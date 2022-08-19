Значительный ущерб нанесен авиабазе минобороны России в Крыму – WP: За этим стоит украинский спецназ

По неподтвержденным данным, российские ВВС понесли самые крупные потери военной авиационной техники за всю войну, а самолеты еще даже не совершали вылетов. После взрывов на военном аэродроме Саки российские туристы бежали из Крыма.

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За атакой на авиабазу в Саки на Крымском полуострове стоит украинский спецназ. Информация об этом поступила в газету Washington Post от источника в украинском правительстве.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, не сообщил, как была совершена атака. Во вторник (9.8.) на авиабазе в Саки произошло несколько мощных взрывов. По данным военно-аналитического блога Oryx, который ведет учет потерь российской военной техники в Украине по фото- и видеоисточникам, в результате взрыва Россия потеряла не менее 11 самолетов – из них четыре Су-30 и семь Су-24.

Об участии украинского спецназа в атаке на Крым уже сообщалось и ранее. Вскоре после атаки анонимный военный чиновник сообщил газете NewYork Times, что удар был нанесен украинскими силами специального назначения.

Позже Михаил Подоляк, один из спикеров, выступающих от имени президента Украины Владимира Зеленского, отрицал причастность Украины к взрывам в Саки. По его словам, за этими взрывами могли стоять местные партизаны.

По данным минобороны России, база не была атакована, а взрывы вызваны детонацией хранившихся на ее территории авиабомб.

"Русские нигде не могут быть незамеченными"

Если сообщения о потерях российской техники верны, то это самые крупные потери, понесенные российскими ВВС за почти шесть месяцев войны. Уничтожение авиапарка в Саки вызовет серьезные затруднения для России в нанесении ракетных ударов по украинским городам.

Спутниковые снимки до и после удара по аэродрому показывают значительный урон, нанесенный базе.

Россия уже вынуждена производить подавляющее большинство своих ударов либо с кораблей, либо с самолетов, находящихся далеко за линией фронта, вне досягаемости украинских ПВО.

Атака аэродрома в Саки может в целом повлиять на возможности России контролировать южную линию украинского фронта, и, прежде всего, Херсонскую область близ Крыма. Ведь через Крымский полуостров в Херсон перебрасываются войска, техника и боеприпасы.

– Эта атака показала русским, что они нигде не могут оставаться незамеченными. Самое главное, они не могут чувствовать себя в безопасности в Крыму. Они полагали, что в Крыму они надежно защищены, думали, что в безопасности на дальних позициях, – сказал председатель правления Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Washington Post.

"Партизаны повсюду"

Кроме спецназа причастными к взрывам могли быть силы национального сопротивления. Украинцы называют их более привычным словом, оставшимся еще со времен Второй мировой войны – "партизаны".

Силы национального сопротивления действуют под командованием украинского спецназа и армии. В их число входят местные жители, которые проникают в тыл врага. Их задача – саботаж снабжения российской армии, приказов администрации и системы командования.

– Если вы спросите меня, есть ли у нас партизаны, я отвечу: да. Они есть везде. Мы были подготовлены заранее. Что они делают – это уже совсем другой вопрос. Это зависит от того, какие команды они получат и когда. Сопротивление есть и будет, – утверждает Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Туристы бегут от солнечных ванн

Сразу же после атаки в Саки социальные сети начали заполняться фотографиями, снятыми на мобильные телефоны туристов, загорающих на пляжах в Крыму. На снимках виден огромный столб дыма, поднявшийся над базой.

Позже появились сообщения о километровых очередях на мосту через Керченский пролив, соединяющем Крым с Россией. Российские туристы, напуганные взрывами, бежали из Крыма.

– Я не хочу уезжать из Крыма… Как здесь классно вообще… Я привыкла здесь. Как у себя дома жили… Настолько все душевно, по-домашнему… – плачет уезжающая из Крыма россиянка в широко распространенном видео, опубликованном Daily Mail и другими изданиями.

Украина неоднократно намекала, что разрушит и 19-километровый мост через Керченский пролив, строительство которого было завершено в 2018 году.

Нанесла ли Украина удар по Беларуси?

В ночь на четверг несколько сильных взрывов прогремели также на аэродроме Зябраука (Зябровка) под Гомелем в Беларуси. Аэродром используется россиянами, оттуда было предпринято несколько атак на Украину.

Если подтвердится, что атака в Зябровке была совершена украинскими силами, то, как сообщается, это будет первая украинская атака на Беларусь.

Бывший начальник разведки Генерального штаба Сил обороны Финляндии, генерал-майор в запасе Пекка Товери, считает, что, если факт нападения подтвердится, это будет иметь большое значение по нескольким причинам.

– Это показало бы возможности Украины и повлияло бы на стратегические планы России в использовании своей воздушной мощи против Украины. Силы пришлось бы перебрасывать на более удаленные базы, а это существенно затруднит поддержку наземных войск с воздуха, – пишет Товери в Twitter.

– Интересно пронаблюдать ситуацию: была ли это атака Украины и какова будет реакция России? Будут ли они требовать мести и втягивать Беларусь в войну или это снова будет расценено как очередной "несчастный случай", – продолжает Товери.

По словам Товери, атака на аэродром Зябровка еще больше осложняет положение Беларуси, так как Россия будет оказывать давление на страну, принуждать ее активнее участвовать в войне, несмотря на то, что удар был нанесен по базе, переданной России в пользование.

– Эта база расположена так близко к границе, что та же Himars легко ее достанет. Это лишило бы Россию одной из баз, которая до сих пор считалась безопасной и с которой удобно было наносить удары по Украине.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.