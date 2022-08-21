Простые россияне платят высокую цену за войну, которой вроде бы и нет: «Мой единственный сын пошел туда»

На первый взгляд, жизнь на улицах Санкт-Петербурга течет нормально, так, будто войны России в Украине нет вообще. И все же в разговорах людей – и в их молчании – война постоянно присутствует, Арья Паананен пишет.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Россия, Санкт-Петербург

На второй неделе августа после долгого отсутствия я отправилась в Санкт-Петербург. Последний раз я была там в конце января, когда существовали только опасения российского вторжения в Украину, но еще никто не хотел верить, что эти опасения сбудутся.

Я хотела знать, как война сказывается на повседневной жизни.

Знакомым и коллегам также было интересно это. Напиши об этом статью – о том, как выглядит война в Санкт-Петербурге, говорили они.

Не видно. Не слышно. Как будто ее нет вообще. Вернее, все пытаются сделать вид, что ее нет.

Я решаю провести эксперимент и самой вообще на затрагивать с россиянами, с которыми встречусь в первые несколько дней, тему войны. Занимаюсь повседневными бытовыми делами, хожу в банк и магазины, езжу на такси – и при этом болтаю с людьми о том, о чем они сами хотят поговорить.

Удивительно, но чаще всего речь заходит об урожае клубники в Финляндии.

– Как там дела у вас в Финляндии? Я слышал, что в вашей экономике сейчас хаос. Даже клубника гниет у вас на полях, потому что украинцы не хотят ее собирать, говорят люди.

Оказывается, российские пропагандистские новости только что сообщили, что миллионы килограммов клубники остались гнить на финских полях, потому что украинские беженцы отказываются собирать клубнику, предпочитая жить на государственные субсидии в Финляндии.

Именно таким хитрым образом работает российское информационное влияние.

Жизнь на улицах Петербурга продолжается так, как будто и нет войны России в Украине. На фото канал Грибоедова.

Вину всегда так или иначе можно свалить на самих украинцев, хотя первопричиной нехватки сезонных рабочих на финских фермах является жестокая агрессивная война России в Украине.

Наряду с обвинениями Украины, еще одним ведущим пропагандистским нарративом в российских СМИ является картина экономического и политического хаоса в Финляндии и в Европе в целом.

Иду в телефонный магазин, чтобы обновить защитный чехол для моего мобильного телефона. Владелец магазина, армянин по происхождению, говорит, что решил продать свой бизнес и переехать в Армению.

– У меня есть российское гражданство, но я не хочу больше жить в этом царстве одного сумасшедшего, говорит он.

Он не называет имени сумасшедшего вслух. Ясно только то, что он считает, что и все другие в России сходят с ума.

В Петербурге продается много разных безделушек и сувениров с Путиным.

На фото на переднем плане статуи Путина, но популярны также Сталин, Ленин, Дзержинский.

– Сейчас мы всерьез ожидаем, что вся Европа развалится в течение нескольких месяцев. Говорят, что самое позднее зимой, когда вы замерзнете из-за нехватки энергии – и тогда Россия победит, объясняет он.

Сам он не верит в развал Европы, но говорит, что в это верят многие его клиенты. Эти же люди, по его словам, считают, что Россия своей "спецоперацией" выполняет некую великую и священную миссию по искоренению "европейского нацизма".

– Я не понимаю, почему Россия постоянно пытается завоевать для себя новые территории, но никто не заботится о собственной российской глубинке. И сами ничего не производят: даже в моем телефонном магазине нет ни одного товара российского производства, сравнивает он.

” Я не понимаю, почему Россия постоянно пытается завоевать для себя новые территории, но никто не заботится о собственной российской глубинке.

Магазины "Военторг", торгующие военными товарами, существовали еще до войны, но сейчас в них можно купить значки "спецоперация" с отметками Z и V, а также различные товары для фанатов Путина.

Мужчина не хочет называть свое имя или фотографироваться. Законы Владимира Путина о военной цензуре именно так заметны в жизни петербуржцев. Страх подвергнуться судебному преследованию или даже тюремному заключению является реальной угрозой. Изменения огромны со времени моего последнего визита, когда еще не был принят "закон о фальшивых новостях".

Я ловлю такси до окраины Санкт-Петербурга. И я, и водитель – мы долго молчим, но в конце-концов я спрашиваю водителя – как, по его мнению, российская война видна в Санкт-Петербурге.

