Комментарий: В Финляндию приезжает бывший пособник Кремля, за одну ночь превратившийся из суперзвезды в «национал-предателя»

В августе Хельсинки увидит одного из самых обсуждаемых и, возможно, даже ненавистных сегодня в России фигур. Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, выступит в хельсинском Доме культуры (Kulttuuritalo), пишет Арья Паананен.

Максим Галкин и Алла Пугачева в московском кинотеатре в сентябре 2021 года

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Для обычных финнов имя 46-летнего артиста Максима Галкина почти ничего не говорит.

Но в России нет ни одного человека, который бы не знал Галкина или даже не был бы его поклонником.

Вернее, с точки зрения его фанов, так было еще до 24 февраля, когда президент Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину.

До войны в Украине Галкин был одной из абсолютных суперзвезд российского государственного Первого канала, задачей которого было держать россиян в хорошем настроении и ежевечернее преподнесение им "зрелищ". Многогранному Галкину это удавалось, и Кремль был доволен его услугами.

Галкин также был частым гостем в Крыму. Когда в марте 2014 года Россия насильно аннексировала украинский полуостров, Галкин уже в июне того же года помчался в Крым в качестве члена альтернативного жюри, чтобы судить всероссийский конкурс талантов молодых исполнителей. Галкин был внесен в черный список Службы безопасности Украины в ноябре 2021 года.

Россияне знают Галкина прежде всего как юмориста, комика и пародиста. Редкостью было и то, что ему в определенных пределах даже позволялось подшучивать над Путиным.

Также Галкин известен как ведущий, он вел бесчисленное количество разных шоу-передач. Как певец, он может пародировать многих известных российских артистов – в том числе и свою 73-летнюю жену Аллу Пугачеву.

Во всей России Галкин стал известен где-то в 2001 году, когда раскрылся его роман с шлягер-примадонной Пугачевой. Пара состоит в браке с 2011 года, а в 2013 году с помощью суррогатной матери у них родились близнецы Лиза и Гарри.

Пугачеву в Финляндии знают практически все. Ее помнят по хиту 1980-х годов – песне Миллион алых роз, которая принесла тогдашнему Советскому Союзу огромный положительный пиар по всему миру.

24 февраля одним махом изменило и жизнь Галкина, и отношение к нему российских властей. Он стал национальным «предателем», когда в первый же день "спецоперации" начал выступать против войны.

Тогда Галкин сказал, что с раннего утра он был на связи с родными и друзьями в Украине. Он разместил в Instagram простой черный квадрат и написал:

– Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!

Галкин тут же лишился своих выгодных рекламных контрактов. Например, реклама банка "Уралсиб", в которой он снялся, была снята с телевидения. Промоутеры стали отменять его выступления по всей России, и впереди маячил уход с Первого канала.

Галкин и Пугачева уехали сначала в Израиль, а затем переехали в свой рижский особняк в Латвии. По крайней мере, до тех пор, пока Галкин сохраняет свои твердые антивоенные взгляды, возвращение в Россию не представляется возможным.

В российской Думе уже предложили конфисковать роскошный дом Галкина, стоимость которого оценивают в 10 миллионов евро в деревне Грязь, и отдать его под детский творческий центр или под жилье для беженцев с Донбасса. Также звучат призывы привлечь его к ответственности за распространение "фейковой информации" об армии.

Сейчас Галкин продолжает выступать за границей, где его аудитория состоит в основном из русского населения каждой страны. Это неудобно для Кремля, поскольку Галкин по-прежнему является авторитетом и влиятельным человеком для многих россиян. Он жертвует часть гонораров за свои концерты украинским беженцам, и недавно его имя было исключено из черного списка украинского государства.

Теперь российская пропаганда обвиняет Галкина в "спонсировании убийства российских солдат". Павел Астахов, бывший детский омбудсмен, которого помнят даже и финны, предположил, что Галкина в детстве недостаточно пороли. Пропагандист Владимир Соловьев, со своей стороны дал понять, что Галкин – пример утечки российских мозгов в том смысле, что мозг Галкина утек из его головы.

В конце июля хельсинский Дом культуры столкнулся со сложным решением. Осенью там должен был выступить другой известный российский артист, Вячеслав Бутусов. Бутусов утверждает, что он вне политики, однако он позволил использовать свою песню Моя звезда, например, для поддержки российских солдат в клипе поддержки «Операции Z».

Дом культуры снял с программы Бутусова, но Галкину разрешили остаться в программе. Решение, вероятно, правильное. Давайте дадим Галкину шанс показать, что бывший пособник Кремля может изменить свое мнение.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.