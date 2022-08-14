Комментарий: Кремлевской войной руководят люди, никогда не служившие в армии – Путин, Шойгу, Медведев...

Среди высших политических руководителей России лишь у Дмитрия Медведева редкий военный опыт. Он прошел полуторамесячные военные сборы на бывших финских землях в Карелии, пишет Арья Паананен.

Никто из них реально не служил в армии: Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Сергей Шойгу.

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Ох, если бы российский народ знал, как мало военного опыта у тех, кто руководит "спецоперацией" в Украине.

Президент Владимир Путин не служил в армии – равно как и министр обороны Сергей Шойгу, как и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Помимо них, в российской политике есть много других высших военных ястребов, которым никогда не приходилось нести действительную военную службу, хотя впоследствии они были удостоены различных высоких воинских званий.

Хотя люди, конечно, знают об этом – или, по крайней мере, догадываются. Дело в том, что это обычай страны, унаследованный от советских времен, когда в армию обязывали идти только сыновей из простых и необеспеченных семей в основном из периферийных районов.

Для элиты страны и их потомства отсрочка или уклонение от службы в армии, обычно всегда так или иначе удается. Либо через взятки, либо через выдачу соответствующих медицинских справок о непригодности к службе, либо через поступление юношей в ВУЗы, где параллельно с учебой предлагается краткосрочная военная кафедра.

Если учеба продолжается сверх призывного возраста – в настоящее время это 27 лет – можно совершенно легально пропустить службу в армии.

Среди политического руководства России, в частности, президент Владимир Путин не проходил традиционную военную службу. Однако по воинскому званию он полковник, а в последнее время в России заговорили о том, что главнокомандующий вооруженными силами уже должен быть генералом по заслугам.

Военная служба Путина ограничивается коротким периодом военной подготовки в Ленинградском государственном университете вместе с изучением юриспруденции. Свое воинское звание он получил потом благодаря шпионской подготовке в КГБ и своей карьере в разведке.

Министр обороны России Сергей Шойгу имеет звание генерала армии, но военную службу он не проходил. По образованию он инженер-строитель, а военная подготовка, адаптированная для студентов университетов во время учебы, дала ему звание лейтенанта.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, член Совета безопасности Сергей Иванов и глава службы безопасности ФСБ Александр Бортников – также люди, не служившие в армии, но служба в разведке заменила им военную службу. Известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин также не служили в армии.

(В твите ниже фото Дмитрия Медведева в казармах Хууханмяки, где он проходит полуторамесячную военную службу.)

Экс-президент Дмитрий Медведев является исключением в том смысле, что он, как известно, в середине 1980-х прошел военный лагерь продолжительностью не менее 1,5 месяца.

В Советском Союзе с 1982 по 1989 год действовало правило, согласно которому в армию призывали и студентов вузов. Несмотря на это, Медведеву все-таки не пришлось проходить военную службу, но он прошел короткий армейский лагерь в казармах Хууханмяки близ Лахденпохья, когда-то принадлежащим Финляндии. В музее Гора Филина в Хууханмяки также есть черно-белая фотография, на которой он изображен с ружьем.

В советское время существовало также несколько армейских спортивных команд, и попавшие них молодые люди на практике избегали реальной военной службы. Спортивные успехи гарантировали, что им не придется идти, скажем, на войну в Афганистане.

Так было и в России до тех пор, пока летом стало известно, что Иван Федотов, хоккеист финского происхождения, выступавший за армейскую команду ЦСКА, был насильно призван в армию.

В настоящее время в России, похоже, проводится некий более широкий дисциплинарный отзыв спортсменов, что служит сильным сдерживающим фактором для любых потенциальных уклонистов от призыва. Хоккеисты КХЛ Михаил Воробьев, Анвар Сулейманов и Владислав Лукин обвиняются во взяточничестве и попытке уклониться от службы в армии. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Возможно также, что растущие потери в живой силе в украинской войне приведут к ужесточению российского законодательства о воинской повинности. Если бы "машину отсрочек" для студентов университетов отменили, то состоятельные семьи в Москве и Санкт-Петербурге впервые столкнулись бы с реальным страхом, что их сыновья могут быть втянуты в новые путинские войны.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.