– Никак не видна, отвечает он.

Поездка несколько минут снова проходит в тишине, но потом мужчина вдруг говорит:

– Но мой единственный сын пошел туда. Сейчас он где-то там, а его мать плачет дома, потому что от сына уже неделю нет вестей.

Контраст с предыдущей репликой мужчины настолько велик, что на мгновение я не могу ничего сказать. Сначала "никак не видна", а потом его собственный сын, оказывается, на фронте.

Но в этом и заключается дьявольская сущность российской войны: ее как бы и нет, и в то же время цену за нее платят обычные семьи, даже в, казалось бы, беззаботном Санкт-Петербурге.

Водитель говорит, что обычно раз в неделю сын получает разрешение на короткий звонок домой по стационарному телефону. Сын, проявивший много особых талантов в армии, сейчас находится где-то в Украине, но не то чтобы на передовой, а на «интеллектуальных заданиях».

Обещанная хорошая зарплата и новые карьерные возможности после «операции» стали причинами, почему сын согласился стать российским солдатом- контрактником.

– Я сказал ему: у тебя нет дороги домой, если на твоих руках кровь. Но он этого конечно не может мне сказать, даже если так было бы, успевает сказать водитель до того, как мы добрались до места назначения.

” Мой единственный сын пошел туда. Сейчас он где-то там, а его мать плачет дома, потому что от сына уже неделю нет вестей

Сейчас в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте можно встретить патруль Национальной гвардии среди обычного буднего дня. Более заметное присутствие Национальной гвардии — одно из немногих напоминаний о войне.

Символ русской войны – Z, то есть украинской «спецоперации», можно увидеть повсюду в петербургском метро. Надпись гласит: «#Своих не бросаем». Оранжево-черный цвет – отсылка к Георгиевской ленточке, ставшей символом сторонников Путина и патриотизма.

Утверждается, то рекламное агентство «Метроном» якобы спонсировало Z-рекламу на станциях метро.

Конкретные следы войны видны, если пользоваться метро. На каждой станции часть рекламных стендов увешаны плакатами с Георгиевской лентой в виде буквы Z, как знак поддержки "спецоперации" Путина и патриотизма.

Согласно официальному объяснению, профсоюз работников метрополитена проголосовал за размещение рекламы Z в метро, а частное рекламное агентство оплатило ее из собственных средств.

Однако истинная причина, вероятно, в том, что руководство Санкт-Петербурга не хочет раздражать своих антивоенных жителей, поэтому метро лучше подходит для пропаганды Z, чем уличная пропаганда.

Косвенных последствий войны также много.

Надпись в витрине бывшего McDonald’s гласит: «Название меняется, любовь остается».

Финские супермаркеты Prisma и американская сеть быстрого питания McDonald's исчезли с уличного пейзажа, а в помещения вошли новые российские предприниматели. Продуктов и товаров по-прежнему много, хотя цены выросли, а ассортимент сузился.

Курс рубля искусственно завышен, а это значит, что иностранцам приходится дороже платить за рубль. Самим россиянам, в свою очередь, трудно получить наличные евро из банка, поэтому на рублевый рынок вернулся черный бартер.

Ко мне пришли сантехники, пытаясь устранять повреждения, причиненные водой в мое отсутствие.

– Могу ли я сказать, что я думаю о войне? неожиданно спросил молодой сантехник.

– Я считаю, что во всем виноваты Соединенные Штаты. Они всегда воюют через посредников, и сейчас они заставили нас воевать с Украиной, говорит он.

На смену работающим в Петербурге McDonald’s пришли гамбургерные сети «Вкусно и точка». Судя по тестовой дегустации, вкус гамбургеров очень похож.

На месте финского магазина Prisma, который раньше работал в торговом центре при гостинице «Москва», теперь находится магазин сети «Перекрёсток».

На прилавках Перекрёстка до сих пор можно увидеть финский бренд Valio.

На этот раз я вообще не встречаюсь со своим ближайшим соседом лицом к лицу. Причина, вероятно, в том, что никто из нас не хочет попасть в ситуацию, когда нам придется спорить о войне.

Когда началось российское вторжение, мы несколько раз обменивались сообщениями в WhatsApp, но потом оба поняли, что это надо прекратить.

– Арья, неужели вы тоже любите Гитлера? вежливо, на «вы», как это принято у русских, спросил меня мой сосед, защишая Россию.

– Я люблю правду, ответила я.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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