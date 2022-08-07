Комментарий: Вилле Хаапасало не всегда был другом Украины

С начала войны Вилле Хаапасало несколько раз выражал поддержку Украине. Это замечательно, но ранее его речи о России и Украине были совсем другими.

Вилле Хаапасало часто говорил, что в шапочке он неуязвим. Финский «простак», который может быть политически нейтральным и оставаться популярным среди россиян.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Вилле Хаапасало – он, возможно, самый популярный финн в России. После начала войны в Украине он несколько раз говорил о том, что его карьера актера и медийной личности в России, скорее всего, закончена.

– Так и есть, признал он в интервью Iltalehti этим летом на SuomiArena.

К началу войны Хаапасало исполнилось 50 лет, и он сразу высказал свою позицию в отношении военных действий России. Он сказал, что сочувствует украинскому народу и решительно осуждает военные действия России в их стране.

– Ситуация в Украине ужасающая. Люди бегут из своих домов и они действительно не знают, куда бежать, сказал Хаапасало в интервью Yle в конце февраля.

В интервью Iltalehti на Suomi Areena Хаапасало сказал, что в начале войны он получал сообщения, в которых его обвиняли в путинизме. Поэтому возникла необходимость четко высказаться.

В недавнем интервью Helsingin Sanomat Хаапасало также предстает другом Украины. Он хвалит президента Владимира Зеленского и обсуждает различные пути восстановления страны, как и подобает хорошему человеку.

(Отрывки из книги Хаапасало на финском языке ниже.)

Это хорошо. Но комментарии Хаапасало по поводу Украины или России не всегда были столь однозначными.

Музыкант Кауко Рёюхкя и фотограф Юха Метсо описали долгую и яркую карьеру Хаапасало в России в нескольких книгах. Опус 2014 года Et muuten tätäkään usko... (И этому ты тоже не поверишь...) касается также вторжения России в Крым в феврале того же года.

– [Крымское вторжение] было полностью предсказуемо. [...] Все знали, что что-то должно произойти. [...] Исторически Крым никогда не принадлежал Украине, и [Владимир] Путин имел полную поддержку народа на своей стороне. Хотя мы считаем, что это неправильно, говорит Хаапасало в книге.

Хаапасало считал вторжение в Крым "престижной победой" для России, а регион – стратегически важным для России. Когда Рёюхкя спросил Хаапасало, какие, по его мнению, планы у России в отношении Украины и намерена ли она тормозить развитие страны, Хаапасало ответил:

– Я так не думаю. Украина сама создала свой кризис. Я предполагаю, что в какой-то момент Россия придет ей на помощь.

Такое же наблюдение о прошлых годах Хаапасало сделал и журналист Helsingin Sanomat Саска Саарикоски:

(”Стоит познакомиться с книгой Кауко Рёюхкя о Вилле, где Вилле восхваляет оккупацию Крыма и оскорбляет украинцев. Я думаю, что память Вилле немного размыта”, пишет Саарикоски в Твиттере.)

Реклама с лицом Хаапасало, приукрашенная ироничными фразами, продавала поездки в Россию.

В Финляндии Хаапасало считают проводником российских настроений, поэтому его попросили прокомментировать действия России уже в связи с аннексией Крыма. Однако он промолчал. Вместо этого он раскритиковал финские СМИ за "разжигание страхов".

Вот как он признался в этом, например, в интервью журналу Apu в октябре 2014 года:

– Здесь никто не говорит, что в общем в России происходит. Разжигают только ненависть и не концентрируются на решениях проблем.

По словам Хаапасало, в России действительно были "проблемы" со свободой слова, "но мы не можем идти учить их".

Хаапасало повторил это мнение в интервью Арману Ализаду в 2016 году.

– Это пресса... созданные средствами масс-медиа ужасающие картины. Легко продавать всякие вещи, используя ужасающие картины. Людей легко запугать, а я считаю это безответственным, сказал он в эфире телеканала Arman LIVE.

Оглядываясь назад, можно сказать, что риторика Хаапасало неприятно схожа с разглагольствованиями сторонников Кремля о "русофобии"

Также лонг дринк от Koff продавался с помощью шапочки и улыбки

На этой неделе Ilta-Sanomat попыталась связаться с Хаапасало, чтобы он объяснил свои комментарии, которые делал на протяжении многих лет.

Попытки оставили разочарование. Хаапасало, с которым однажды удалось связаться, больше не отвечал на дальнейшие просьбы связаться с ним. Хаапасало сейчас обычный человек из народа, пекарь-предприниматель – видимо, он занят своим хачапури-бизнесом.

И все-таки было бы интересно услышать, как Хаапасало сегодня относится к своим старым комментариям. Он обычно воздерживается от политических позиций, но его высказывания о вторжении в Крым и российской угрозе полны самоуверенности: это неизбежно, Россия сейчас просто делает то, что делает – и ничего с этим не поделаешь, даже если это неправильно.

И не будем даже вдаваться в то, что "непринадлежность" Крыма Украине мало что значит, когда одно государство вторгается на территорию другого суверенного государства. Или что проблемы Украины, которые «она сама себе создала», были скорее народным протестом против прокремлевского лидера Виктора Януковича и отстаиванием более прозападного уклада.

Это правда, что все эти годы Хаапасало с поразительной ловкостью управлял своей репутацией по обе стороны восточной границы и прошел через все это, почти не замочив ноги.

Сам он неоднократно заявлял, что в шапочке он неуязвим; финский "простак", который может быть политически нейтральным и при этом оставаться популярным среди россиян. Как шуту в шапочке, ему не приходилось выбирать сторону.

Еще в 2004 году Указом президента Путина Хаапасало получил звание «Лауреат Государственной премии России в области киноискусства». Лауреатам этой премии также полагается российская государственная трехкратная пенсия.

Десять лет назад Хаапасало рассказывал, что он также бывал на рыбалке с Путиным.

Кроме того, как минимум восемь лет назад у Хаапасало было помещение площадью 160 квадратных метров в престижном районе Москвы. Об этом также рассказывается в книге Рёюхкя и Метсо.

2008 году Хаапасало снялся в фильме об Иване Грозном. Он играл роль немца Генриха фон Штаден, опричника Ивана Грозного, или своего рода лакея.

Его осторожные высказывания в прошлые годы объясняются, возможно, тем, что тогда говорил артист, переживавший за свою карьеру и достигнутые успехи.

Сейчас в Европе бушует война, которая обнажила зверства российского режима во всем их ужасе. Это конечный результат сознательной фанатичной внутренней политики и путинского бредового мифотворчества. То самое явление, о котором Вилле Хаапасало говорил в интервью Арману Ализаду в 2016 году:

– Двадцать лет Россия чувствовала себя некой неполноценной страной. А теперь Россия снова хочет стать сверхдержавой, и они бряцают там своим оружием…

По мнению Хаапасало, опасаться этого все-таки не стоит – по крайней мере, в Финляндии. Тем не менее, сейчас это бряцание проявилось в виде агрессивной, империалистической захватнической войны, от которой Путин, похоже, ни за что не отступится. Даже Генеральный секретарь ООН уже предупредил о прямой угрозе ядерной войны.

Сейчас было бы достоинством откровенно признать, что, возможно, даже простой шут в круглой шапочке иногда ошибается.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.