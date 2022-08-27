Комментарий: Даже Финляндия упомянута в конспирологических теориях — так Путин использует историю гибели Дарьи Дугиной

Из 29-летней Дарьи Дугиной лепят мученицу, чтобы еще сильнее сплотить россиян в поддержку "спецоперации" Путина. В конспирологических теориях вокруг ее убийства упоминается и Финляндия, пишет Арья Паананен.

Смерть сделала Дарью Дугину известной всем россиянам патриотической активисткой, судьба которой теперь хладнокровно эксплуатируется в пропаганде.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В России ничто не правда, и все возможно.

Автор этой фразы – Питер Померанцев, британский журналист, родившийся в Украине в советское время. Этими словами в своей книге-бестселлере, вышедшей в 2014 году, он охарактеризовал создание ложной реальности режимом Владимира Путина.

Точность его характеристики была доказана на прошлой неделе в очередной раз.

Не может не удивлять скорость, с которой кремлевская машина порождает одну за другой дикие версии о смерти 29-летней Дарьи Дугиной, неделю назад ставшей жертвой покушения в результате взрыва заминированного автомобиля.

До своей смерти Дарья Дугина не была суперзнаменитостью, хотя она сделала карьеру ультрапатриотической и антиукраинской журналистки в российских государственных СМИ.

Более известен ее отец, 60-летний Александр Дугин, которого, помимо прочего, называют "главным идеологом" и "мозгом" Путина. Это вызвано тем, что удивительно много идей Дугина о превосходстве русского мира и неизбежной обязанности уничтожить Украину напрямую отразились в словах и делах Путина.

Только смерть сделала Дарью Дугину известной всем россиянам патриотической активисткой, и ее судьба теперь хладнокровно эксплуатируется в пропаганде.

Это имеет как минимум два последствия. Убийство дает Кремлю оправдание для мщения и для активизации операции в Украине, а также они могут использовать убийство для увеличения ограничений и контроля в отношении собственных граждан.

Гроб Дарьи Дугиной был открыт на панихиде по православному обычаю. Вопреки тому, что сообщалось изначально, ее тело не сгорело, так как силой взрыва ее выбросило из машины на дорогу. У гроба – отец Дугиной, философ Александр Дугин.

Уже в понедельник российская служба безопасности объявила, что в убийстве замешана Украина. Убийцей назвали женщину по имени Наталья Вовк, которая якобы так хитро всех одурачила, что ей удалось бежать из Москвы через Псков в Эстонию на своем темно-сером Mini Cooper.

Но это еще не все. За неделю к этой истории добавились новые аспекты, и одна из теорий затрагивает также и Финляндию.

В интервью Московскому комсомольцу генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович заявил, что к убийству Дугиной, вероятно, могут иметь отношение британские спецслужбы, имеющие контакты в странах Балтии и Финляндии.

По словам Здановича, "террористка" не смогла бы сбежать в Эстонию, если бы маршрут ее побега не был заранее обеспечен, и если бы у нее не было сообщников на границе.

– Я думаю, исполнителями в районе границы являлись эстонские спецслужбы, а за ними явно маячат, конечно, наши близкие “друзья” из британской МИ-6, сказал Зданович.

– С учетом того, что Финляндия, Прибалтика — это зона английской разведки, то, скорее всего, они помогали как-то, объяснил он.

На чем основывает Зданович свой намек на Финляндию? Ну, конечно же на том, что британской разведке, как говорят, удалось тайно переправить белогвардейцев через границу в Финляндию еще в первые годы существования Советского Союза. Вдобавок ко всему, в 1985 году британские агенты тайно переправили из Выборга в Финляндию двойного агента Олега Гордиевского в багажнике дипломатического автомобиля. Исходя из этого, по мнению Здановича, можно и сейчас подозревать британцев и их связях с Финляндией.

