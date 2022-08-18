Прокремлевский крикун пыталься сорвать выступление Максима Галкина в Хельсинки – инцидент закончился так, что крымская татарка Феруза изменил свое мнение о финских русских

Концерт в хельсинском Доме культуры был чем-то большим, чем просто выступление мужа-юмориста Аллы Пугачевой Максима Галкина. Особым моментом стала ситуация, когда русскоязычная женщина из зала начала требовать, чтобы Галкин перестал шутить о политике.

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Юморист и телезвезда, один из самых известных российских знаменитостей Максим Галкин выступил с концертом в Хельсинки в воскресенье вечером. Своим выступлением он глубоко тронул многих живущих в Финляндии русских и украинцев.

В зале в Доме культуры почти не было свободных мест. Зрители громко аплодировали каждый раз, когда уехавший из России в добровольное изгнание Галкин высказывал свои антивоенные взгляды.

Галкин не жалел слов, и с помощью юмора критиковал и президента Владимира Путина, и главных пропагандистов российского государственного телевидения, и артистов эстрады, поддерживающих военную пропаганду Кремля.

Досталось также и простым россиянам – Галкин высмеивал их готовность верить в распространяемую Кремлем пропаганду. Он удивлялся готовности своих соотечественников верить в теории заговора, согласно которым враги пытаются вживить россиянам микрочипы с помощью вакцины против короны.

– Но почему-то те, кто не верил в вакцинацию, сразу поверили в спецоперацию, пошутил Галкин, рифмуя окончания слов "вакцинация" и "спецоперация".

Максим Галкин в Хельсинки 14 августа после выступления в Kulttuuritalo (Доме культуры)

Галкин также прямо сказал, что не понимает россиян, которые поддерживают агрессивную войну, развязанную Россией против Украины. По его словам, это не истинный патриотизм.

О намерениях Путина в отношении Европы в целом у Галкина также есть свое особое мнение, которое он выразил так:

– Скоро не только денацификация Украины, но и депедерализация Европы будет.

Галкин даже высмеял недавние высказывания Путина, что в случае ядерной войны все русские попадут в рай, а американцы просто сдохнут. Галкин сказал – ему интересно, что будет с ним самим, если ядерная война начнется прямо во время его выступления в США: попадет ли он в рай с остальными русскими?

Намекая, что лучше уж в аду, чем вместе с Путиным, Галкин обыграл миниатюру, где Путин привел русских в рай. Но у врат небесных была только записка, оставленная святым Петром:

– Никого нет, все сбежали в ад.

Начало концерта задержали на двадцать минут, так как строгие меры безопасности замедляли вход людей.

Билеты на концерт Галкина были раскуплены все до последнего места.

Галкин охарактеризовал образ мыслей и душевное состояние Путина, назвав его "живущим где-то между Марсом и Сатурном". Высмеивая пропагандистов на российском ТВ, Галкин удивлялся, что же они такое там курят, он тоже хотел бы это попробовать.

Зрители Галкина – в основном русскоговорящие жители Финляндии, но были и финны, владеющие русским. Концерт не переводился на финский язык, ибо это было бы совершенно невозможно из-за бешеного темпа и своеобразной игры слов.

Зрители очень эмоционально восприняли выступление Галкина. Стало ясно, что присутствовавшая на концерте русскозяысная община Финляндии категорически против войны в Украине. Кульминацией вечера стал момент, когда одна прокремлевски настроенная женщина из зала потребовала, чтобы Галкин перестал шутить на политические темы.

Галкин отреагировал на слова женщины моментально, спросив ее, знала ли она вообще, на какой концерт шла. Он также предложил вернуть ей деньги за билет, если она не может вытерпеть до конца концерта.

Зрители тут же разразились аплодисментами Галкину и неодобрительными возгласами в адрес женщины.

– Вы заметили, что вы здесь явно в меньшинстве? спросил Галкин женщину – и зрители еще больше поддержали юмориста.

Один русскоязычный мужчина из публики крикнул женщине в ответ, чтобы она раскрыла свою истинную миссию – то есть предполагаемого российского провокатора.

– Пусть она погоны снимет, настаивал мужчина, имея в виду кричащую женщину.

Галкин также напомнил, что на протяжении всей своей карьеры он высмеивал российских политиков, начиная с Бориса Ельцина и Путина. Когда Путин пришел к власти в начале 2000-х годов, Галкин признал, что он сам подумал, что наконец-то в России появился "нормально говорящий президент". Тогда даже сам Путин бывал на концертах Галкина и смеялся среди других, но в последние годы Галкин сталкивается со все более очевидными попытками ограничить его свободу слова.

– Моя критика войны стала только последней каплей.

Галкин знает, что теперь он – одна из главных мишеней кремлевской ненависти. В Доме культуры также были заметны исключительные меры безопасности. При входе в зал у зрителей забирали бутылки с водой, чтобы никто не мог бросить ею в юмориста, если его выступление кого-то разозлит.

Также нельзя было делать фото и видео концерта – причем Галкин сам с юмором объяснил причину. Галкин неоднократно высмеивал российских агентов, которые следят за его выступлениями и просматривают видео на YouTube, чтобы их можно было включить в иск против его в России.

Галкин также пошутил, что когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, он сам совершенно по-новому стал бельмом в глазу Кремля. Если один комик уже смог стать президентом, то не может ли то же самое произойти в России?

Turvatoimet Kulttuuritalolla olivat poikkeuksellisen näkyvät.

Бутылки с водой и фрукты изымались из соображений безопасности. Недавно на концерте Галкина в Турции, например, был случай, когда одна женщина пыталась пронести на шоу куриные яйца в качестве метательного оружия.

Илта-Саномат коротко встретилась с Галкиным После концерта. В настоящее время Галкин вообще не дает интервью, но он согласился кратко прокомментировать инцидент с кричащей женщиной. Галкин также рассказал более подробно, что он расслышал в крике женщины.

– Она сказала, что не надо о политике, это не митинг, а шутите просто шутите, это же концерт, описывал Галкин.

– С начала войны я дал, наверное, около 25 концертов, и это был первый раз, когда я столкнулся с таким требованием.

Единодушная реакция зрителей в Хельсинки на коллективное неодобрение женщины также произвела впечатление на Галкина.

– Слава Богу. Я доволен, сказал он.

Феруза Ибрагимова рассказала, что антивоенная атмосфера концерта Kulttuuritalo вызвала у нее уважение к пришедшим на концерт россиянам.

Среди зрителей были и живущие в Финляндии украинцы, и граждане Украины, ставшие беженцами из-за Путина. Одна них – Феруза Ибрагимова, бежавшая от войны пять месяцев назад. Ее плечи покрывал крымскотатарский флаг.

– Я татарка, и поэтому в 2014 году мне пришлось бежать из Крыма, сначала в Турцию, но меньше чем через год я вернулась в Украину. До начала войны я жила в Николаеве, недалеко от Крыма, который был под сильным обстрелами, рассказала она.

После концерта Ибрагимова сказала, что она была очень впечатлена как Галкиным, так и тем, как русская община Финляндии восприняла антивоенную критику российской звезды.

– В начале концерта я думала, что присутствующие русские могут не понять антивоенные шутки Галкина, а воспринять их как оскорбление их собственного президента и своей национальной гордости.

Ибрагимова рассказала, что ее страхи исчезли, когда она поняла, с какой силой зрители сплотились, чтобы осудить единственного прокремлевского крикуна.

– Тогда я впервые подумала, что я должна уважать этих финских русских. Тогда моя антипатия к ним исчезла.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.