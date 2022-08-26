Рушится ли российская экономика? Анализ эксперта – как страна выдержит санкции

Несмотря на западные санкции, производство во многих отраслях в России практически не изменилось, отмечает Иикка Корхонен, директор Исследовательского института переходной экономики Банка Финляндии.

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Потоки российских энергоносителей в страны ЕС иссякли, и Европу ожидает долгая холодная зима.

Многие понимают ситуацию так, что введение Западом санкций против России больше вредят самому Западу. Укрепление курса рубля и поступающая из России информация об экономической стабильности страны укладываются в эту теорию.

Такие заявления не соответствуют действительности, говорит Иикка Корхонен, директор Исследовательского института переходной экономики Банка Финляндии.

– Государственный бюджетный дефицит в России этим летом становится вполне очевидным, поскольку налоговые доходы страны, особенно от нефти, сократились, поясняет Корхонен.

Корхонен не согласен с утверждением, что санкции Запада против России якобы не оказывают существенного влияния на экономику страны.

– Наоборот, влияние санкций на экономику страны весьма значительно. Уже в краткосрочной перспективе запрет на экспорт окажет сильнейшее влияние на российское промышленное производство, уверен Корхонен.

По его словам, автомобильная промышленность и самолетостроение в России уже обрушились.

Но во многих других отраслях промышленности уровень производства практически не снизился. К ним относятся добыча нефти и газа, строительство и ряд отраслей сферы услуг.

Поэтому говорить о крахе российской экономики в целом не приходится.

– Российская экономика пока не рушится, но, безусловно, испытывает спад.

” Российская экономика пока не рушится, но, безусловно, испытывает спад

Государства могут достаточно долго выдерживать санкции, но при этом становятся заметно беднее, констатирует Корхонен. Примеры тому – Северная Корея, Иран и Сирия.

– У России уже сейчас меньше возможностей, следовательно, и меньше денег для ведения войны, производства новой военной техники.

Денежные поступления в государственный бюджет России значительно сокращаются из-за прекращения поставок газа в Европу. Россия заявила, что решит проблему с экспортом газа, перенаправив потоки в Китай и Индию.

Иикка Корхонен считает, что это не решение проблемы, поскольку большая часть экспортируемого из России газа идет по трубопроводам в Европу. В прошлом году 83% российского трубопроводного газа шли в страны ЕС и Турцию. И только 4% были экспортированы в Китай.

– Газ, который Россия поставляет в страны ЕС, не может быть экспортирован куда-либо еще и по логистическим причинам. Трубопроводы ведут сюда, в Европу, а газовые месторождения не имеют настолько отработанной логистической связи с российскими терминалами СПГ, чтобы газ можно было сжижать и экспортировать танкерами в Азию.

В настоящее время у России есть только один магистральный газопровод – Сила Сибири – для поставок топлива в Китай. Россия приняла решение построить второй трубопровод на востоке страны, но, по самым оптимистичным прогнозам, на это понадобятся годы.

Даже если России удастся перевести часть своего европейского экспорта на новые рынки, ее доходы от продажи энергоносителей значительно сократятся.

По мнению Корхонена, особенно это касается экспорта нефти.

С начала апреля дисконт российского сорта нефти Urals относительно мирового бенчмарка Brent составляет 25–35 долларов за баррель. Обычно из-за более высокой плотности и содержания серы по сравнению с Brent российская нефть торговалась с дисконтом от 0 до 3 долларов.

– Решение западных компаний прекратить покупку и транспортировку российской нефти значительно сократило налоговые поступления от экспорта нефти в госбюджет России.

По словам Корхонена, нынешнее укрепление курса рубля является искусственным. Сегодняшний курс не отражает истинную стоимость валюты, поскольку рубль в данный момент недостаточно участвует в торгах, а на движение капитала наложено множество ограничений.

В недавно опубликованном докладе Йельского Университета представлены выводы всестороннего экономического анализа, согласно которым международные санкции и уход более тысячи компаний "катастрофически разрушают" российскую экономику.

Россия в большей степени зависит от Европы в плане поставок энергоносителей, чем Европа от России, утверждается в докладе.

По утверждению Корхонена, это два отдельных вопроса, которые нельзя отождествлять. Европе нужна энергия, а России – доходы от нее.

– То, что финансовый поток в государственную казну России неминуемо оскудеет следующей зимой, и то, что десятки миллионов европейцев будут зимовать в домах, где будет холоднее на пару градусов, чем обычно, или плавать в бассейнах с чуть более прохладной водой – это несопоставимые вещи.

В докладе утверждается, что внутреннее производство в России полностью остановлено в результате санкций. В нем также говорится, что у РФ нет возможности заменить утраченные предприятия, продукты и кадры.

По мнению Корхонена, это не так.

– Уходя, компании не забрали свои машины, оборудование, а продали их местным операторам. В долгосрочной перспективе передача технологий, техобслуживание и ремонт машин создадут определенные сложности, но нельзя сказать, что уход компаний сразу остановит производственный процесс.

– Со временем производство, конечно, несколько ослабнет, но полностью не остановится.

С другой стороны, уход из страны большого количества компаний сведет на нет три десятилетия иностранных инвестиций, вкладываемых в Россию. Компании из ЕС, безусловно, были основной частью иностранных инвесторов в стране.

Кроме того, большая часть рабочей силы уже покинула страну. Это очень плохо для российской экономики в долгосрочной перспективе, считает Корхонен.

– Некоторые из покинувших страну вернулись после весеннего пика миграции, когда стало понятно, что российская экономика не рухнула.

Отчет Йельского Университета не только широко цитируется во всем мире, но и подвергается резкой критике.

Русскоязычный новостной сайт Meduza назвал доклад противоречивым и поставил под сомнение обоснованность многих его утверждений. Например, утверждение о стагнации отечественного производства в России.

Meduza также отмечает, что исследование не соответствует академическим стандартам. В нем отсутствуют, например, список источников и раздел методологии, которые позволили бы исследователям оценить его надежность.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.