ISW: Набор добровольцев в России – самый большой промах в стратегии Путина

Россия до сих пор не объявила войну Украине и не начала всеобщую мобилизацию. Вместо этого она пытается привлечь добровольцев для участия в боевых действиях.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Россия формирует добровольческие батальоны во всех регионах Российской Федерации, говорится в последнем отчете Института по изучению войны (ISW). Набор добровольцев начался еще в июне, а сейчас, в июле, он активизировался. По данным ISW, к ним ежедневно поступают рапорты о формировании новых добровольческих отрядов.

Батальоны составляют примерно из 400 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Добровольцам не обязательно иметь опыт службы в армии. Они проходят 30-дневную подготовку перед отправкой в Украину, говорится в отчете ISW.

Российские СМИ сообщали, что максимальный возраст призывников – 50 лет, и только для специалистов военных профессий – 60 лет. Добровольцы подписывают контракт на шесть месяцев.

По данным ISW, российская кампания по вербовке, скорее всего, будет весьма дорогостоящей, поскольку министерство обороны России обещает выплачивать зарплату добровольцам, а субъекты федерации – соответствующую надбавку. По данным ISW, предлагаемые добровольцам стартовые оклады обычно начинаются с 3 000 долларов (чуть более 2 900 евро) на солдата. Однако ранее сообщалось, что заработная плата может подниматься до 3 800–6 000 евро.

Согласно последним сведениям, после службы в Украине добровольцы получат статус ветеранов и ветеранские льготы. Такие значительные расходы Российскому государству придется нести еще многие годы.

Основная проблема при наборе добровольцев – это слишком короткий срок на их обучение.

– 30-дневная подготовка добровольцев перед отправкой на войну не даст необходимого результата. После такого обучения фронт вряд ли получит боеспособных солдат, а цена очень высока, – говорится в отчете ISW.

– Такой уровень военной подготовки даст фронту "солдат", гораздо менее эффективных в условиях ведения боевых действий, чем призывники регулярной российской армии, но по цене профессиональных солдат.

По мнению ISW, "такой уникальный способ пополнения Вооруженных сил говорит о том, что президент России Владимир Путин по-прежнему не желает открыто приказать своим гражданам воевать, и он не в состоянии побудить людей идти сражаться добровольно, без существенных стимулов".

ISW перечислил несколько новых добровольческих батальонов. Однако многие из них все еще на стадии вербовки солдат или в процессе их обучения.

Перевод статьи на русский язык: Элиза Иивонен, редактирование перевода: Иван Беседин. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen editointi Ivan Bessedin.