей Комитета Действий входит находящийся в изгнании экс-нефтяной олигарх Михаил Ходорковский, который также принимал участие в Вильнюсском конгрессе, но только дистанционно.

По мнению Каспарова, прекращение выдачи туристических виз было бы способом заставить россиян осознать собственную ответственность за действия путинской машины насилия.

– Запрет на туристические визы поможет, потому что это создаст больше проблем внутри страны (России). Это также окончательно прояснит среднему классу в Москве и Санкт-Петербурге, что за войну нужно платить, сказал Каспаров.

– Важно заставить людей понять, что эта война не просто где-то по телевизору, это война, за которую им тоже придется платить.

С начала сентября Финляндия приняла решение принимать около 500 заявлений в день на получение визы от россиян. Около 100 заявлений принимается конкретно по туризму, и около 400 заявок по различным другим причинам – таким как родственные связи, работа или учеба .

Однако Каспаров не поддерживает полный запрет на выдачу виз россиянам.

– Полный запрет заставил бы остаться в России также тех, кто выступает против режима Путина. Люди, готовые порвать с Путиным, должны иметь возможность выехать в свободный мир, сказал он.

Гарри Каспаров в настоящее время имеет также хорватское гражданство. В России он объявлен «иноагентом».

У оппозиционного Комитета Действий есть предложение, как далее можно организовать выдачу виз для антивоенных россиян, чтобы они могли выехать из России.

– Мы предлагаем, чтобы они подписывали декларацию, например, при подаче электронной заявки на получение визы, где они соглашаются с тремя вещами. Они должны признать, что война России против Украины преступна, что режим Владимира Путина нелегитимен, и обязаться, что они признают право Украины на независимость и полную неприкосновенность ее границ, перечислил Каспаров.

По словам Каспарова, Путин сейчас "превращает Россию в Северную Корею". Поэтому Европа должна сыграть роль "виртуальной Южной Кореи", то есть, дать противникам Путина шанс на свободу. Однако, по его словам, движение людей должно быть только в одном направлении – то есть те, кто уезжает, должны выбрать Европу, а не возвращаться в Россию при Путине.

Европе следовало бы поддерживать контакты с русскими, выступающими против Путина, еще и потому что, если и когда Украина выиграет войну, это запустит процесс перемен внутри России, и именно такие люди тогда будут нужны, подчеркивает Каспаров.

Сейчас Каспаров имеет также и хорватское гражданство и часть своего времени он живет в Хорватии, а часть – в США, в Нью-Йорке. В мае и Каспаров, и Ходорковский были официально включены российским Министерством юстиции в список так называемых "иностранных агентов".

Каспаров говорит, что сейчас он стал свидетелем прискорбного развития событий со стороны Европы, когда большое количество российских ИТ-специалистов были вынуждены вернуться в Россию после трудностей с продлением виз. Они покинули Россию весной и в начале лета именно из-за агрессивной войны Путина, но действующие визовые правила не позволили им остаться в Европе.

– По оценкам, около половины IT-специалистов уже вынуждены вернуться в Россию и снова работать на путинский режим, сказал Каспаров.

По оценкам Каспарова, несколько сотен тысяч россиян могли бы покинуть Россию, если бы им было легче эмигрировать в Европу. Это были бы высокообразованные люди, чей труд сейчас приносит пользу экономике Путина. Таким образом, их отъезд также стал бы продлением санкций.

– Такая программа, конечно же, включала бы и возможность провокаций. Но я верю, что соответствующие органы смогли бы проверить биографии этих людей, сказал Каспаров.

Среди спикеров на вильнюсском конгрессе было несколько политиков министерского и парламентского уровня, в том числе, из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Каспаров сказал, что недавно обсуждал с ними вопрос, как Европе следует скорректировать свою визовую политику для россиян.

– Финляндия – одна из транзитных стран для россиян, поэтому было бы важно, чтобы и Финляндия присоединилась к этому, сказал он.

В кулуарах Конгресса Каспарова также спросили, считает ли он возможным, что Путин направит свою следующую агрессию против стран Балтии. В последнее время российские пропагандистские СМИ стали более откровенно угрожать, что "следующая спецоперация" может быть направлена не только на страны Балтии, но и также на Финляндию.

– Армия Путина сейчас застряла в Украине, поэтому маловероятно, что он сможет предпринять какие-либо другие агрессивные действия в ближайшем будущем.

– Здесь также важна победа Украины. Чем больше Украине будет оказываться военной помощи, тем меньше риск втягивания в боевые действия солдат Нато, например в Эстонии, Латвии, Литве или Польше, сказал Каспаров.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.