Колонка Тапио Садеоя: Amnesty сыграла прямо на руку российской пропагандистской машине – и не в первый раз

Правозащитная организация оказала огромную медвежью услугу Украине и послужила России, пишет Тапио Садеоя.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Редко, если вообще когда-либо, такая уважаемая и авторитетная организации, как Amnesty International, так основательно разрушила бы свою репутацию за пару дней, как это сделала Amnesty.

На прошлой неделе эта правозащитная организация своим докладом сделала себя сторонником продолжающегося геноцида в Украине. А через пару дней опубликовала классическое не-извинение: не сожалела о своем отчете, а сожалела о "шоке", который он вызвал. Очевидно, Amnesty решила, что если уж делать все по-адски неправильно, то надо превращать все в ад до конца.

Amnesty сыграла прямо на руку российской пропагандистской машине. И это было даже не в первый раз.

Россия, которая ведет варварскую захватническую войну, была благодарна, когда Amnesty опубликовала доклад о том, что Украина в некоторых случаях подвергает опасности жизни мирных жителей, размещая позиции в зданиях школ и больниц.

Представительство России в Женеве поспешило написать в Твиттере, что если гражданские объекты используются в военных целях, то они становятся законными военными целями. Представительство также написало, что если вы видите фотографии разрушенных школ и больниц, спросите, кто был внутри.

Так что будет много новых разрушенных школ и больниц.

Amnesty продолжает утверждать, что отчет был сделан потому, что миссия организации – защита гражданского населения в разгар войны. Но сейчас это, скорее всего, только усугубило неисчислимые страдания мирного населения. Россию совершенно не волновало, убивает ли она комбатантов или мирных людей, уничтожает ли она гражданские или военные объекты. А теперь и того меньше, когда под рукой есть легитимное объяснение.

Если руководство Amnesty, публикуя доклад, не знало, что играет прямо на руку России, то оно либо слепо, либо совершенно ничего не понимает. Возможно еще более удивительным является изумление Amnesty по поводу вызванного ею возмущения.

Как, по мнению организации, должен был отреагировать мир после разоблачения украинских защитников в Буче, Мариуполе, Харькове, Херсоне, после насильственного перемещения населения, казней мирных жителей, пыток военнопленных и еще Бог знает каких варварств?

И это не первый случай, когда правозащитная организация играет прямо на руку мафиозному государству. В феврале прошлого года Amnesty заявила, что лишает статуса узника совести Алексея Навального, самого смелого и известного критика Владимира Путина, из-за его речей многолетней давности, которые были истолкованы как крайне правые. Россия ликовала: Amnesty доказала, что Навальный – "нацист", сообщало тогда Russia Today.

И, как и сейчас, Amnesty удивлялась тогда, почему их решение вызвало такой резонанс. Ну что же, Лондону есть над чем задуматься.

Через несколько месяцев Amnesty отменила свое решение и восстановила статус узника совести Навальному. Тем более очевидно, что Amnesty попала прямо в российскую ловушку.

Не удивительно, что доклад Amnesty вызвал полный отпор со стороны экспертов, не в последнюю очередь военных, которые говорят, что Amnesty, по сути, продемонстрировала свое собственное непонимание войны в Украине.

Конечно, в разгар ожесточенных оборонительных боев украинцы допускали ошибки. Но должно же быть ясно, что они борются за существование своей нации против агрессора, чья жестокость не знает границ и для которого права человека ничего не значат.

Amnesty оказала огромную медвежью услугу Украине и послужила России.

Если руководство Amnesty не признает своей ошибки, оно, видимо, считает нормальным, что правозащитная организация может быть пропагандистским оружием России.

Тапио Садеоя (Tapio Sadeoja) – бывший главный редактор газеты " Ilta-Sanomat".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.