Олег Гордиевский, живущий сейчас в Великобритании, во время своего визита в Хельсинки в 2000 году. Гордиевский — один из самых известных советских перебежчиков времен холодной войны. Он бежал из Советского Союза в 1985 году через Финляндию на Запад.

Теория Здановича также предполагает, что иностранные агенты могли помогать Вовк уже на российской стороне. И это несмотря на то, что ФСБ даже опубликовала видео, на котором машину Вовк проверяют, и видно, как она, пройдя обычные пограничные формальности, спокойно покидает Россию.

В то же время в России рассматриваются несколько других версий убийства. Например, россиянам сообщили, что "китайские эксперты" верят в причастность к этому Нато.

– У Нато был мотив, потому что философ предсказывал распад Североатлантического альянса и доминантную роль русских в Евразии, говорят анонимные китайские эксперты на платформе издания BaiJiahao.

На панихиде по Дугиной телепропагандист Дмитрий Киселев также размахивал картой Нато. Он заявил, что "эта кровь" на руках Нато и США в целом.

Дарья Дугина критиковала Россию за слишком мягкую политику в отношении Украины.

В свою очередь, в социальных сетях и за чашкой кофе в России обсуждают, не стоит ли за убийством Дугиной сама ФСБ.

Согласно такому ходу мыслей, Кремлю нужна была какая-то трагедия, которая эмоционально потрясла бы россиян, чтобы еще теснее сплотить народ за операцию в Украине. Этим также можно было бы оправдать более широкую мобилизацию.

Среди российской властной элиты судьба Дарьи Дугиной также может вызвать фактор страха – ведь кто угодно может быть устранен. Учитывая посмертное награждение Путиным Дарьи Дугиной орденом Мужества и повторяемые на панихиде слова о необходимости объединения России, посыл потенциальным скептикам линии Путина ясен.

Не следует сомневаться в спецоперации, а надо стоять за Путина и извлечь максимум из мученической смерти Дугиной – чтобы с ними не случилось, как с Дугиной.

На панихиде Дугин-отец даже как будто гордился тем, что его дочь стала мученицей за спецоперацию. Ведь Дарью с ранних лет воспитывали как защитницу Российской империи.

– Когда она была ребенком, чуть ли не первыми словами, которым, конечно, мы ее научили, были "Россия", "наша держава", "наш народ" и "наша империя", откровенничал Дугин.

По словам Дугина, дочь Дарья теперь хотела бы только одного: победы России над Украиной.

– Наши сердца жаждут не просто возмездия. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста, призвал Дугин российские войска.

На панихиде Дугин-отец как будто даже гордился тем, что его дочь становится мученицей спецоперации.

Нынешнюю систему власти Путина называют также рашизмом, или русским фашизмом, а Дугина – одним из отцов этой доктрины. Дарья Дугина, в свою очередь, восхищалась своим отцом и разделяла многие из его ключевых идей.

Еще в 2014 году Дугин призывал "убивать, убивать и убивать" предполагаемых нацистских сторонников киевского режима. Дугина, в свою очередь, называла украинцев "нелюдями" и раскритиковала Россию за слишком мягкую политику в отношении Украины.

Для финского слуха эти слова звучат неприемлемо. Но российские государственные СМИ хвалили отца и дочь за совместную борьбу "за светлое будущее всего человечества".

В свою очередь, ультраправый депутат Леонид Слуцкий уже планирует, что после успешной «денацификации» Украины в честь Дугиной будет названа либо площадь, либо улица в Киеве.

– Подход может быть только один: Одна страна, один президент, одна победа, провозгласил Слуцкий у гроба Дугиной.

Лозунг как бы прямо из уст немецких национал-социалистов, которые провозгласили в честь Адольфа Гитлера слоган "один народ, один рейх, один фюрер" и требовали больше жизненного пространства для немцев из соседних стран.

Так строится путинский рашизм, который делает вид, что борется с неофашизмом и неонацизмом в Украине и во всей Европе. У Дарьи Дугиной есть своя особенная глава в этой истории.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.