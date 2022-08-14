Люди смеются над фотографией Медведева с биноклем: "Точно видит нацистов" – деталь на фото вызывает недоумение

Кремлевский пул российского информационного агентства "Риа Новости" опубликовал в Твиттере серию фотографий экс-президента Дмитрия Медведева во время посещения Оренбургской области. Вскоре посыпались вопросы, что же Медведев видит в свой бинокль, если линзы закрыты крышками.

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Нынешний заместитель председателя Совета безопасности России и экс-президент Дмитрий Медведев недавно посетил Оренбургскую область, чтобы ознакомиться с подготовкой российских солдат на армейском полигоне.

По сообщениям российских СМИ, визит на Тоцкий полигон состоялся еще в пятницу 5 августа. Однако по какой-то причине только в понедельник 8 августа журналисты кремлевского пула информационного агентства "Риа Новости" опубликовали на своей странице в Twitter серию фотографий с объясняющей подписью:

«Медведев, снайперская винтовка и "Град". Оренбургская область».

В цепочке твитов быстро появилась целая серия удивленных русскоязычных сообщений, в которых размышляли о глубинном смысле изображения Медведева с биноклем. Некоторые пользователи опубликовали в Твиттере фотографию, на которой красным обведено место, где находятся крышки линз бинокля. Судя по фото, крышки бинокля Медведева все еще частично прикрывают линзы.

– Интересно, чего он там видит, зоркий Медведев? спрашивает, например, никнейм TotalOrwell на русском языке.

– Нацистов, конечно) что же ещё он там может видеть, ответил никнейм Rioja по-русски, прибавив стилизованный смайлик.

– Или у него там свои мультики? продолжила Тетя Ира.

Российские СМИ не уделили внимания фотографии Медведева с биноклем, и снимок не попал в число главных снимков последних новостей. Вместо этого в новостях использовалась, например, фотографии того же визита, где Медведев изображен рядом со снайперской винтовкой и с ракетной установкой "Град".

В Твиттере разгорелась дискуссия также о том, почему аккредитованные в Кремле журналисты Риа Новости опубликовали фотографии с биноклем в собственном твите. Так интерпретировал публикацию фотографии в русскоязычном твите анонимный литовский пользователь JoksToks:

– Когда даже собственные пропаг@ндоны издеваются над кровожадным ничтожеством.

Недавняя фотография Медведева с биноклем была также замечена на сайте российского информационного агентства Тасс во вторник днем. Собственные новости Тасс не открывали фотографию автоматически, но она была последней в галерее из четырех фотографий, прикрепленных к новости. Однако во вторник фотогалерея была отредактирована так, что к вечеру в ней было только три фотографии, а фотография с биноклем была удалена.

Неизвестно, что произошло во время съемки – может, был зафиксирован лишь небольшой момент, когда крышки линз еще препяствовали обзору.Также возможно, что угол обзора мог создать неправильное впечатление, если бы крышки линз висели между линзами, а не перед ними.

Опубликованное информационным агентством Тасс Фото Дмитрия Медведева 5 августа 2022 года.

Медведев далеко не единственный из ведущих мировых политиков, чьи несуразные фотографии высмеивались на протяжении многих лет.

В 2007 году мир облетели фотографии тогдашнего министра обороны Израиля Амира Перец, который, похоже, пытался наблюдать за военными учениями через крышки объективов. Присутствовавший там фотограф рассказал, согласно BBC, что Перец трижды подносил к глазам бинокль с закрытыми линзами, и кивал головой, когда генерал Габи Ашкенази объяснял ему происходящее.

В США также есть, по крайней мере две фотосессии, на которых у бывших президентов страны, похоже, были проблемы с крышками объективов.

В феврале 2002 года появились фотографии о визите президента Джорджа Буша-младший в Южную Корею. Он смотрит в бинокль в сторону Северной Кореи. Есть несколько разных кадров одного и того же события, на некоторых у бинокля Буша, похоже, крышки объективов закрыты, а на других крышки опущены и не мешают обзору.

(В дискуссии в Твиттере о серии фотографий Медведева также вспомнили фотографию Буша с биноклем).

Есть также серия фотографий президента Билла Клинтона с той же демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей в 1993 году.

На одних фотографиях бинокль Клинтона, похоже, все еще закрыт крышками, а на других – крышки опущены и не мешают обзору. На официальном видео Белого дома видно, как Клинтон снимает крышки с объективов бинокля примерно в моменте 3.30.

(Ниже – видеозапись Клинтона во время его визита в Южную Корею в 1993 году).

Фотографии Буша и Клинтона с биноклями на протяжении многих лет высмеивались в Интернете, но им также находились и объяснения. Кто не совершал такую же ошибку ненароком, а потом исправлял ее, но вокруг обыкновенных людей нет постоянно фотографов, фиксирующие каждую секунду и каждое движение.

В военных биноклях крышки на объективы надеваются для защиты линз от царапин, а также для предотвращения, например, случайного отражения солнечного света в направлении предполагаемого противника. Возможно также, что некоторые крышки линз изготовлены из специального материала и поэтому не препятствуют использованию бинокля или приборов ночного видения в определенных ситуациях.

(Статья была отредактирована 09.08. в 22.30. Добавлена информация, что фотография с биноклем исчезла в течение дня из фотогалереи статьи в Тасс.)

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.