Семилетняя украинка Амелия спела в Хельсинки – смотрите трогательное видео

Во имя мира в Украине в субботу на ступени Туомиокиркко поднялись известные финны. Они выступили с речами и песнями в поддержку Украины. На мероприятии выступила также 7-летняя киевская девочка, певшая в бомбоубежище и этим заявившая о себе на весь мир.

В субботу ISTV транслировал в прямом эфире мирное мероприятие #WeMustNOTForget с Сенатской площади в Хельсинки.

На мероприятии в поддержку Украины выступила 7-летняя киевлянка Амелия Анисович. Она привлекла внимание мировой общественности в марте, когда в социальных сетях распространилось видео, на котором она в бомбоубежище поет песню Let it Go из фильма Frozen.

Запись выступления Амелии можно увидеть в начале статьи.

Мероприятие организовала финская ассоциация Mothers for peace. Кроме Амелии пели также финская рок-группа Apulanta, Waltteri Torikka и хор Cantores Minores.

В поддержку Украины выступили с речью известные финские лица, среди них директор Института внешней политики Мика Аалтола, профессор кибербезопасности Университета Аалто Ярно Лимнелл, депутат парламента Элина Валтонен, и журналист-международник Yle Антти Куронен. Выступили также украинские матери Юлия Пивовар и Наталья Костюк, которые бежали в Финляндию, спасаясь от войны.

