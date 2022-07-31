Путин обещал своим раненым солдатам миллионные компенсации - вот что они получили

Врачи госпиталей, где лечатся раненые солдаты России, заявляют, что травмы, полученные ими на войне в Украине, не всегда соответствуют медицинским "критериям приемлемости" для выплаты денежных компенсаций.

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Многие российские солдаты, раненные в Украине, не получили так называемые "президентские выплаты" – обещанное им вознаграждение размером 3 миллиона рублей. Причина в том, что увечья, полученные солдатами на войне, признаны не соответствующими критериям министерства обороны и не могут служить основанием для выплаты денежных компенсаций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В марте президент России Владимир Путин объявил о назначении денежных выплат в эфире государственного телевидения. Через два дня он издал указ, подтверждающий выплату компенсаций раненым солдатам. Согласно указу, каждый военнослужащий, получивший "контузию, ранение или увечье" во время службы в Украине, получит 3 миллиона рублей, или около 47 тысяч евро.

В апреле министерство обороны опубликовало на своем сайте подробную информацию, как будут производиться выплаты и более конкретный список травм, за которые полагается финансовая поддержка.

Правозащитник Сергей Кривенко в своем интервью Reuters предположил, что министерство обороны вынуждено было уточнить критерии для выплат, потому что претендентов на вознаграждение неожиданно оказалось слишком много.

Разъяснения появились на сайте через семь недель после выступления Путина на телевидении.

Согласно расследованию агентства Reuters, значительная часть солдат, получивших увечья на полях сражений в Украине, так и не получила обещанных компенсаций. Среди них есть и тяжелораненые.

Агентству Reuters удалось анонимно взять интервью у четырех раненых солдат, у родственника одного из раненых, а также у двух представителей пострадавших и одного адвоката.

Адвокат Максим Гребенюк, с которым беседовало агентство, руководит московской юридической фирмой. Он специализируется на оказании юридической помощи работникам в спорах с работодателями.

Гребенюк говорит, что он получил сотни просьб о помощи от раненых солдат, которым так и не выплатили компенсацию. По его словам, среди военных появилось недовольство властями, которые лишают их этих выплат.

Солдаты, опрошенные Reuters, сообщили о тяжелых потерях среди личного состава в Украине. Человек, назвавший себя командиром группы, утверждает, что половина его подразделения, численностью 200 человек, была убита или ранена за два месяца военных действий.

Другой солдат рассказывает, что в его батальоне было 700 человек, но к июню только 100 из них остались в строю. Остальные были убиты, ранены или отказались сражаться.

Агентство Reuters не смогло проверить полученные данные.

Один из опрошенных рассказал, что в начале июня он находился со своим подразделением на передовой, когда осколки минометного снаряда попали ему в ногу. В Ростовском военном госпитале ему поставили диагноз – осколочное ранение мягких тканей правой ноги с разрывом мышц.

Солдата прооперировали в другой больнице, где лечащий врач сказал ему, что он имеет право на денежную компенсацию. Но потом доктор изменил свое мнение. В эпикризе мужчины упоминалось только о повреждении, но не о разрыве мышц. Разрыв мышц, то есть диагноз, дающий по критериям министерства обороны право на выплату компенсации, был опущен. Солдат, по рекомендации адвоката, запросил новое медицинское заключение у другого врача.

Агентство Reuters подтверждает, что в июле солдат обратился к начальнику своей части за выплатой в размере трех миллионов рублей. Сейчас он говорит, что получил компенсацию.

Два других бойца сообщили агентству Reuters, что их травмы не соответствовали критериям приемлемости для выплаты пособия. Одному из них указали, что денежные компенсации предназначены только для получивших "серьезные" ранения, а у него повреждены лишь мягкие ткани. Поэтому ему в ходатайстве о выплате компенсации было отказано.

Второй солдат был ранен в ногу, но, по словам лечащих врачей, диагноз также не соответствует критериям министерства обороны для получения путинских миллионов.

По словам опрошенных раненых и одного из чиновников, в российских госпиталях не хватает коек, необходимого медицинского оборудования и врачей для всех пострадавших.

Представители оборонного ведомства и здравоохранения России отказались комментировать агентству Reuters информацию о потерях своих войск во время войны в Украине или сведения о задержках выплат компенсации солдатам.

По оценкам США, 45 000 российских солдат были ранены и около 15 000 убиты в ходе войны в Украине, развязанной Россией. Эта цифра эквивалентна военным потерям Советского Союза в Афганистане в период с 1979 по 1989 год.

Россия не публикует данные о потерях своих войск уже с марта. Тогда министерство обороны объявило, что "в ходе спецоперации погиб 1 351 военнослужащий и 3 825 – ранены".

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.