Редакционная статья: Российские граждане, въезжающие в Финляндию по визам, тоже несут ответственность за зверства, совершаемые в ходе путинской кровавой агрессивной войны в Украине

Одной из самых горячих тем для обсуждения этим летом стали россияне, массово пересекающие финскую границу по туристическим визам. Дискуссии на эту тему проходят весьма эмоционально – и это понятно.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В то время, как армия Владимира Путина убивает ни в чем не повинных мирных жителей Украины, российские туристы осаждают кассы в магазинах на юго-востоке Финляндии или, пересекая страну, направляются в Париж и Рим – чтобы беспрепятственно наслаждаться западной культурой, едой и свободами.

В последнюю неделю июля границу с Финляндией пересекли почти 60 000 человек.

Цели и намерения всех приезжающих выяснить невозможно, хотя Финская полиция безопасности убеждена, что никакой угрозы такой наплыв российских туристов не несет.

По мнению финнов, необходимо ужесточить визовый режим, ограничить пересечение границы россиянами. Согласно опросу, проведенному Yle Taloustukkumis, более половины финнов хотели бы, чтобы выдачу туристических виз россиянам прекратили. Как это сделать? Вариантов, которые бы не нарушали права свободного передвижения в пределах Шенгенской зоны, немного.

Поиск решения визового вопроса происходил в минувший четверг в летней резиденции Култаранта, расположенной в Наантали. Совещание прошло под руководством президента Финляндии Саули Ниинистё. После встречи министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что окончательное решение по вопросу выдачи виз будет принято в течение августа. При принятии этого решения Финляндия будет стремиться занять общую позицию с другими странами Шенгенской зоны.

Понятно, что Финляндия, как страна Шенгенского соглашения, не может действовать в одиночку, как не может и запретить въезд всем без исключения россиянам – это было бы бессмысленно. Если страны Шенгенской зоны не разработают общий свод правил, то лазейки найдутся всегда. Пекка Хаависто заметил, что Греция, Италия и Испания выдают россиянам больше виз, чем Финляндия.

Финское правительство должно активно работать над созданием новых единых правил в Шенгенской зоне, а не прикрываться существующими Шенгенскими правилами, чем часто грешат финские политические решения.

Власти не ожидали такого наплыва российских шопинг-туристов, родственников и путешественников в июле текущего года.

Сухопутная граница на востоке долгое время была спокойна из-за пандемии COVID-19.

Ожидалось, что спокойствие на границе сохранится и дальше, поскольку Россия, ведущая войну в Украине, ограничит выезд из страны своим гражданам.

Но получилось наоборот.

Цель Путина – максимально удовлетворить и успокоить своих граждан. Подавляющее большинство россиян, приезжающих в Финляндию, прибывает из Санкт-Петербурга. А это огромный густонаселенный город. Понятно, что магазинная тележка, полная качественных финских продуктов, или культурный отдых в Париже существенно понизят недовольство действиями путинской администрации, растущее среди среднего класса города.

Экономические санкции сильнее всего отразились на качестве жизни среднего класса населения России. Они будут снижать уровень жизни людей тем сильнее, чем дольше будет продолжаться война в Украине. Цель санкций – настроить народ против Путина. А это дело не одного дня. Разум людей, пропитанный многолетней пропагандой, будет меняться медленно, если вообще сможет измениться.

Каждый россиянин должен понять, что его страна ведет кровавую, непростительную, агрессивную войну, ответственность за которую несет и тот, кто с сумками опустошает полки магазинов Юго-Восточной Финляндии.

Так или иначе, все россияне должны прочувствовать на себе наложенные санкции: это ограничение выдачи туристических виз или увеличение стоимости визового сбора, деньги с которого пойдут на восстановление Украины, – возмещение ущерба, нанесенного армией Путина. Это было одним из предложений, рассмотренных во время совещания.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.