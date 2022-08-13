"Русский, иди домой" – фейковое фото из финского ресторана вызвало возмущение в России

Поддельное фото чека из ресторана в Хельсинки вызвало шум в российских СМИ.

Поддельный чек имеет, например, другой шрифт и другой код туалета, чем чек настоящего ресторана.

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В российских СМИ распространяется фото поддельного чека, который, как пишется, якобы из хельсинского ресторана Napule Pizzeria Napoletana.

Фото квитанции циркулирует в российских СМИ, поскольку, помимо платы за две пиццы, в квитанции указана плата в размере 5 евро с надписью "Русский, иди домой".

Сфальсифицированное изображение чека было распространено в Telegram, в том числе на канале под названием Денацификация UA. В посте выложено фото чека, и предполагаемый первоначальный страдалец жалуется в собственном Instagram -канале на "российский платеж" такими словами:

– Сегодня в пиццерии мне добавили позицию в 5 евро за то, что я русский.

Имя оригинального Instagram-постера зачеркнуто красным. В тексте предполагаемый страдалец говорит, что с самого начала был против войны, собирал гуманитарную помощь и помогал беженцам обосноваться в Европе. Несмотря на это, он говорит, что сейчас сталкивается с ненавистью со всех сторон: с одной стороны, потому что осуждает войну, а с другой – потому что он русский.

– Но платить за то, что я русский это уже перебор. Выслать всех русских обратно в Россию, как требует Зеленский, это самый настоящий нацизм. А финны подтверждают слова пропаганды о русофобии, говорится в размещенном в Telegram посте с чеком.

– Очень глупо, больно и обидно, жалуется предполагаемый страдалец.

В сопроводительном тексте Telegram-канала также утверждается, что жертвой русофобского платежа стал российский либерал, бежавший в Финляндию. Этот случай, говорится, приоткрыл глаза «политэмигранту», который теперь увидел нацизм, присущий антироссийской кампании за рубежом.

– Это поддельный чек, это не из нашего ресторана, прокомментировала Ilta-Sanomat менеджер ресторана Андрианне Гренберг.

На первый взгляд поддельный чек может показаться подлинным. Однако отличие от настоящего чека пиццерии Napule Pizzeria Napoletana можно быстро увидеть в посте, которий пиццерия опубликовала в четверг в ответ на распространившееся в СМИ файловое фото.

В своем обновлении ресторан указывает, что поддельный чек имеет, например, другой шрифт и другой код туалета, чем чек настоящего ресторана. В обновлении слева – фото поддельного чека, первоначально размещенное в Telegram, а справа – фото настоящего чека ресторана.

В посте ресторана подчеркивается, что ресторан не приемлет никакой дискриминации.

– Napule Pizzeria Napoletana – это ресторан, который обслуживал клиентов с уважением и равенством, независимо от их национальности, расы, цвета кожи или религии, и будет продолжать это делать, начинается сопроводительный текст.

В ресторане говорят, что пытались выяснить, откуда взялась эта афера, но не смогли определить ее источник. Далее ресторан планирует сообщить об этом в полицию.

– Мы все еще пытаемся ответить на все дальнейшие обращения по этому вопросу, но надеемся, что обновление поможет людям понять, что это мошенничество, направленное на подрыв репутации ресторана, говорится в обновлении.

Этот инцидент успел попасть в новости на нескольких питерских сайтах, но к вечеру четверга некоторые из них уже были обновлены с учетом сообщения хельсинской пиццерии о поддельном чеке.

Однако в одном из российских СМИ деятельность ресторана уже назвали русофобской.

”Napule Pizzeria Napoletana - это ресторан, который обслуживает клиентов с уважением и равенством, независимо от их национальности, расы, цвета кожи или религии, и будет продолжать это делать. В Интернете циркулирует фотография (фото 1) поддельного чека, где с покупателя взяли 5 евро, потому что он русский. Чек не из Napule, и мы гарантируем, что наш ресторан не терпит расизма, ксенофобии или любой другой формы дискриминации, и мы никогда не будем брать деньги, основываясь на этих очень вредных и опасных идеях. По чекам на фото видно, что шрифт и код туалета отличаются. Мы всегда стремимся обеспечить приятные впечатления для наших клиентов, и такой тип общения не является частью нашей политики. Мы постараемся ответить на любую дальнейшую корреспонденцию по этому вопросу, но мы надеемся, что это обновление поможет людям понять, что это мошенничество, призванное запятнать репутацию ресторана. До сих пор мы пытались установить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию Napule Pizzeria Napoletana продолжит предлагать высококачественную и настоящую неаполитанскую пиццу всем клиентам с уважением и справедливостью. Спасибо!!!!!”

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.