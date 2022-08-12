Meta закрыла российскую "фабрику троллей"

Гигант социальных сетей – компания Meta – удалил со своих платформ группу из Санкт-Петербурга, распространяющую пропаганду.

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Из сообщения гиганта соцсетей Meta следует, что они закрыли петербургскую "фабрику троллей", которая распространяла российскую пропаганду по всему миру.

Команда, известная как "Кибер фронт Z" (CyberFront Z), распространяла дезинформацию в Twitter и LinkedIn – наряду с Facebook и Instagram. Meta сообщает, что впервые обнаружила эту группу на своих платформах примерно через месяц после развязывания Россией агрессивной войны в Украине.

Компания утверждает, что закрыла "фабрику троллей" на своих платформах еще в апреле. Однако для полной очистки платформ от распространителей пропаганды потребовался мониторинг, по результатам которого Meta пришлось удалить 45 аккаунтов из Facebook и 1037 – из Instagram.

Meta сообщает, что некоторые из руководителей закрытой ею "Кибер фронт Z" (CyberFront Z) в прошлом были связаны с "фабрикой троллей" российского предпринимателя Евгения Пригожина – одного из сторонников президента Владимира Путина. Ранее, этой весной, в Великобритании Пригожина идентифицировали как основателя "фабрики троллей". Официально компания по дезинформации известна как Агентство интернет-исследований (Internet Research Agency) – фабрика неоднократно меняла название.

Российская информационная деятельность в Интернете продолжается уже много лет, однако компания Meta утверждает, что работа закрытой ныне "фабрики троллей" не оправдала себя. Она была "неуклюжей и неэффективной". По оценке Meta, гиганта социальных сетей, деятельность фабрики в Петербурге не была "работой команды А".

"Кибер фронт Z" уже попадала в заголовки финских газет в мае. Тогда "фабрика троллей" оклеветала руководство таких компаний, как Yle и Keskisuomalainen, распространяя ложные утверждения о том, что финским СМИ якобы запрещено брать интервью у российских чиновников.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.