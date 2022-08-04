Редакционная статья: Выход первого судна с зерном из украинского порта Одессы – это проблеск надежды. Но будет ли Россия выполнять свою часть договора?

Предотвращение голода на Ближнем Востоке и в Африке, несомненно, является первостепенной задачей, но обеспечение экспорта зерна жизненно важно и для экономики Украины.

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В минувший понедельник первое с февраля прошлого года судно с зерном вышло из порта Одессы. Сухогруз Razoni миновал минное заграждение по «зерновому коридору» и направился к проливу Босфор. Судно перевозит 26 000 тонн украинской кукурузы. Пункт назначения – порт Триполи на ливанском побережье.

22 июля Россия, Украина и ООН договорились о начале экспорта зерна из украинских портов. Заключенное соглашение, касающееся портов Одессы, Черноморска и Южного, действует в течение 120 дней.

В связи с этим есть два основных вопроса. Будет ли продлеваться срок действия этого соглашения? Хватит ли времени, чтобы вывезти 20 миллионов тонн зерна, застрявшего в портах из-за блокады? Первый сухогруз – хорошее начало, но его, конечно, недостаточно для того, чтобы снизить цены на зерно и уменьшить угрозу голода для десятков миллионов людей.

В портах Украины ожидают отправки 16 грузовых судов с общим объемом 600 000 тонн зерна. Их необходимо доставить в кратчайшие сроки, поскольку рынок испытывает острую нужду в зерне пшеницы, кукурузы и семенах подсолнечника, используемых для производства растительного масла. Уверенность в стабильности экспортных поставок зерна способствовала бы снижению цен на мировом рынке.

Торговля зерном является важным источником доходов для Украины, экономика которой рухнула в результате российской агрессии. Ведь если украинский фермер не получит деньги за свой урожай, он не сможет продолжать производство и содержать свою семью. А украинская экономика и без того погружается в глубокую рецессию.

Но уверенности в стабильной поставке украинского зерна на мировой рынок все же нет. Россия оказалась договорным партнером, которому нельзя доверять. Сразу же после заключения зернового соглашения Россия нанесла ракетные удары по порту Одессы.

31 июля в результате попадания российского снаряда в его дом погиб бизнесмен Алексей Вадатурский. Он был одной из ключевых фигур в украинском зерновом бизнесе. Украина считает, что в дом Вадатурского целились преднамеренно. Украина обвиняет Россию в поджоге полей, краже зерна с оккупированных территорий и его экспорте из портов Крымского полуострова.

Помимо продовольственного кризиса война, развязанная Россией в Украине, вызвала энергетический кризис, который грозит обостриться в Европе с началом отопительного сезона. Резкий рост цен на продукты питания и энергоносители душит мировую экономику и даже может привести к беспорядкам. Все это – явно преднамеренная война Кремля против поддерживающего Украину Запада.

Нехватка энергии и продовольствия – серьезная угроза для Европы. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в этом году уже была вынуждена сократить масштабы своей чрезвычайной помощи из-за высоких цен и нехватки зерна. Когда ВПП ООН не хватило ресурсов накормить людей, спасающихся от войны в Сирии в 2015 году, возник крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис в Европе. Никто не хочет повторения этого.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.