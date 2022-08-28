48-летняя Татьяна работала на Запорожской АЭС, пока не решила бежать: ”Все в городе боятся за свою жизнь”

Ilta-Sanomat встретилась в Запорожье с беженцами, которые своими глазами видели опасную деятельность российских войск на оккупированной атомной электростанции.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Запорожье, Украина

Наталья и Татьяна заплакали, увидев украинский флаг на блокпосту.

Подруги сбежали в пятницу из Энергодара, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Россия оккупировала город в начале марта.

– Везде российские флаги и буквы Z. Что это вообще значит? недоумевает Наталья.

Российские войска также установили в городе уличные баннеры с надписью "Россия – друг".

Татьяна и Наталья прибыли в пятницу из Энергодара в центр приема беженцев в Запорожье.

47-летняя Наталья и 48-летняя Татьяна познакомились во время работы на железнодорожной станции в Энергодаре. В 2019 году Татьяна сменила работу и стала оператором коммутатора на Запорожской атомной электростанции.

Там она работала до начала летнего отпуска в середине августа. В четверг атомная электростанция была близка к тому, чтобы стать причиной крупнейшей ядерной катастрофы в Европе со времен Чернобыля в 1986 году.

Впервые в истории от Запорожской АЭС была отключена высоковольтная линия электропередачи. АЭС была вынуждена перейти на дизельные генераторы для поддержания систем охлаждения и безопасности.

Из-за сбоя были остановлены два действующих реактора станции. Это привело к отключению электроэнергии на оккупированном Россией юге Украины. В пятницу АЭС снова начала вырабатывать электроэнергию для энергосистемы.

– Украинские рабочие на АЭС восстановили повреждения. Это было опасно для жизни, говорит Татьяна.

На Запорожской АЭС шесть реакторов, четыре из которых вышли из строя еще до полного отключения в четверг.

В пятницу Татьяна и Наталья решили покинуть родной город. Жизнь там стала слишком опасной.

– Город обстреливают, людей похищают, а русские грабят имущество, объясняет Татьяна.

Ilta-Sanomat встретилась с подругами в субботу в городе Запорожье, через который люди, спасающиеся бегством с оккупированных территорий юга Украины, пробираются в безопасное место.

По словам Татьяны, высоковольтная линия была отключена в четверг из-за российского обстрела. Она говорит, что русские стреляют даже по атомной электростанции и складам ядерных отходов. Она не знает, почему.

– Они стреляют из танков и другого оружия, названия которого я не знаю, говорит она.

– Все люди боятся за свою жизнь и за то, что может произойти на АЭС.

Украина заявила, что Россия обстреливает украинские позиции со стороны АЗС. Россия же, со своей стороны, возлагает ответственность за повреждение атомной электростанции на украинские обстрелы.

По словам Татьяны, утверждение россиян, что украинские войска обстреливают ее рабочее место, полная чушь.

– Я когда-то видела, как украинский беспилотник атаковал российскую полевую кухню. Русские разбежались, как муравьи.

Татьяна и Наталья говорят, что войска, оккупировавшие город, это этнические русские, мордва и буряты.

Российский солдат с оружием возле Запорожской АЭС в Энергодаре в мае.

По словам Татьяны, русские устроили на атомной электростанции бомбоубежище, куда не пускают украинских рабочих. Она говорит, что на электростанцию прибыли и российские специалисты Росатома.

– Русские утверждают, что их персонал может эксплуатировать атомную электростанцию, но это невозможно. Это сложная электростанция и требует специализированного персонала, говорит Татьяна.

По ее словам, многие украинские работники с АЭС бежали, но многие остались. Они считают своим долгом поддерживать работу электростанции. АЭС производит до 20% всей электроэнергии в Украине.

Снимки со спутника показывают, что российские войска перебросили военную технику в район атомной электростанции. По словам Татьяны, оборудование также размещено в зале рядом с реакторами. Эта зона предназначена только для технического персонала.

– Там танки, бронетранспортеры и другая техника, говорит Татьяна.

Несмотря на риск, муж Татьяны остался в городе. Он работает субподрядчиком на атомной электростанции.

– Кто-то должен зарабатывать деньги. Если опасность возрастает, он тоже уйдет.

В Энергодаре осталась и 70-летняя мать Натальи.

– Мы пытались уговорить ее уйти, но она отказалась. У нее проблемы со здоровьем, говорит Наталья.

Женщины утверждают, что город наполовину разрушен. Почти все, кто смог, бежали.

– Там только старики, персонал атомной электростанции и люди, у которых нет возможности покинуть город.

Наталья и Татьяна попрощались на автовокзале в Запорожье. Татьяна ехала к маме в Днепр, Наталья к дочери в Киев.

Илта-Саномат также встретилась с третьей женщиной, которая бежала из Энергодара в Запорожье в субботу. Как и Татьяна с Натальей, Елена не хотела называть свою фамилию, чтобы не подвергать опасности своих близких, оставшихся в оккупированном городе.

Елена рассказала, что ее муж остался работать на атомной электростанции. Ilta-Sanomat взяла у нее интервью отдельно от Натальи и Татьяны, но рассказы женщин об электростанции были одинаковыми.

Елена также сказала, что русские разместили свое оборудование в технической зоне рядом с реакторами и что они захватили бомбоубежище станции.

Елена сказала, что она уехала из Энергодара со своей дочерью-подростком, когда стрельба в городе усилилась. Она также не хотела, чтобы ее дочь начинала учебный год в русской школе.

– Многие российские солдаты приехали со своими семьями и живут в пустых квартирах, хозяева которых уехали из Энергодара, говорит она.

Елена не может точно сказать, ведет ли Украина обстрел российских войск в городе.

– Обстрел ведется ночью, поэтому я не знаю.

В любом случае понятно, что находиться в городе очень опасно. Елена поехала из Запорожья дальше, сначала в Полтаву в центральной Украине, но и там она не может чувствовать себя в безопасности.

– Оттуда поедем может быть в Польшу, а может быть, и дальше.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.